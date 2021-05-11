Раствор из самых простых трав, который заменит химию на огороде

Тема удобрений несомненно всегда будет актуальна для тех, у кого есть комнатные растения, дача или огород, ведь все хотят получить здоровые, красивые растения и хороший урожай.

Однако кроме удобрений-подкомок нужны также и те, что будут бороться со всевозможными вредителями и болезнями. И если в случае с подкормками вы довольно легко можете обойтись без химии, то возможен ли такой вариант и для защиты от вредителей? Конечно, да! А помогут в этом всем известные травы.



Такая обработка защитит ваши растения от различных грибковых болезней, в том числе фитофтороза и всевозможных вредителей: тли, бродяжек, щитовок и проч.

Вам потребуются:



кипяток — 2 л.;



полынь (сухая) — 25 г;



тысячелистник (сухой) — 50 г;



шалфей (сухой) — 25 г.;



красный перец — 8 ст. л.;



чистотел (свежий) — 300-400 г.;



чеснок — 2 головки



Травы для данного отвара можно использовать как сухие, так и свежие, например, в нашем случае чистотел свежий. Все сухие трав высыпаем в емкость, в которой будет запариваться раствор, свежую траву режем достаточно мелко, так же как и чеснок. Перец стоит выбирать как можно более мелкого помола. Дело в том, что чем мельче будут используемые компоненты по размеру, тем быстрее и полнее будут выделяться полезные вещества.

Получившуюся смесь заливаем кипятком, плотно закрываем и оставляем настаиваться в течение 40 мин. Дольше 40 мин настаивать раствор не стоит, так как по истечении этого времени начнут выделяться ненужные в данном случае дубильные вещества, а необходимые фитоциты наоборот — испаряться.Готовый раствор процеживаем. Используем его не в чистом виде, а разбавляя водой в отношении 1 л к 5 л. Чтобы усилить раствор добавляем к нему 10-12 мл «Актоверма» или другой сходный препарат, а также — березовый деготь — 2 ст.л. Наконец финальный компонент, который поможет удержаться составу на растении — так называемый «прилипатель», который можно как купить в специализированном магазине, так и заменить обычным жидким хозяйственным мылом в отношении 100 мл. на 5 л воды. Максимальная активность всех компонентов — в первые 2 часа, поэтому заготавливать раствор впрок не стоит.Получившимся составом опрыскиваем растения, повторяя обработку примерно по истечении 2 недель, когда у растения появятся молодые, еще не обработанные побеги. Также повторная обработка может потребоваться после сильного дождя.А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как самостоятельно приготовить эффективное натуральное средство от вредителей и грибковых болезней.