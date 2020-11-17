10 вещиц для готовки, которых скрасят время пребывания на кухне

К счастью, те времена, когда готовка была сложной рутиной и вызывала лишь тяжелый вздох, уже давно прошли. Современные кухонные гаджеты способны у любой хозяйки вызвать истинную любовь к кулинарии. Хотите проверить? Тогда обзаведитесь парочкой приспособлений для приготовления вкусных блюд из списка Novate.ru.
1. Пресс-толкушка для вареных овощей
Пресс-толкушка поможет быстро приготовить пюре без комочков. / Фото: eco-skovoroda.ru
Любите пюре, но ненавидите брать в руки традиционную картофелемялку, так как она оставляет комочки и является неудобной в использовании? Тогда инновационный пресс с уникальным механизмом скручивания – это то, что вам нужно. Больше не нужно возиться с обычной толкушкой, а затем дополнительно протирать пюре через сито. Прибор позволяет приготовить невероятно вкусное, нежное и однородное по консистенции блюдо за считанные минуты. Прочный корпус устройства производится из стали и нейлона, а особая форма ручек не позволяет девайсу выскальзывать из рук в процессе использования. В уходе инновационный пресс также неприхотлив – он легко разбирается и моется как вручную, так и в посудомоечной машине.
2. Набор из двух щипцов для варки яиц
Щипцы оптимизируют процесс варки яиц. / Фото: kitchensinteriors.ru
Вареные яйца являются прекрасным завтраком, который содержит необходимое количество белков, витаминов, аминокислот. А чтобы процесс приготовления блюда стал максимально простым и удобным, нужно пополнить свой ассортимент кухонных гаджетов специальными щипцами O-Tongs. Они отличаются овальными наконечниками, которые надежно удерживают яйцо, а также силиконовыми ручками, устойчивыми к воздействию высоких температур (могут выдерживать до 270 °С). Все, что вам нужно – взять яйцо щипцами, аккуратно положить в кастрюлю с кипящей водой, а затем подвесить на край посуды, где они будут дожидаться конца процесса готовки.
3. Кулинарная ложка 5 в 1
Многофункциональная ложка выполняет роль сразу нескольких предметов. / Фото: infoyar.ru
Если ваша кухня отличается небольшими габаритами и для вас важен каждый метр площади, обратите внимание на многофункциональные гаджеты, которые будут занимать минимум места в ящиках и шкафчиках. Одним из таких приспособлений является ложка 5 в 1, которая объединяет сразу пять приборов: обычную ложку, шумовку, лопатку для переворачивания, лопатку для нанесения крема на выпечку и нож. Да-да, вы не ослышались – острый край девайса позволяет легко разрезать продукты на части, например, мясо, рыбу, мягкие фрукты, сыр и прочие. Весомым преимуществом ложки 5 в 1 является то, что она термостойкая и подходит для антипригарной посуды.
4. Соковыжималка с ситом
Сито не позволяет попасть косточкам в свежевыжатый сок. / Фото: rozetka.com.ua
Фанаты натуральных освежающих фрешей обязательно оценят ручную соковыжималку для цитрусовых, которая предназначена для приготовления соков. Устройство идеально подходит для всех видов цитрусовых, будь то апельсин или грейпфрут. Прибор оснащен специальной резиновой чашей с отверстиями, которая улавливает косточки и мякоть плодов, не давая им попасть в чистый сок, стекающий в емкость. Благодаря этому вам не придется дополнительно процеживать напиток или вылавливать из стакана лишние кусочки фрукта.
Если сок вам нужен для приготовления блюда или выпечки, вы можете выдавливать его прямо в емкость с продуктами – конструкция позволяет. Материалами для изготовления девайса служат пищевой пластик и термопластичная резина, которые являются абсолютно безопасными для здоровья. А эргономичная круглая ручка, оснащенная нескользящим покрытием, удобно лежит в руке и не выскальзывает в процессе получения сока.
5. Банка для приготовления соусов
Банка с ручной мельницей работает по принципу мясорубки. / Фото: brandshome-shop.ru
Не представляете, как можно подать на стол пасту, мясо или рыбу без умопомрачительного соуса? Тогда этот девайс идеально вам подходит! Банка, оснащенная ручной мельницей позволит приготовить вкусные томатные и яблочные соусы/пюре в домашних условиях за считанные минуты. По принципу действия приспособление напоминает ручную мясорубку, поэтому пользоваться им очень просто: нужно заполнить мельницу необходимыми компонентами и несколько раз повернуть ручку, чтобы они измельчились.
Обратите внимание: Приятным бонусом является крышка для банки, которая входит в комплект. То есть, свежеприготовленный соус или пюре можно закрыть и отправить на хранение в холодильник.
6. Ложка для варки трав и специй
В ложку нужно положить специи и положить ее в кастрюлю с супом
Сложно представить хотя бы одно первое блюдо без добавления ароматных трав и специй. Однако потом большинство из них приходится настойчиво вылавливать из супа или борща, так как ощутить вкус черного перца горошком или лаврового листа, например, не очень приятно. Существенно облегчить задачу сможет специальная ложка, в которую нужно добавить необходимые пряности и зелень, предварительно очищенную от стеблей (в этом помогут специальные отверстия в ручке), а затем опустить ее в кастрюлю с супом или горячим напитком. Ложку нужно оставить в блюде на несколько минут, чтобы оно приобрело необходимый вкус и аромат, после чего достать и помыть под краном либо в посудомоечной машине.
7. Скалка-шейкер
Скалка шейкер облегчает процесс приготовления выпечки. / Фото: pinterest.ru
Не так давно английский бренд Mason Cash представил скалку для муки под названием Roller Shaker. Прибор призван существенно облегчить процесс приготовления тортов, пирожков, пиццы и прочих разновидностей выпечки. Керамическая скалка полая внутри, а потому может заполняться мукой. Девайс имеет несколько отверстий, из которых при встряхивании сыпется мука, что очень удобно при раскатывании теста, ведь не нужно дополнительно насыпать на поверхность муку липкими руками. Если вы не хотите, чтоб тесто при раскатывании нагревалось, просто поместите скалку в холодильник за 10-15 минут до того, как она вам понадобится. Также на девайсе имеется мерная шкала, поэтому нет необходимости отдельно взвешивать муку. Практичный и многофункциональный гаджет!
8. Разделочная доска для мяса
Разделочная доска для мяса оснащена специальными зубчиками и бортиками. / Фото: dom-store.ru
Если вам надоели обычные деревянные доски, которые впитывают различные запахи и разбухают от жидкости, попробуйте приобрести двусторонний разделочный экземпляр, который ускорит процесс нарезки и существенно сэкономит место на кухне. На одной из сторон девайса предусмотрены специальные зубцы для фиксации мяса. Благодаря бортикам по краям и небольшому углу наклона, весь сок и кусочки аккуратно собираются на доске, на пачкая поверхность стола. Обратная сторона разделочной доски – гладкая, поэтому на ней будет удобно нарезать хлеб, фрукты, овощи, зелень, сыр, колбасу и прочий продукты. Еще один плюс кухонного приспособления – удобные нескользящие края, которые фиксируют доску на поверхности стола, не давая ей двигаться в процессе нарезки.
9. Шприц-маринатор
Шприц-маринатор позволяет усилить аромат и сочность мяса. / Фото: rancho-store.ru
Чтобы ускорить процесс посола и маринования различных мясных продуктов, а также более равномерно распределить вещества (соль, сахар, специи) необходимо воспользоваться специальным кухонным шприцом. Особенно полезным этот девайс станет, если вам нужно посолить или замариновать крупные куски. Девайс имеет встроенный плунжер, который впрыскивает маринад через игольчатые аппликаторы внутрь мяса и одновременно отбивает его. В результате того, что жидкость сразу проникает внутрь мяса, увеличивается его аромат и сочность, а готовое блюдо становится в разы вкуснее. Также устройство пригодится в том случае, если продукт нужно срочно замариновать и нет времени ждать несколько часов либо всю ночь.
10. Кастрюля с крышкой для слива воды
В кастрюле можно варить что угодно, начиная со спагетти, и заканчивая картофелем. / Фото: goodslike.ru
Если макаронные изделия входят в топ ваших самых любимых блюд, обратите внимание на кастрюлю для пасты. Она оснащена уникальной крышкой с дырочками, которая защелкивается прямо на посуде. То есть, вы можете без проблем слить воду со спагетти, не пользуясь дуршлагом. Еще один плюс девайса состоит в том, что он имеет закругленную форму, а потому занимает минимум места на плите, что очень удобно, когда почти все конфорки заняты сковородками. Кстати, кастрюлю можно использовать не только для приготовления макарон, но также картофеля и некоторых круп (исключением являются мелкие крупы, типа риса, так как он выпадет через отверстия крышки во время слива воды).
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