25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Каллалу и другие вкуснейшие блюда ужасного вида.
У многих людей есть привычка фотографировать блюда, которые у них получились особенно хорошо, после чего размещать эти снимки в соцсетях. Также рестораны с целью рекламы размещают в меню снимки как можно более аппетитных блюд. Однако, далеко не вся еда, даже если она безумно вкусная, выглядит аппетитно.
25. Баба гануш
Баба гануш с первого взгляда выглядит как рвота. На самом деле, это очень вкусное арабское блюдо из вареных баклажанов, смешанных с луком, помидорами, оливковым маслом, а также различными приправами.
24. Путин
Путин – традиционное канадское блюдо, популярное в провинции Квебек. Хотя оно выгляди на фотографиях непрезентабельно, на самом деле блюдо довольно приятное: оно состоит из картофеля фри, сырков и коричневого соуса.
23. Маракуйя
Этот фрукт из Южной Америки выглядит как будто он давно испортился и покрыт слизью. На самом деле маракуйя – очень вкусный фрукт, богатый витаминами, пищевыми волокнами и железом.
22. Морской еж
Один из самых уродливых продуктов в списке, морской еж считается кулинарным деликатесом во многих частях мира. В средиземноморском регионе морских ежей часто едят в сыром виде.
21. Хэш из солонины
Хэш из солонины – классическое ирландское блюдо, которое выглядит очень малоаппетитно. Несмотря на это оно очень вкусное и состоит из ароматного мяса, нарезанного кубиками картофеля и специй, которые смешиваются вместе, а затем готовятся.
20. Голубой сыр
Сыр с голубой плесенью, который создается в процессе старения, выглядит крайне неаппетитно. При этом он очень ценится среди гурманов, да и просто среди любителей пива.
19. Рамбутан
Рамбутан – фрукт, который можно найти в тропических странах Юго-Восточной Азии. Он известен своим причудливым внешним видом и сладким, слегка кислым вкусом, очень напоминающим виноград.
18. Гуакамоле
Это непривлекательное зеленое месиво очень популярно в Мексике. На самом деле, это закуска из размятой мякоти авокадо, часто с добавлением специй.
17. Пудинг из тапиоки
Пудинг из тапиоки выглядит не очень аппетитно. При этом он состоит только из естественных и сладких ингредиентов: тапиоки, молока или сливкок, а иногда и кокосового молока.
16. Хумус
И ещё одно блюдо, глядя на которые возникают неприятные ассоциации. Хумус делают из нутового пюре, смешанного с тахини (кунжутной пастой), оливковым маслом, лимонным соком, солью и чесноком.
15. Трюфеля
Этот гриб — одно из самых дорогих блюд в мире и просто безумно ценится гурманами. При этом трюфели выглядят как козьи экскременты.
14. Запеканка
Тот, кто когда-либо ел растительную запеканку, знает, что это вкусно. Но при еде лучше в тарелку не смотреть.
13. Имбирь
Корень имбиря похож то ли на узловатые руки ведьмы, то ли на гомункула. На самом деле это острая приправа, которая превращает почти что угодно, от мясных блюд до домашнего лимонада, в деликатесы.
12. Каллалу
Каллалу выглядит просто ужасно на тарелке. Это популярное карибское блюдо делают из овоща под названием амарант и корня таро.
11. Сморчки
Сморчки – съедобные грибы с высоким содержанием витамина D и железа, которые на вкус похожи на трюфели. Их внешний вид напоминает засушенные мозги.
10. Творог
Творог является неотъемлемой частью многих деликатесов. В первоначальном виде творог выглядит, как куски белой аморфной массы.
9. Мидии
В раскрытом виде мидии выглядят, как вскрытые «чужие» из популярного одноименного фильма. При этом они, несомненно, являются одним из самых популярных и вкусных морепродуктов.
8. Инжир
Инжир обычно продается в сушеном виде, поскольку спелые плоды очень затруднительно перевозить. Хотя выглядит инжир малоаппетитно, он представляет собой сладкое лакомство, похожее на фруктовый джем.
7. Лифрарпилса
Эта кошмарная на вид еда является традиционным исландским блюдом. Состоит она из вареных ливерных сосисок и пудинга из печени и сала овец, замешанного на ржаной муке и овсе.
6. Рука Будды
Рука Будды также известна как цитрон пальчатый. Это фрукт необычной формы, известный своим изысканным ароматом и вкусом.
5. Гороховый суп
Очевидно, что гороховый суп не особо визуально привлекателен. Но это действительно вкусное блюдо, популярное во многих частях мира.
4. Сейтан
Альтернатива продуктов на основе соевых бобов, таких как тофу, сейтан представляет собой восточноазиатское блюдо, которое делают из пшеничного белка (глютена или клейковины). Блюдо на фото известно как «жареный сейтан под утятину».
3. Мясной рулет
Мясной рулет не всегда может выглядеть аппетитно. Но эта пища является одним из самых популярных блюд у каждого мясоеда.
2. Тыква
Некоторые тыквы больше похожи на что-то из фильма ужасов, чем на еду. Но разнообразие вкусных блюд, приготовленных из этого растения, действительно поражает.
1. Овсяная каша
Неаппетитное бежевое месиво очень популярно среди поклонников здоровой пищи. Если добавить в нее немного коричневого сахара, то кашу можно есть без особого отвращения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии