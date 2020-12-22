Игрушки, которые нужно повесить на ёлку для привлечения удачи

Даже если вы уже успели нарядить свою ёлку, ещё не поздно повесить дополнительно парочку игрушек, которые помогут исполнить ваши самые заветные желания в следующем году! Главное – верить, что все сбудется!





Пауки

Рождественские огурцы

Желуди

Грибы

Колокольчики и бубенчики

Монеты с иероглифами

Свернутая в трубочку и обвязанная красной ниткой купюра

Игрушки из металла

Гирлянды и свечи

То, о чем мечтаете

Паук на елкуТрадиция вешать пауков на ёлку пришла с Украины. В 19 и 20 веке считалось, что пауки приносят удачу и деньги. Существовала даже «Легенда о рождественском пауке»: бедная женщина украсила елку несколькими орехами и фруктами, а пауки сплели на дереве большую паутину, которая в день Рождества превратилась в золотые и серебряные нити.Рождественский огурецЭта традиция родом из Германии, хотя многие немцы о ней ничего и не слышали. На ёлку вешают маленький зеленый огурчик, причем прячут его в ветвях. Тот, кто первым найдет это маленькое украшение, не раздвигая и не трогая веток, получит дополнительный сюрприз: небольшую сумму денег или еще один подарок!Украшение на елку «Желуди»Считаются хорошим талисманом. Если на елке висят желуди – в ваш дом приходит удача! Орехи и желуди также вешают те, кто мечатет о прибавлении в семье.Украшение на елку «Мухомор»Грибы на ёлке, особенно окрашенные ярким цветом, символизируют благополучие и надежду.Нарядите ёлку разноцветными грибами, и в следующем году все будет прекрасно!Рождественские колокольчики, бубенцы и другие игрушки, издающие мелодичные звуки, тоже обязательный элемент ёлочного наряда! Такой талисман рассеивает негативную энергию и притягивает удачу.Согласно китайской практике фэн-шуй, монетки активизируют энергию изобилия и приносят в дом богатство.Для привлечения денег можно провести еще один простой ритуал: во время подготовки праздничного стола, поместите под скатерть в центре золотую монету. Монета должна остваться под скатертью до конца застолья, а после этого ее нужно убрать в кошелек и хранить весь год.Тоже к удаче и деньгам. Иногда ее привязывают к стволу дерева, чтобы никто не видел. Да, и непременное условие – банкнота должна быть настоящей, но при этом ее номинал существенного значения не имеет. Можно свернуть в трубочку и 100 руб.Поскольку в этом году символом года является Металлическая Белая Крыса, то нужно повесить на ёлку хотя бы что-нибудь металлическое. К счастью, найти металлические украшения сейчас не составляет труда, так что не забудьте порадовать хозяйку года. Металл – очень сильный элемент, отвечающий и за ближайшие цели, и за долговременные планы.Традиция зажигать свечи на ёлке ушла в прошлое по понятной причине, что дерево могло загореться. Свечи заменили гирляндами, которые не только украшают деревце, но и являются сильным источником энергии, имитируя огонь – символ света, возрождающегося солнца и тепла.Есть еще одна традиция: выбирая украшения, отдавайте предпочтение тому, что нужно именно вам. Например, хотите переехать в новый дом или квартиру? Вешайте домик. Хотите новый автомобиль – вешайте машинку. Если хотите путешествий – вешайте фото с красивыми местами. По той же аналогии можно повесить детские туфельки, соску, колыбель или коляску. Идея заключается в том, что игрушки на ёлке будут символизировать ваши мечты.Ну а если хотите встретить любовь своей жизни – вместо шаров нужно вешать сердечки, а для пущего эффекта привязать к стволу елки фотографию мужчины вашей мечты! Не знаем, как вы, а мы точно сегодня привяжем к стволу парочку фотографий и повесим на ветки несколько купюр!