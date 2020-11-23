Что показывали в первых советских видеосалонах и почему они пользовались огромной популярностью

Официально видеосалоны были разрешены в СССР только в 1986 году

Первые видеосалоны 90-х

Вскоре вслед за видеосалонами появились и видеопрокаты

Состав фильмов на видеокассетах был весьма разнообразным

Оборудование видеосалона было очень простым