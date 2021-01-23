Что продавали в знаменитых магазинах «Берёзка», и Почему попасть в них могли далеко не все

Сегодня, когда недостатка в товарах нет, сложно представить себе, что еще несколько десятилетий назад советские люди не могли купить нужную вещь из-за тотального дефицита. Процветала спекуляция, ведь хотелось и одеться красиво, и попробовать импортные продукты. Правда, некоторым везунчикам удавалось посетить элитный магазин «Березка». Читайте, что в нем можно было приобрести, почему вместе с американскими джинсами продавали томики Ахматовой и как правительство закрыло сеть этих магазинов во благо социальной справедливости.
Две «Березки» - для чиновников и для тех, у кого были чеки
Сегодня «Березка» вряд ли кого-то смогла бы удивить, а в советские времена она была символом изобилия. /Фото: shci.ru
В 1961 году в СССР была образована торговая сеть «Березка», представляющая собой валютные магазины с импортными товарами. Эти элитные торговые точки посещали дипломаты, спортсмены и артисты, иногда и простые граждане поле после загранкомандировок. Пробиться к вожделенным прилавкам простому советскому человеку было практически невозможно.
Изначально открылись два вида магазинов «Березки». Один для высокопоставленных чиновников, которые имели в распоряжении иностранную валюту. Второй — для тех, у кого были специальные сертификаты и чеки. Это произошло потому, что люди, работавшие за границей, старались привезти с собой как можно больше товаров. Чтобы этого не происходило и отечественный рынок не терпел убытков, правительство решило заработную плату таким работникам переводить на валютный счет. Импортные товары люди могли выбрать только из специального каталога, и потом их переправляли в СССР. Человеку получал чек, с которым на родине посещал магазин и менял на нужный товар.
Дикие цены на товары, вариант получения долларов в бюджет и спекуляция сертификатами
Спекулянты продавали чеки для приобретения товаров в «Березке» по 2-3 рубля. /Фото: coberu.ru
Иностранные туристы поражались высоким ценам в сети «Березка». Огромная наценка объяснялась дефицитностью товаров, продаваемых в этих магазинах. Такая сеть, принимающая валюту, способствовала долларовому пополнению бюджета. Валюту получали работники, направляемые в заграничные командировки. Тем же людям, которые не выезжали из СССР, приходилось просить долларовые переводы у более удачливых друзей или родственников.
Возник подпольный рынок торговли сертификатами «Березки». В конце 70 годов они стоили 2-3 рубля, а в восьмидесятых уже 4-5 рублей. В магазине продавец мог уточнить, откуда у покупателя чек и даже попросить предъявить подтверждающие документы. Это случалось, но не так часто, чтобы спекуляция прекратилась.
Что продавали и как можно было купить автомобиль
Владельцы валютного счета могли приобрести автомобиль, правда, только отечественный. /Фото: molva33.ru
Почему же люди так стремились посетить магазины «Березка»? Потому что там продавалась добротная импортная техника, обувь, одежда. Иностранцев эти товары не особо интересовали, так как за рубежом они считались не особо качественными, потому они приобретали редкие издания книг, сувениры, лакомства.
Фокус был в том, что товары для этих дорогих магазинов администрация закупала оптом на сезонных распродажах за рубежом, а реализовывался по полной цене и, естественно, поштучно. Основными покупателями были представители советской элиты.
Да, все было очень дорого. И чтобы люди, которые работали за границей и вернулись на родину, «слили» свои деньги именно в «Березке», им предлагали так называемые товары «длительного использования». Конкретный пример: если у гражданина был валютный счет в «Банке для внешней торговли», и на нем была достаточная сумма, то предоставлялась возможность приобрести автомобиль без многолетнего стояния в очереди. Иномарки не рассматривались, зато отечественные авто имели так называемое «экспортное исполнение».
Дефицитная русская литература рядом с импортными джинсами и сигаретами
Иностранцы покупали в магазинах сувениры, а советские люди — книги. /Фото: cdni.rbth.com
Но не только за джинсами, сигаретами, обувью и техникой шли советские люди в «Березку». Многих манила туда возможность купить хорошие книги. В те времена некоторые издания выпускались ограниченным тиражом, а некоторые просто невозможно было достать из-за невероятной популярности автора. Именно из и предлагали в валютном книжном магазине. Синие томики Мандельштама, двухтомники Анны Ахматовой, романы Пастернака, стихи Марины Цветаевой — от такого богатства глаза любителей качественной литературы и поэзии разбегались, а руки немедленно доставали из кошелька валюту или валютный чек. Так поэзия стала привлекать валюту в государственный бюджет.
Ликвидация сети «Березка» во благо социальной справедливости
В конце 80 годов 20 века магазины «березка» были ликвидированы. /Фото: sovietpostcards.org
Наступило новое время лозунгов «Перестройка и гласность». Развернулась компания борьбы с привилегиями и социальной несправедливостью, в результате чего в начале 1988 года Правительством СССР было объявлено об уничтожении схемы реализации товаров за чеки и ликвидации знаменитой сети элитных магазинов с романтичным названием «Березка».
Когда об этом стало известно гражданам, они потоком устремились в магазины, пока они еще работали. Около дверей возникли огромные очереди из желающих избавиться от добытых всеми правдами и неправдами чеков и обменять их хоть на какие-то товары.
В период 1988-1992 годов бывшие магазины «Березки» торговали только по безналу, а чуть позднее, после приватизации, сеть снова вернулась к использованию наличных. Однако рядовым гражданам лишь с 1991 года было предоставлено законное право на использование и владение официально заработанной инвалютой и оплачивание товаров, купленных в валютных «Берёзках». Однако радость была недолгой, потому что в результате сеть этих магазинов признали нерентабельной и окончательно ликвидировали.
Сегодня о «Березке» никто не вспоминает. Люди свободно выезжают за границу, где могут купить многое, а магазины заполнены товарами импортного производства. Но представители старшего поколения о сих пор считают, что в валютных магазинах советского периода можно было купить самые лучшие вещи, которых в нынешних бутиках просто нет.
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