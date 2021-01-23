Что продавали в знаменитых магазинах «Берёзка», и Почему попасть в них могли далеко не все

Две «Березки» - для чиновников и для тех, у кого были чеки

Сегодня «Березка» вряд ли кого-то смогла бы удивить, а в советские времена она была символом изобилия. /Фото: shci.ru

Дикие цены на товары, вариант получения долларов в бюджет и спекуляция сертификатами

Спекулянты продавали чеки для приобретения товаров в «Березке» по 2-3 рубля. /Фото: coberu.ru

Что продавали и как можно было купить автомобиль

Владельцы валютного счета могли приобрести автомобиль, правда, только отечественный. /Фото: molva33.ru

Дефицитная русская литература рядом с импортными джинсами и сигаретами

Иностранцы покупали в магазинах сувениры, а советские люди — книги. /Фото: cdni.rbth.com

Ликвидация сети «Березка» во благо социальной справедливости

В конце 80 годов 20 века магазины «березка» были ликвидированы. /Фото: sovietpostcards.org