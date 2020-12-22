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Игрушки, которые нужно повесить на ёлку для привлечения удачи

Даже если вы уже успели нарядить свою ёлку, ещё не поздно повесить дополнительно парочку игрушек, которые помогут исполнить ваши самые заветные желания в следующем году! Главное – верить, что все сбудется!
Игрушки, которые нужно повесить на ёлку для привлечения удачи

Пауки


Игрушки, которые нужно повесить на ёлку для привлечения удачи
Паук на елку

Традиция вешать пауков на ёлку пришла с Украины. В 19 и 20 веке считалось, что пауки приносят удачу и деньги. Существовала даже «Легенда о рождественском пауке»: бедная женщина украсила елку несколькими орехами и фруктами, а пауки сплели на дереве большую паутину, которая в день Рождества превратилась в золотые и серебряные нити.

Рождественские огурцы


Игрушки, которые нужно повесить на ёлку для привлечения удачи
Рождественский огурец

Эта традиция родом из Германии, хотя многие немцы о ней ничего и не слышали. На ёлку вешают маленький зеленый огурчик, причем прячут его в ветвях. Тот, кто первым найдет это маленькое украшение, не раздвигая и не трогая веток, получит дополнительный сюрприз: небольшую сумму денег или еще один подарок!

Желуди


Игрушки, которые нужно повесить на ёлку для привлечения удачи
Украшение на елку «Желуди»

Считаются хорошим талисманом. Если на елке висят желуди – в ваш дом приходит удача! Орехи и желуди также вешают те, кто мечатет о прибавлении в семье.

Грибы


Игрушки, которые нужно повесить на ёлку для привлечения удачи
Украшение на елку «Мухомор»

Грибы на ёлке, особенно окрашенные ярким цветом, символизируют благополучие и надежду.
Нарядите ёлку разноцветными грибами, и в следующем году все будет прекрасно!

Колокольчики и бубенчики


Рождественские колокольчики, бубенцы и другие игрушки, издающие мелодичные звуки, тоже обязательный элемент ёлочного наряда! Такой талисман рассеивает негативную энергию и притягивает удачу.

Монеты с иероглифами


Согласно китайской практике фэн-шуй, монетки активизируют энергию изобилия и приносят в дом богатство.
Для привлечения денег можно провести еще один простой ритуал: во время подготовки праздничного стола, поместите под скатерть в центре золотую монету. Монета должна остваться под скатертью до конца застолья, а после этого ее нужно убрать в кошелек и хранить весь год.

Свернутая в трубочку и обвязанная красной ниткой купюра


Тоже к удаче и деньгам. Иногда ее привязывают к стволу дерева, чтобы никто не видел. Да, и непременное условие – банкнота должна быть настоящей, но при этом ее номинал существенного значения не имеет. Можно свернуть в трубочку и 100 руб.

Игрушки из металла


Поскольку в этом году символом года является Металлическая Белая Крыса, то нужно повесить на ёлку хотя бы что-нибудь металлическое. К счастью, найти металлические украшения сейчас не составляет труда, так что не забудьте порадовать хозяйку года. Металл – очень сильный элемент, отвечающий и за ближайшие цели, и за долговременные планы.

Гирлянды и свечи


Традиция зажигать свечи на ёлке ушла в прошлое по понятной причине, что дерево могло загореться. Свечи заменили гирляндами, которые не только украшают деревце, но и являются сильным источником энергии, имитируя огонь – символ света, возрождающегося солнца и тепла.

То, о чем мечтаете


Есть еще одна традиция: выбирая украшения, отдавайте предпочтение тому, что нужно именно вам. Например, хотите переехать в новый дом или квартиру? Вешайте домик. Хотите новый автомобиль – вешайте машинку. Если хотите путешествий – вешайте фото с красивыми местами. По той же аналогии можно повесить детские туфельки, соску, колыбель или коляску. Идея заключается в том, что игрушки на ёлке будут символизировать ваши мечты.
Ну а если хотите встретить любовь своей жизни – вместо шаров нужно вешать сердечки, а для пущего эффекта привязать к стволу елки фотографию мужчины вашей мечты! Не знаем, как вы, а мы точно сегодня привяжем к стволу парочку фотографий и повесим на ветки несколько купюр!
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