8 детей знаменитых рок-звезд, нашедших свой путь к славе

Ученые предполагают, что талант и успех могут быть унаследованы, как и наша внешность. И мы задаемся вопросом, означает ли это, что дети рок-звезд должны стать известными музыкантами или у них просто больше шансов воплотить свои таланты в жизнь. Мы решили выяснить, как выглядят дети культовых музыкантов, чьи хиты навсегда останутся в истории музыки, и чем они занимаются. Некоторые из них пошли по стопам своих родителей, а другие выбрали совершенно другой путь.

1. Джейд Джаггер — дочь Мика Джаггера из The Rolling Stones. Джейд была фотомоделью, но решила, что ей больше нравятся украшения. С 1996 года она владеет ювелирной компанией Jade Inc, которая производит дорогие украшения, которые очень известны в Великобритании.

2. Лола Леннокс — дочь Энни Леннокс. Дочь этой певицы также выбрала музыкальную карьеру. В отличие от своей мамы, которая исполняла рок и синти-поп, Лола предпочитает джаз и блюз. В прошлом году она записала саундтрек к документальному фильму «Серенгети», выпущенному каналом «Дискавери».

3. Софи Симмонс — дочь Джина Симмонса из Kiss. В возрасте 11 лет Софи приняла участие в реалити-шоу Джин Симмонс Family Jewels. Когда ей было 20 лет, она прошла прослушивание, чтобы принять участие в телешоу The X Factor, когда ей было 22 года, она решила стать моделью, а когда ей было 23 года — певицей. Сейчас Софи 27 лет, она приняла участие в фотосессиях для глянцевых журналов, выпустила несколько музыкальных синглов и запустила линию одежды больших размеров. Симмонс продвигает идеи бодипозитива, которые не зависят от размера одежды. Сейчас Софи 27 лет, она приняла участие в фотосессиях для глянцевых журналов, выпустила несколько музыкальных синглов и запустила линию одежды больших размеров. Симмонс продвигает идеи бодипозитива, которые не зависят от размера одежды.

4. Анаис Галлахер — дочь Ноэля Галлахера из Оазис. Анаис приняла участие в своей первой модной фотосессии, когда ей было всего 12 лет, и ее сразу же назвали «следующей Кейт Мосс». Ей сейчас 20 лет, и она изучает фотографию в колледже искусств Camberwell в Лондоне и работает моделью. Она принимала участие в показах мод Dolce & Gabbana и рекламных кампаниях Reebok. 5. Зак Старки — сын Ринго Старра из Битлз. 5. Зак Старки — сын Ринго Старра из Битлз.