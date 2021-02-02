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25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно



Каллалу и другие вкуснейшие блюда ужасного вида.

У многих людей есть привычка фотографировать блюда, которые у них получились особенно хорошо, после чего размещать эти снимки в соцсетях. Также рестораны с целью рекламы размещают в меню снимки как можно более аппетитных блюд. Однако, далеко не вся еда, даже если она безумно вкусная, выглядит аппетитно.

25. Баба гануш


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Баба гануш с первого взгляда выглядит как рвота. На самом деле, это очень вкусное арабское блюдо из вареных баклажанов, смешанных с луком, помидорами, оливковым маслом, а также различными приправами.

24. Путин


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Путин – традиционное канадское блюдо, популярное в провинции Квебек. Хотя оно выгляди на фотографиях непрезентабельно, на самом деле блюдо довольно приятное: оно состоит из картофеля фри, сырков и коричневого соуса.

23. Маракуйя


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Этот фрукт из Южной Америки выглядит как будто он давно испортился и покрыт слизью. На самом деле маракуйя – очень вкусный фрукт, богатый витаминами, пищевыми волокнами и железом.

22. Морской еж


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Один из самых уродливых продуктов в списке, морской еж считается кулинарным деликатесом во многих частях мира. В средиземноморском регионе морских ежей часто едят в сыром виде.

21. Хэш из солонины


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Хэш из солонины – классическое ирландское блюдо, которое выглядит очень малоаппетитно.
Несмотря на это оно очень вкусное и состоит из ароматного мяса, нарезанного кубиками картофеля и специй, которые смешиваются вместе, а затем готовятся.

20. Голубой сыр


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Сыр с голубой плесенью, который создается в процессе старения, выглядит крайне неаппетитно. При этом он очень ценится среди гурманов, да и просто среди любителей пива.

19. Рамбутан


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Рамбутан – фрукт, который можно найти в тропических странах Юго-Восточной Азии. Он известен своим причудливым внешним видом и сладким, слегка кислым вкусом, очень напоминающим виноград.

18. Гуакамоле


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Это непривлекательное зеленое месиво очень популярно в Мексике. На самом деле, это закуска из размятой мякоти авокадо, часто с добавлением специй.

17. Пудинг из тапиоки


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Пудинг из тапиоки выглядит не очень аппетитно. При этом он состоит только из естественных и сладких ингредиентов: тапиоки, молока или сливкок, а иногда и кокосового молока.

16. Хумус


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

И ещё одно блюдо, глядя на которые возникают неприятные ассоциации. Хумус делают из нутового пюре, смешанного с тахини (кунжутной пастой), оливковым маслом, лимонным соком, солью и чесноком.

15. Трюфеля


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Этот гриб — одно из самых дорогих блюд в мире и просто безумно ценится гурманами. При этом трюфели выглядят как козьи экскременты.

14. Запеканка


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Тот, кто когда-либо ел растительную запеканку, знает, что это вкусно. Но при еде лучше в тарелку не смотреть.

13. Имбирь


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Корень имбиря похож то ли на узловатые руки ведьмы, то ли на гомункула. На самом деле это острая приправа, которая превращает почти что угодно, от мясных блюд до домашнего лимонада, в деликатесы.

12. Каллалу


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Каллалу выглядит просто ужасно на тарелке. Это популярное карибское блюдо делают из овоща под названием амарант и корня таро.

11. Сморчки


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Сморчки – съедобные грибы с высоким содержанием витамина D и железа, которые на вкус похожи на трюфели. Их внешний вид напоминает засушенные мозги.

10. Творог


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Творог является неотъемлемой частью многих деликатесов. В первоначальном виде творог выглядит, как куски белой аморфной массы.

9. Мидии


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

В раскрытом виде мидии выглядят, как вскрытые «чужие» из популярного одноименного фильма. При этом они, несомненно, являются одним из самых популярных и вкусных морепродуктов.

8. Инжир


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Инжир обычно продается в сушеном виде, поскольку спелые плоды очень затруднительно перевозить. Хотя выглядит инжир малоаппетитно, он представляет собой сладкое лакомство, похожее на фруктовый джем.

7. Лифрарпилса


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Эта кошмарная на вид еда является традиционным исландским блюдом. Состоит она из вареных ливерных сосисок и пудинга из печени и сала овец, замешанного на ржаной муке и овсе.

6. Рука Будды


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Рука Будды также известна как цитрон пальчатый. Это фрукт необычной формы, известный своим изысканным ароматом и вкусом.

5. Гороховый суп


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Очевидно, что гороховый суп не особо визуально привлекателен. Но это действительно вкусное блюдо, популярное во многих частях мира.

4. Сейтан


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Альтернатива продуктов на основе соевых бобов, таких как тофу, сейтан представляет собой восточноазиатское блюдо, которое делают из пшеничного белка (глютена или клейковины). Блюдо на фото известно как «жареный сейтан под утятину».

3. Мясной рулет


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Мясной рулет не всегда может выглядеть аппетитно. Но эта пища является одним из самых популярных блюд у каждого мясоеда.

2. Тыква


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Некоторые тыквы больше похожи на что-то из фильма ужасов, чем на еду. Но разнообразие вкусных блюд, приготовленных из этого растения, действительно поражает.

1. Овсяная каша


25 очень вкусных блюд, которые выглядят просто отвратительно

Неаппетитное бежевое месиво очень популярно среди поклонников здоровой пищи. Если добавить в нее немного коричневого сахара, то кашу можно есть без особого отвращения.

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