10 вещиц для готовки, которых скрасят время пребывания на кухне

1. Пресс-толкушка для вареных овощей

Пресс-толкушка поможет быстро приготовить пюре без комочков. / Фото: eco-skovoroda.ru

2. Набор из двух щипцов для варки яиц

/ Фото: kitchensinteriors.ru Щипцы оптимизируют процесс варки яиц./ Фото: kitchensinteriors.ru

3. Кулинарная ложка 5 в 1

Многофункциональная ложка выполняет роль сразу нескольких предметов. / Фото: infoyar.ru

4. Соковыжималка с ситом

Сито не позволяет попасть косточкам в свежевыжатый сок. / Фото: rozetka.com.ua

5. Банка для приготовления соусов

Банка с ручной мельницей работает по принципу мясорубки. / Фото: brandshome-shop.ru

6. Ложка для варки трав и специй

В ложку нужно положить специи и положить ее в кастрюлю с супом

7. Скалка-шейкер

Скалка шейкер облегчает процесс приготовления выпечки. / Фото: pinterest.ru

8. Разделочная доска для мяса

Разделочная доска для мяса оснащена специальными зубчиками и бортиками. / Фото: dom-store.ru

9. Шприц-маринатор

Шприц-маринатор позволяет усилить аромат и сочность мяса. / Фото: rancho-store.ru

10. Кастрюля с крышкой для слива воды

В кастрюле можно варить что угодно, начиная со спагетти, и заканчивая картофелем. / Фото: goodslike.ru