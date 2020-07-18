Пятерка удачных экранизаций видеоигр

Есть компьютерные игры, которые обрели новую жизнь, став основой для большого кино. Давайте вспомним и другие подобные экранизации, которые не только сумели передать дух первоисточника, но и оказались интересными фильмами сами по себе.





Кредо убийцы / Assassin’s creed (2017)

Обитель зла / Resident evil

Хитмэн / Hitman (2007)

Смертельная битва / Mortal kombat (1995)

Лара Крофт: Расхитительница гробниц / Lara Croft: Тomb raider (2001)