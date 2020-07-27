Невероятные истории людей, которые были на Титанике

На борту Титаника могли разместиться до 2435 пассажиров и 900 членов экипажа. Если бы спасательные шлюпки были полностью заполнены, то спасти удалось треть от количества людей, находящихся на борту роскошного лайнера. К сожалению, в тот момент, когда спасательные шлюпки отходили от тонущего судна, многие места так и не были заполнены, в результате чего погибли люди. Несмотря на суровые условия Северной Атлантики, многим пассажирам и членам экипажа удалось пережить эту катастрофу. Читайте следующие десять невероятных историй людей, переживших трагедию Титаника.
10. Чарльз Джафин
Фото: listverse.com
Когда Чарльз Джафин (Charles Joughin) служил на Титанике главным пекарем, ему было 30 лет. Тогда он ежемесячно получал зарплату в размере 12 фунтов стерлингов и считался одним из самых высокооплачиваемых членов экипажа лайнера. Когда 14 апреля 1912 года в 11:40 корабль столкнулся с айсбергом, он не дежурил, а находился на своей койке, но позже приказал своим пекарям отправить 50 буханок хлеба на спасательные шлюпки, а затем выпил в своей каюте немного спиртного. Когда он прибыл на палубу к шлюпкам, его направили в шлюпку № 10 для сопровождения женщин и детей с тонущего судна. Однако он отказался от места в лодке и снова вернулся в свою каюту, чтобы выпить еще немного спиртного. Когда он снова вернулся на палубу, все спасательные шлюпки исчезли, и он стал помогать пассажирам и команде выбрасывать за борт шезлонги. Когда корабль стал уходить по воду, Чарльз отплыл от тонущего судна. Есть мнение, что выпитое спиртное помогло Джафину сохранять спокойствие во время катастрофы и пережить нахождение в ледяной воде. В то время как многие люди умерли спустя всего несколько минут после того, как оказывались в воде, Джафин провел два часа в ледяной воде, в полной темноте, а затем забрался на перевернутую спасательную шлюпку. В конце концов его спасла команда корабля Карпатия, и позже он сказал, что «я был в порядке, если не считать моих ног, они распухли».
9. Чарльз Герберт Лайтоллер
Фото: listverse.com Второй помощник капитана Чарлз Герберт Лайтоллер (Charles Herbert Lightoller) дежурил в ночь затопления с 6:00 до 10:00. До того, как первый помощник Мердок (Murdoch) освободил его от вахты, он приказал шестому помощнику Муди (Moody) позвонить на наблюдательный пост и попросить внимательно следить за мелкими глыбами льда и передать сообщение другим вахтенным. Затем Лайтоллер заснул в своей каюте, чтобы в 11:40 его разбудил скрежещущий звук и вибрация, после чего он в пижаме отправился на палубу. После разговора с третьим помощником Гербертом Питманом (Herbert Pitman), который тоже был встревожен столкновением, оба моряка пришли к выводу, что корабль, должно быть, ударился обо что-то в воде. Лайтоллер вернулся в свою каюту, быстро оделся и вскоре убедил капитана Эдварда Дж.Смита (Edward J. Smith) спустить шлюпки, так как за свою морскую карьеру он неоднократно попадал в кораблекрушения. Затем он помог женщинам и детям сесть в шлюпки и даже угрожал незаряженным пистолетом группе мужчин, пытавшимся захватить спасательную шлюпку № 2. Лайтоллер также получил приказ от первого помощника Уайльда (Wilde) покинуть корабль на спасательной шлюпке №2, но ответил, что это «чертовски маловероятно» и вместо этого предпочел выбросить складную шлюпку B за борт, несмотря на то, что вода начала подниматься на палубу. Однако, когда Титаник стал резко уходить под воду, он нырнул в море и был вынужден плыть вперед, но его чуть не засосало в решетку большой вентиляционной шахты. К счастью, вода попала в горячий котел, и Лайтоллера выбросило на поверхность. Тогда он быстро вскарабкался на ближайшую складную шлюпку B, которую предварительно сбросил с Титаника, прежде чем тот пошел ко дну. Однако ему чуть снова не повезло, когда образовалась воронка, которая чуть не утащила его под воду. Поскольку на шлюпке В в конце концов оказалось слишком много выживших, она начала медленно тонуть, и он в конечном итоге перебрался в спасательную шлюпку №12. Когда на место прибыла Карпатия, чтобы спасти выживших, Лайтоллер отказался подниматься на корабль, пока все пассажиры и члены экипажа не оказались в безопасности, что сделало его последним выжившим, которого нужно было спасать.
8. Ричард Уильямс Норрис
Фото: listverse.com Ричард Уильямс Норрис (Richard Williams Norris), теннисист из Женевы, Швейцария, плыл на Титанике со своим отцом, Чарльзом Дуэйном Уильямсом (Charles Duane Williams). Ричард планировал принять участие в теннисном турнире в Америке, прежде чем начать обучение в Гарвардском университете. После столкновения лайнера с айсбергом мужчины не предприняли никаких попыток покинуть тонущий корабль и вместо этого удалились в спортзал, чтобы поговорить с инструктором Маккоули (McCawley) и другими пассажирами. Когда корабль ушел под воду, Ричарду и его отцу пришлось спасаться вплавь. К несчастью, звезда тенниса наблюдал, как его отца и других людей, оказавшихся в воде, поглотила воронка. Однако волна, образованная воронкой, вытолкнула Ричарда вперед, к складной шлюпке, за которую он продолжал держаться, пока ему не помогли забраться в шлюпку № 14. Несмотря на травмы ног, в 1914 и 1916 годах Ричард стал чемпионом Соединенных Штатов в одиночном разряде, в 1920 году двукратным чемпионом Уимблдона среди мужчин и золотым призером Олимпийских игр в 1924 году.
7. Гарольд Брайд
Фото: listverse.com На Титанике Гарольд Брайд (Harold Bride) служил младшим радистом, помощником Джека Филлипса (Jack Phillips), главного оператора. Они вместе отвечали за отправку и прием сообщений посредством азбуки Морзе с помощью радиотелеграфной системы Маркони. Вдобавок к тому, что в течение всего дня они передавали предупреждения об айсбергах капитану Эдварду Дж. Смиту, двое мужчин посменно дежурили, чтобы передавать сообщения пассажиров домой их близким. Когда Титаник столкнулся с айсбергом, капитан Смит приказал им отправить сигнал SOS. В тот момент Брайд, и Филлипс не сильно беспокоились о столкновении, но вскоре осознали всю серьезность ситуации. Пока Филлипс проводил остаток ночи, посылая сообщения SOS на соседние корабли, Брайд сообщал капитану Смиту, как проходит связь с потенциальными спасательными лайнерами. Когда Титаник начал тонуть, капитан Смит освободил их от выполнения обязанностей, однако операторы предпочли остаться на своем посту. Когда вода начала поступать в радиорубку, Гарольд Брайд стал помогать пассажирам и экипажу спускать на воду складную спасательную шлюпку, в то время как Филлипс продолжал посылать сигналы бедствия ближайшим лайнерам. Брайда смыло с палубы, но, к счастью, он оказался под перевернутой лодкой, в которую забрался вместе с пятнадцатью другими мужчинами. Поскольку лодка была наполнена водой, мужчинам в конце концов помогли перебраться в другие спасательные шлюпки, где они оставались до тех пор, пока их не спасла команда Карпатии. Несмотря на серьезные травмы, Гарольд Брайд помогал Карпатии с установлением беспроводной связи, а также отправил много личных сообщений от выживших.
6. Джордж Бошан
Фото: listverse.com Джорджу Бошану (George Beauchamp) посчастливилось выжить в двух самых страшных морских катастрофах в истории: крушении Лузитании и гибели Титаника. Чтобы получить работу кочегара на Титанике, Джордж солгал о своем возрасте, заявив, что ему 32 года, в то время, как он был на десять лет старше. После столкновения с айсбергом ему разрешили покинуть машинное отделение и помочь женщинам и детям подняться в шлюпку № 13. Затем ему было приказано отвести лодку от Титаника. Но сначала он изо всех сил старался удерживать спасательную шлюпку подальше от тонущего судна и не дать воде просочиться внутрь. Он налегал на весла, чтобы как можно быстрее уйти от Титаника. Джордж также оказался на борту Луизитании, когда во время Первой мировой войны в 1915 году в нее попала немецкая торпеда, выпущенная с подводной лодки. Неудивительно, что всю оставшуюся жизнь он предпочитал служить на гораздо меньших судах.
5. Элла Уайт
Фото: listverse.com Элла Уайт (Ella White) была пассажиром первого класса, а на борт Титаника она поднялась в Шербуре, Франция, в сопровождении своей спутницы Мари Грайс Янг (Marie Grice Young), а также горничной Амелии Биссет (Amelia Bissette) и служанки Санте Рингини (Sante Ringhini). Несмотря на исключительные удобства на борту лайнера, такие как огромный ресторан и современный тренажерный зал, в течение всего путешествия Элла оставалась в каюте вместе с Мари. Она покинула ее только тогда, когда ее обеспокоило столкновение корабля. Вскоре после этого вместе со своей горничной, она оказалась в шлюпке № 8. Именно трость Эллы, работавшая на батарейках, помогала ей направлять спасательную шлюпку в безопасное место. По слухам, она высоко подняла трость, чтобы осветить черное как смоль небо, и это также помогло им стать своего рода плавучим маяком. Трость также помогла искать выживших в воде. В то время как сегодня этот гаджет вряд ли кого заинтересует, в 1912 году это была передовая технология.
4. Рут Беккер
Фото: listverse.com Рут Беккер (Ruth Becker) было всего 12 лет, когда она отправилась в свое первой плавание на борту Титаника, став одной из самых молодых пассажиров на борту судна. Она путешествовала с матерью Нелли и с больным братом Ричардом, а также с младшей сестренкой. Семье рекомендовали отправиться для его лечения в Бентон-Харбор (Benton Harbor), штат Мичиган. Но ее отец, Аллен Оливер Беккер (Allen Oliver Becker), остался в ее родном городе Гунтур в Индии, планируя присоединиться к ним позже. В то время как семью Беккер просто очаровал корабль, их путешествие закончилось ужасно, когда 14 апреля он столкнулся с айсбергом. В результате мать Рут и двое ее младших детей попали в спасательную шлюпку № 11, однако места для Рут не осталось. Но вскоре она оказалась в спасательной шлюпке № 13. Тем не менее, когда эту спасательную шлюпку спустили на воду, ее практически раздавила спасательная шлюпка №15, которую спускали слишком быстро. К счастью, один из членов экипажа перерезал тросы спасательной шлюпки №13, что позволило ей вовремя уйти от спасательной шлюпки №15. В конце концов Рут спасла команда Карпатии, и спустя много тревожных часов она воссоединилась с матерью, братом и сестрой.
3. Эдвард и Этель Бин
Фото: listverse.com После столкновения Титаника с айсбергом, женщин и детей препроводили в спасательные шлюпки, чтобы спасти с тонущего судна. Жен отрывали от мужей, а детей заставляли махать на прощание отцам, которых они больше никогда не увидят. Однако Эдварду (Edward) и Этель Бин (Ethel Beane) удалось пережить одну из самых страшных морских катастроф в истории вместе. На Титанике молодожены проводили свой медовый месяц, но им пришлось разлучиться, когда Этель была вынуждена оставить своего нового мужа на корабле и сесть в спасательную шлюпку. Как и у многих людей на лайнере, у Эдварда не было другого выбора, кроме как прыгнуть за борт, и он находился в ледяном океане, пока его, к счастью, не подобрала спасательная шлюпка. Однако многим мужчинам не повезло, и они трагически погибли от переохлаждения. Несмотря на все трудности, Эдвард и Этель воссоединились уже на корабле Карпатия.
2. Беспризорники Титаника
Фото: listverse.com Когда 15 апреля 1912 года женщинам и детям было приказано сесть в спасательную шлюпку, одному отцу удалось посадить двух своих маленьких сыновей в складную шлюпку D, которая была последней спасательной шлюпкой, спущенной на воду. Затем заботу о кудрявых мальчиках взяла на себя 22-летняя Мэри Келли (Mary Kelly) из Каслполларда (Castlepollard), Ирландия, которая утешала их песней. Когда французских мальчиков спасла команда Карпатии, и они прибыли в Нью-Йорк, их личности оставались неизвестными. Затем об этих сиротах рассказали во многих газетах, чтобы обратить на них внимание семьи, которая могла жить как во Франции, так и в другой стране, при этом пресса называла малышей «беспризорниками Титаника». Вскоре после этого объявилась Марсель Навратил (Marcelle Navratil), мать трехлетнего Мишеля и двухлетнего Эдмона Роже. Оказывается, их отец, Мишель Навратил (Michel Navratil), похитил своих детей с юга Франции и сел на судно под псевдонимом Луи Гофман (Louis Hoffman). Он погиб во время крушения, а мать и мальчиков отправили во Францию.
1. Уильям Картер Второй
Фото: listverse.com Семья Картер поднялась на борт Титаника как пассажиры первого класса, они возвращались на Род-Айленд после поездки в Европу. С ними была их любимая собака, а также слуги Александр Кэрнс (Alexander Cairns) и Августа Серрепла (Augusta Serreplaа). Когда в ночь крушения женщин и детей рассаживали в спасательные шлюпки, семье Картер сказали садиться в шлюпку № 4. Однако одиннадцатилетнему Уильяму Картеру II (William Carter II) садиться в шлюпку запретил второй помощник Чарльз Лайтоллер, поскольку мальчик был уже большим. Не желая оставлять своего маленького сына на тонущем корабле, мать Уильяма, Люсиль (Lucille), сняла шляпу и надела ее на голову Уильяма, чтобы замаскировать его под девочку и тем самым спасти. Несмотря на слезы при мысли о том, что ему приходится оставлять собаку, Уильям сбежал со злополучного лайнера вместе с матерью и сестрами и дожил до 84 лет.
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