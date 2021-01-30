Джина Лоллобриджида – самая желанная актриса 1950-х годов

Джина Лоллобриджида олицетворяет собой Золотой век итальянского кино. Эта знойная красавица будоражила воображение мужчин, ей подражали миллионы женщин. Вечная оптимистка, сумевшая себя реализовать и после заката кинокарьеры.











Будущий секс-символ Италии Джина Лоллобриджида родилась в 1927 году в небогатой многодетной семье. Глядя не невероятную красоту девочки, ей пророчили состоятельного жениха и безоблачную жизнь домохозяйки. Но судьба распорядилась иначе.







Кадр из к/ф «Самая красивая женщина мира» (1955).



Поначалу Джина не задумывалась о карьере артистки, несмотря на то, что ее сестры работали статистками на киностудиях. Девушка училась рисованию, пробовала себя в пении. Однажды мать настояла, чтобы Джина приняла участие в конкурсе красоты. Она заняла только второе место, но уже была замечена деятелями киноиндустрии.







Кадр из к/ф «Фанфан-Тюльпан» (1952).



За первую свою роль Джина запросила невероятно высокий гонорар как для начинающей актрисы. Как ни странно, но режиссер пошел ей на уступки. Затем последовали эпизодические роли, которые в течение трех лет никак не способствовали продвижению актрисы. Все изменилось после фильма «Фанфан-Тюльпан» (1952). Это был успех, за которым последовала слава и всеобщее обожание.

Кстати, звучная фамилия не позволила Джине затеряться среди плеяды прочих актеров, т. к. «лолло» с итальянского переводилось как «бюст».Джина Лоллобриджида в роли Эсмеральды из к/ф «Собор Парижской богоматери» (1956).Говард Хьюз приглашал Лоллобриджиду переехать в Голливуд, но она отказалась, что, впрочем не помешало актрисе сыграть в нескольких фильмах производства Фабрики грез. Среди них были такие ленты как «Собор Парижской богоматери», «Море», «Соломон и Шеба».Слева: актриса Мишель Мерсье, справа: актриса Джина Лоллобриджида.В прессе то и дело сравнивали Джину Лоллобриджиду и Мишель Мерсье (знаменитая Анжелика). Между актрисами велась негласная война. Иногда третьей между ними выступала Софи Лорен. Их конкуренцию называли «битвой бюстов».Но мода в киноиндустрии переменчива. Одни кумиры сменяют других. В «тренде» становятся не сексуальные красотки, а милые наивные девушки, такие, как Одри Хепберн. Джина Лоллобриджида трезво оценивала ситуацию, поэтому она стала переборчивой в выборе ролей: в основном актриса снималась у маститых режиссеров , играя характерных персонажей.В начале 1970-х кинокарьера актрисы подходит к концу, но та не отчаивается и берет в руки фотоаппарат. Фотография стала ее второй страстью. Пользуясь своей известностью и женским обаянием Джина снимает самых знаменитых людей того времени: Сальвадора Дали, Пола Ньюмена и даже Фиделя Кастро.Стоит отметить, что актриса выглядит на высоте в любом возрасте. Она даже застраховала грудь на миллион долларов. Каждый год специальный человек должен был измерять расстояние от груди до пупка . Если оно уменьшится до определенного уровня, то женщине выплатят деньги. В 70 лет Джина получила всю страховку.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)