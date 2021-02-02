8 нестандартных идей декорирования дома краской своими руками

Необычный эффект порой достигается самыми обычными способами.

1. Клетка всегда в моде

Нестандартный, но ненавязчивый, рисунок для окрашивания стены. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

2. Необычный узор на стене

/Фото: img.aviarydecor.com С помощью такого простого лайфхака можно создать индивидуальный интерьер в комнате./Фото: img.aviarydecor.com

Результат совмещения веревки и валика для покраски стен. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

3. Волны на стене

Необычный способ оформления стен. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

4. Кирпичная стена без кирпича

С этим простым лайфхаком можно получить отличный эффект. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

Имитация кирпичной кладки с помощью шпаклевки. /Фото: mors.in.ua

5. Уютный узор

Узор, который всегда будет напоминать о тепле и комфорте вязаных свитеров. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

6. Сочетание нескольких цветов

Получить нежный неоднородный оттенок на стене позволяет простой лайфхак. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

Смешение красок для получения необычного эффекта. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

7. Организованные круги

Для тех, кто любит упорядоченные узоры. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I

8. Имитация камня

Узор, который достаточно просто выполнить на своих стенах. /Фото: youtube.com/watch?v=pM0fwBT6h6I