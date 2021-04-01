6 самых респектабельных поездов, которые не уступают в роскоши люксовым отелям

Большинство из нас хотя бы однажды ездили в поездах, и у многих эти воспоминания вряд ли ассоциируются с исключительной комфортабельностью, особенно, если речь идет о плацкарте. Однако это совсем не значит, что на железной дороге нет таких составов, сервис на которых схож с отельным и потенциально они могут приютить любого. А они есть, причем не только за границей, но и на отечественных просторах. Вашему вниманию «шестерка» самых респектабельных поездов, которые поражают своими роскошью и комфортом.
1. Belmond Northern Belle
Один из самых роскошных английских поездов. /Фото: properpresents.co.uk
Поезд Belmond Northern Belle является символом не только комфорта по английскому образцу, но и создает атмосферу определенного периода. Дизайн вагонов выполнен в стиле популярных в тридцатых годах прошлого столетия в Англии поездов Belle и легендарных пульмановских вагонов поезда Venice Simplon-Orient Express.
Вагон-ресторан, который даст фору многим респектабельным заведениям. /Фото: americantravel.ru
Belmond Northern Belle, который следует по маршруту Лондон-Честер, имеет еще одну оригинальную особенность - исключительный сервис в сфере питания в виде роскошных обедов, традиционных послеобеденных чаепитиях. И все это сопровождается живописнейшими видами из окна. А совсем недавно появился новый маршрут, по которому отправится поезд: четырехдневная поездка из Лондона в Честер через Озерный край будет стоить от 1 937 долларов США.
2. Belmond Andean Explorer (Перу)
Комфортабельный отель на колесах, где можно наслаждаться видами прямо в пути. /Фото: audleytravel.com
На южноамериканском континенте оказалось не так просто поставить на рельсы по-настоящему комфортабельный поезд, поэтому таковой появился там совсем недавно – первый свой рейс он совершил меньше года назад. Речь идет о поезде , который совершает поездки по Перу. Первый такой состав пока имеет небольшую вместимость – всего 68 человек, однако все они смогут разместиться там с комфортом.
Интерьер купе шикарного перуанского поезда. /Фото: thebetterplaces.com
Купившим билеты будут предложены удобные купе с двуспальными кроватями, дизайн которых выполнен в перуанских мотивах, а живописными видами за окном можно без труда наслаждаться в панорамном вагоне с открытым верхом. Кроме того, меню ресторана в поезде разрабатывалось шеф-поварами отеля , причем оно сезонное – будет меняться каждые несколько месяцев. Цены на эту перуанскую роскошь на рельсах варьируются от 1 388 до 4 200 американских долларов.
3. Rocky Mountaineer (Канада)
Символ роскоши на рельсах Канады. /Фото: thepalaceonwheels.org
Есть свой роскошный поезд и в Канаде, который движется по маршруту между провинциями Британская Колумбия и Альберта. Самый дорогой класс в нем именуется «Золотой лист», а его пассажиры имеют возможность наслаждаться поездкой в шикарном двухэтажном вагоне, на верхнем уровне которого можно любоваться великолепными видами канадских гор и лесных массивов благодаря прозрачной крыше.
Обзор красоты панорамы за окном поезд никак не ограничивает. /Фото: brightspot.com
На первом же этаже расположен ресторан, где пассажиры могут отведать лучшие вариации блюд из местной кухни авторства шеф-поваров международного класса. Путешествие на поезде может иметь разный срок – от двух до тринадцати дней, стоимость этих поездок – от 1 200 до 9 000 долларов соответственно, если речь идет о поездке в классе «Делюкс».
Интересный факт: поезд не рассчитан на ночёвку в нем: пассажиров каждый вечер размещают в гостиницах на пути следования маршрута, а уже утром путешествие продолжается.
4. Eastern & Oriental Express (Таиланд / Сингапур / Малайзия)
Один из самых респектабельных в мире поездов. /Фото: rcrusoe.com
Между государствами Сингапур, Малайзия и Таиланд также ездит один весьма дорогой во всех отношениях поезд. Один только маршрут буквально пестрит красивыми сакральными сооружениями, самобытными провинциальными деревушками и маленькими живописными станциями – и все это можно увидеть из окна этого состава.
Шикарные вагоны для южноазиатского железнодорожного транспорта обеспечили. /Фото: seat61.com
Поражает и интерьер вагонов: дизайнеры не поскупились, использовав в отделке натуральное благородное дерево и даже мозаику, а в каждом купе есть своя система кондиционирования, а также ванная комната. Кроме того, специально для пассажиров поезда было разработано уникальное меню ресторана, которое уже успело завоевать большую популярность благодаря удачному сочетанию европейских и азиатских кулинарных традиций.
А вот ресторан в роскошном поезде требовал определенного внешнего вида. /Фото: vogue.com
Правда, есть в этом путешествии и несколько неоднозначных моментов: так, например, до 2017 года на ужин необходимо было появляться строго соблюдая дресс-код «Вlack tie», и только три года назад эти условия ослабили – сейчас приемлема более расслабленный стиль, который именуют «тропической элегантностью». Суммы поездки на этом комфортабельном поезде, бравирующим роскошью, соответствующие: минимальная сумма билета составляет 2 170 американских долларов.
5. Indian Pacific (Австралия)
Поезд, бороздящий просторы австралийских пустынь. /Фото: travel.nine.com.au
Indian Pacific называют трансконтинентальным поездом, который, впрочем, в своем маршруте объединяет западное и восточное побережья Австралии. Всего же это путешествие занимает три дня: оно начинается из Сиднея и завершается в Перте (возможно и следование в обратном направлении). В пути пассажиры имеют возможность любоваться, в частности, Голубыми горами и великой равниной Налларбор.
Интерьер поезда настолько же респектабельный, насколько и удобный. /Фото: thenewdaily.com.au
Пассажиры могут получить обслуживание по трем типам привилегий, самый высокий из них – платиновый. Его обладатели имеют возможность бесплатного трансфера от дома до железнодорожных станций и обратно на персональном авто, если это расстояние не превышает пятидесяти километров.
Отведать изысканные блюда в поезде смогут не все пассажиры. /Фото: landlopers.com
Еще одной привилегией платинового уровня является эксклюзивный доступ в вагон-ресторан Platinum Club, а вот другие пассажиры туда попасть не могут. Разумеется, и стоимость таких условий соответствующая: 3375 долларов США, а вот для тех, кто на самый высокий уровень обслуживания не претендует, может приобрести билеты по цене от 2125 долларов.
6. «Императорская Россия» (Россия, Москва — Владивосток)
Самый роскошный российский поезд. /Фото: atorus.ru
Есть и на отечественных просторах поезда, которые поражают своей респектабельностью. Ярким примером такого сервиса от РЖД является знаменитая «Императорская Россия». Этот уникальный тур открылся по особому случаю: к 400-летнему юбилею династии Романовых. Собственно, поэтому интерьер поезда стилизован под эпоху Российской империи позапрошлого века.
Больше похоже на балкон императорского театра, чем на вагон поезда. /Фото: ttgbaltic.eu
В вагонах можно увидеть стулья с резными деревянными спинками и отделанные парчой, красные ковровые дорожки и другие роскошные, но в то же время, элегантные элементы декора, которые точно воссоздают атмосферу жизни российских монархов XIX столетия. Также пассажиры «Императорской России» могут воспользоваться услугами вагона-ресторана и вагона-бара, где их ждет подобранное согласно тематике всего путешествия меню и живая музыка.
Самый дорогой вагон-ресторан в РЖД. /Фото: regnum.ru
Само же путешествие, которое и преодолевается на этом роскошном поезде, проходит по знаменитой транссибирской магистрали и наполнено различными экскурсиями в городах на пути следования - Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и других, а также пикник на берегу легендарного озера Байкал.
Даже начало этого путешествия будет запоминающимся, ведь «Императорскую Россию» в дальнюю дорогу провожает в буквальном смысле слова с оркестром. За всю эту отечественную роскошь заплатить придется немало: в среднем билет обходится от 5070 евро, что эквивалентно 6160 американским долларам.
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