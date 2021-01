8 детей знаменитых рок-звезд, нашедших свой путь к славе

Джейд была фотомоделью, но решила, что ей больше нравятся украшения. С 1996 года она владеет ювелирной компанией Jade Inc, которая производит дорогие украшения, которые очень известны в Великобритании.

1. Джейд Джаггер — дочь Мика Джаггера из The Rolling Stones.

В возрасте 11 лет Софи приняла участие в реалити-шоу Джин Симмонс Family Jewels. Когда ей было 20 лет, она прошла прослушивание, чтобы принять участие в телешоу The X Factor, когда ей было 22 года, она решила стать моделью, а когда ей было 23 года — певицей.

Сын барабанщика The Beatles также стал барабанщиком и сумел поработать со многими музыкальными группами. Некоторое время Зак даже играл в легендарных британских рок-группах The Who и Oasis.

6. Пол Индер — сын Лемми Килмистера из Моторхеда.

Сын основателя легендарной хард-рок-группы Motörhead оказался разносторонним человеком. Пол Индер — инженер, продюсер, мультиинструменталист и композитор. Некоторое время он создавал саундтреки к фильмам и записал несколько независимых музыкальных композиций.

7. Калико Купер — дочь Элиса Купера.

Старшая дочь короля шок-рока уже начала гастролировать с отцом в возрасте 18 лет, и она выступала на сцене в рамках мирового турне Элиса Купера «Brutal Planet». Сейчас Калико 39 лет, и она принимает участие в фильмах, участвует в телевизионных шоу и время от времени появляется в клипах своего знаменитого отца.

8. Айми Осборн — дочь Оззи Осборна.

Мало кто знает об Айми, потому что она отказалась участвовать в семейном реалити-шоу, хотя все остальные дети Осборна снимались в нем. В 2010 году она создала музыкальный проект под названием ARO и время от времени выпускает новые музыкальные треки. Работы Айми полностью отличаются от музыки, которую исполняет ее знаменитый отец — она предпочитает электронную музыку.