8 детей знаменитых рок-звезд, нашедших свой путь к славе

Ученые предполагают, что талант и успех могут быть унаследованы, как и наша внешность. И мы задаемся вопросом, означает ли это, что дети рок-звезд должны стать известными музыкантами или у них просто больше шансов воплотить свои таланты в жизнь.
Мы решили выяснить, как выглядят дети культовых музыкантов, чьи хиты навсегда останутся в истории музыки, и чем они занимаются. Некоторые из них пошли по стопам своих родителей, а другие выбрали совершенно другой путь.
Джейд была фотомоделью, но решила, что ей больше нравятся украшения. С 1996 года она владеет ювелирной компанией Jade Inc, которая производит дорогие украшения, которые очень известны в Великобритании.
Дочь этой певицы также выбрала музыкальную карьеру. В отличие от своей мамы, которая исполняла рок и синти-поп, Лола предпочитает джаз и блюз. В прошлом году она записала саундтрек к документальному фильму «Серенгети», выпущенному каналом «Дискавери».
В возрасте 11 лет Софи приняла участие в реалити-шоу Джин Симмонс Family Jewels. Когда ей было 20 лет, она прошла прослушивание, чтобы принять участие в телешоу The X Factor, когда ей было 22 года, она решила стать моделью, а когда ей было 23 года — певицей.Сейчас Софи 27 лет, она приняла участие в фотосессиях для глянцевых журналов, выпустила несколько музыкальных синглов и запустила линию одежды больших размеров. Симмонс продвигает идеи бодипозитива, которые не зависят от размера одежды.
Анаис приняла участие в своей первой модной фотосессии, когда ей было всего 12 лет, и ее сразу же назвали «следующей Кейт Мосс». Ей сейчас 20 лет, и она изучает фотографию в колледже искусств Camberwell в Лондоне и работает моделью. Она принимала участие в показах мод Dolce & Gabbana и рекламных кампаниях Reebok.
5. Зак Старки — сын Ринго Старра из Битлз.
Сын барабанщика The Beatles также стал барабанщиком и сумел поработать со многими музыкальными группами. Некоторое время Зак даже играл в легендарных британских рок-группах The Who и Oasis.
6. Пол Индер — сын Лемми Килмистера из Моторхеда.
Сын основателя легендарной хард-рок-группы Motörhead оказался разносторонним человеком. Пол Индер — инженер, продюсер, мультиинструменталист и композитор. Некоторое время он создавал саундтреки к фильмам и записал несколько независимых музыкальных композиций.
7. Калико Купер — дочь Элиса Купера.
Старшая дочь короля шок-рока уже начала гастролировать с отцом в возрасте 18 лет, и она выступала на сцене в рамках мирового турне Элиса Купера «Brutal Planet». Сейчас Калико 39 лет, и она принимает участие в фильмах, участвует в телевизионных шоу и время от времени появляется в клипах своего знаменитого отца.
8. Айми Осборн — дочь Оззи Осборна.
Мало кто знает об Айми, потому что она отказалась участвовать в семейном реалити-шоу, хотя все остальные дети Осборна снимались в нем. В 2010 году она создала музыкальный проект под названием ARO и время от времени выпускает новые музыкальные треки. Работы Айми полностью отличаются от музыки, которую исполняет ее знаменитый отец — она предпочитает электронную музыку.
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