Невероятные истории людей, которые были на Титанике

На борту Титаника могли разместиться до 2435 пассажиров и 900 членов экипажа. Если бы спасательные шлюпки были полностью заполнены, то спасти удалось треть от количества людей, находящихся на борту роскошного лайнера. К сожалению, в тот момент, когда спасательные шлюпки отходили от тонущего судна, многие места так и не были заполнены, в результате чего погибли люди. Несмотря на суровые условия Северной Атлантики, многим пассажирам и членам экипажа удалось пережить эту катастрофу. Читайте следующие десять невероятных историй людей, переживших трагедию Титаника.



10. Чарльз Джафин

9. Чарльз Герберт Лайтоллер

8. Ричард Уильямс Норрис

7. Гарольд Брайд

6. Джордж Бошан

5. Элла Уайт

4. Рут Беккер

3. Эдвард и Этель Бин

2. Беспризорники Титаника

1. Уильям Картер Второй