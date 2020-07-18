Пятерка удачных экранизаций видеоигр

Есть компьютерные игры, которые обрели новую жизнь, став основой для большого кино. Давайте вспомним и другие подобные экранизации, которые не только сумели передать дух первоисточника, но и оказались интересными фильмами сами по себе.
Кредо убийцы / Assassin’s creed (2017)
Если уж наш больной и безумный мир дошел до экранизации примитивной игры Angry Birds, которая попортила немало наших нервов, то почему бы не случиться фильму по культовой игрушке? В Assassin’s Creed играли не ради мочилова или чтобы пощекотать себе нервы — для этого есть контра, дота и целый ряд проверенных временем хорроров. Assassin’s Creed дарил возможность с головой уйти в исследование целого мира, в котором есть враждующие ордена Тамплиеров и Убийц, путешествия по памяти главного героя и еще много чего, способного вырубить эту скучную реальность. Фильм по игре, если выключить в себе брюзжащего сноба, с этой задачей тоже отлично справляется. Это мощное зрелищное кино, которое не повторяет сюжеты оригинальной серии игр Assassin’s Creed, а выстраивает новый, но со схожими принципами. Разобраться будет несложно, а смотреть на Майкла Фассбендера, Марион Котийяр и Джереми Айронса в одной обойме — настоящее удовольствие.
Обитель зла / Resident evil
Помнишь времена, когда ты запускал свой дряхленький «Селерон» и с замиранием сердца следил за медленным прогресс-баром, устанавливая новую игрушку? И как играл за Леона в Resident Evil 2, то и дело вздрагивая от ужаса, когда на экране появлялась очередная нечисть? Эти золотые моменты детства, казалось бы, невозможно передать на большом экране. Но Полу У. С. Андерсону удалось. Первая часть «Обители зла», в которой молоденькая Милла Йовович скачет по мрачной лаборатории, пораженной смертельным вирусом, и отбивается от превратившихся в зомби ученых — это уже тоже классика. Максимально мясное кино, от которого до сих пор мурашки по коже.
Хитмэн / Hitman (2007)
Люк Бессон в продюсерском кресле. То и дело раздевающаяся Ольга Куриленко. Сцены, в которых мужики валят друг друга с огнестрелов (много таких сцен). Что еще нужно для счастья? Такое кино, конечно же, душит в нас интеллектуалов с тонкой душевной организацией, которые знают значение слова «мизансцена». Но вместо этого будит в нас яростных и страстных зверей, чьи жизненные постулаты легко формулируются парой строк. Как у Хитмэна, который всегда в отличном костюме, с лысой, как бильярдный шар, башкой и парочкой верных стволов за пазухой — чем не эталон? А сюжет у фильма, как и у одноименной игры, несложный: Хитмэну заказывают убийство президента России, он практически выполняет задание, но в последний момент что-то идет не так…
Смертельная битва / Mortal kombat (1995)
«Мортал Комбат» был не просто игрой, которая вытрясала из нас последние карманные деньги в бездну игровых автоматов, а целым символом эпохи 90-х. У каждого из нас был свой любимчик в игре — и тогда можно было часами обсуждать преимущества того или иного персонажа в битве, секретные нажатия клавиш и так далее. Что удивительно, фильм стал не менее культовым и народным. Саб-зиро, Скорпион, Соня Блейд — герои, за которых мы играли (или болели в этом фильме) так или иначе отражали нашу личность. И конечно, великий саундтрек, который мы все будем помнить до старости. В общем, безупречное кино, с какой стороны ни посмотри.
Лара Крофт: Расхитительница гробниц / Lara Croft: Тomb raider (2001)
Компьютерная Лара Крофт для многих из нас в юные годы открывала широкое поле для фантазий разной степени нескромности. Но когда вышел фильм с Анджелиной Джоли, задача и вовсе упростилась. Это кино можно было в принципе смотреть без звука и просто наблюдать за тем, как Джоли, в коротких шортиках и с выдающейся грудью, бегает туда-сюда и с перекошенным лицом выбирается из разных опасных передряг. Такого сейчас больше не делают.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии