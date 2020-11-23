С нами не соскучишься!

7 898 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Сальвадор Дали , пожалуй , единственный гений, который признал себя психически ненормальным!Об этом явно свидетельств...Жизнь и Творчеств...
  • Елена Ульянова
    мдя ... надеюсь, есть еще люди, которые не смотрели этот фильм также как яКак изначально до...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытно, что мамлюков выбирали преимущественно из выходцев Кавказа за их удаль и воинскую храбрость!Ведь именно поэ...10 величайших воинов

Что показывали в первых советских видеосалонах и почему они пользовались огромной популярностью


Что показывали в первых советских видеосалонах и почему они пользовались огромной популярностью

7 апреля 1986 года распоряжением Совета Министров РСФСР было разрешено и даже предписано повсеместное открытие видеозалов и пунктов проката видеокассет. Это стало вынужденным ответом правительства на явление, которое захватило страну: на просторах Советского Союза появились видеомагнитофоны и кассеты с зарубежными фильмами. Через эту щелку в «железном занавесе» народ после долгого перерыва смог увидеть загадочный и манящий мир западного кинематографа без купюр.

В США видеомагнитофоны поступили в массовую продажу в 1971 году. С небольшой задержкой лет в десять, это чудо техники дошло и до СССР. Первые экземпляры привозили «выездные» граждане, и по значимости такая покупка могла соперничать с автомобилем. В 1980-е иностранная видеоаппаратура начала продаваться в Советском Союзе легально в закрытых магазинах «Березка» — на валюту и чеки. После этого ее можно было найти уже и в комиссионных магазинах, правда, по совершенно нереальным ценам - около трех тысяч рублей мог стоить японский «Panasonic» (примерно столько человек зарабатывал за год). Но явно завышенная стоимость «видиков» народ не пугала. Ситуацию тех лет гениально описал Михаил Жванецкий: «Едят то, чего нет в меню. Носят то, чего нет в магазинах.
Угощают тем, чего не достать. Говорят то, о чем не слышали. Читают то, чего еще не писали. Получают 120 - тратят 250».
Официально видеосалоны были разрешены в СССР только в 1986 году

Официально видеосалоны были разрешены в СССР только в 1986 году

 

Полностью в соответствии с этим принципом, по результатам опроса 1983 года 40% советских граждан желали приобрести видеомагнитофон. Государство ответило на повышенный спрос. К 1984-му был налажен выпуск и началась продажа отечественной марки чудо-техники -«Электроники» ВМ 12. Товар сразу же стал дефицитным. Его поставляли в крупные города ограниченными партиями, за которыми выстраивались огромные очереди. В те времена в газетах можно было встретить объявление об обмене – автомобиль на видеомагнитофон. Понемногу, но неуклонно видеомагнитофоны завоевывали сердца неизбалованного советского зрителя. Счастливчики, имевшие дома «видак», сразу становились значимыми в обществе людьми, ведь к ним собирались на просмотры не только родня и соседи, но и часто малознакомые люди, которых считалось вполне уместным пригласить «на видео».
Первые видеосалоны 90-х

Первые видеосалоны 90-х

 

Смотрели при этом все, что попадалось – низкопробные боевики вперемешку с мировой классикой, диснеевскими мультиками и особыми экземплярами – «фильмами для взрослых». С последними, правда, приличия старались соблюдать – детей на такие «сеансы», разумеется не допускали, и даже мужские и женские компании порой разделялись, чтобы не смущать друг друга. До сих пор взрослые и весьма успешные люди признаются, что некоторые старые фильмы знают буквально наизусть – просто в детстве те несколько картин, которыми была богата личная видеотека, засматривали «до дыр» - так, что могли потом и повторять трюки за Брюсом Ли, и диалоги выдавать «слово в слово» (в некоторых случаях – даже на языке оригинала, если кассету привозили непереведенную).
Вскоре вслед за видеосалонами появились и видеопрокаты

Вскоре вслед за видеосалонами появились и видеопрокаты

 

Перевод тех первых фильмов стал особой страницей в истории нашей страны. Характерный гнусавый мужской голос, который говорил и за героев, и за красоток, до сих пор помнят все. Самым знаменитым переводчиком «с прищепкой на носу» был Леонид Вениаминович Володарский. По его собственным высказываниям, фильмы он переводил синхронно, с первого раза. По поводу «особого» голоса существует две версии. Согласно первой, тембр он менял специально, чтобы его не могли «опознать и привлечь» за незаконную деятельность, а по второй – у знаменитого переводчика и актера озвучания просто был двойной перелом носа (результат аварии и драки). Так или иначе, но за 30 лет Володарским было переведено более 5000 картин. И, кстати, до сих пор его переводы помнят, а некоторые ценители – даже любят и специально ищут. При всех недостатках качества, сам текст перевода многие находят очень удачным – достаточно «острым» и «с юмором». Особо памятные фразы, которыми переводчик заменял американские ругательства, сегодня могут вызвать недоумение, но нельзя отрицать, что они были настоящей «приметой своего времени»: «Да пошёл ты!...», «О Г-госпади!», «Срань Господня»…
Состав фильмов на видеокассетах был весьма разнообразным

Состав фильмов на видеокассетах был весьма разнообразным

 

Первые видеосалоны представляли собой обычную комнату (в школе, доме культуры, ЖЭКе, ПТУ или даже просто в подвале). Несколько десятков стульев, плотные шторы на окнах, видеомагнитофон и телевизор с обычным экраном. В конце 80-х такие «очаги культуры» массово начали возникать в каждом городе, даже маленьком. Были и оригинальные варианты: железнодорожный вагон (в Питере, на задворках Финляндского вокзала и в Кисловодске на тупиковой ветке), самолет выпуска 1960-х (в парке Победы Ставрополя), автобусы (в Баку), троллейбус (в Харькове), списанные речные «ракеты». Кое-где встречались даже передвижные видеосалоны, которые находились прямо в фургонах дальнобойщиков.
Оборудование видеосалона было очень простым

Оборудование видеосалона было очень простым

 

Существовали видеосалоны и официальные. Первый в Москве был открыт в здании бывшего кинотеатра «Арс» на Арбате, в доме N 51, и носил незатейливое название «Арбат». Вслед за ними, чуть позже, вместо стихийных мест обмена видеокассетами, возникли и первые видеопрокаты. Эпоха «видиков» была недолгой, но яркой и запоминающейся.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Что показывали в первых советских видеосалонах и почему они пользовались огромной популярностью

И не забудьте:
Что показывали в первых советских видеосалонах и почему они пользовались огромной популярностьюПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх