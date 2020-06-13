Какие предметы дизайна чаще всего подделывают в России

Как показывает практика, клиенты, крайне щепетильные в вопросе выбора сумок и часов, довольно спокойно относятся к подделкам в интерьере. Действительно, ну кто заметит и оценит, а выглядит модно. Кроме того, настоящих скандалов, связанных с «фейковым дизайном», едва ли наберется даже для пальцев одной руки. Fritz Hansen уличили McDonalds в использовании реплик мебели Арне Якобсена наряду с оригинальными предметами в своих ресторанах, швейцарская Vitra, выпускающая стулья культовых дизайнеров, рапортует в Евросоюз о ежегодных потерях в четверть миллиона долларов из-за подделок своей продукции, компания Emeco после долгих судебных разбирательств добилась запрета на дальнейшее производство IKEA пластиковой копии алюминиевого «тюремного стула» 20-06 Нормана Фостера. И это самые громкие, заметные прецеденты. Вы знали об этом? В России мелкие «дизайнерские скандалы» вспыхивают еженедельно, но редко выходят за пределы обсуждения профессионального сообщества: новый модный ресторан оформлен фейками, эталонное отделение известного банка напичкано подделками дизайнерской мебели, ретейлер премиальной аудиоэлектроники заполнил свой флагманский шоурум репликами известных дизайнеров, профессиональное издание опубликовало дизайн проект, указав даже производителей розеток, но умолчав о подделках, очевидно присутствующих на фото. Уверена, об этом вы тоже не слышали. Но так ли уж плохи подделки и насколько качественная реплика уступает оригиналу? Как говорят официальные дилеры: массовый клиент обращает внимание только на форму и на цену. За скобками остается работа инженеров, технологов, химиков, создающих тот самый оригинальный предмет. Собственно, таким образом за скобками остается качество эксплуатации (применительно к стулу — удобно сидеть или не очень), качество материалов (как быстро появятся царапины и прочие признаки активного использования) и технологические особенности (проще говоря, как быстро ваш стул отправится на помойку). К более сложным конструкциям, вроде светильников, добавляются другие немаловажные аспекты — качество света и пожароопасность. Стандартная китайская копия обычно стоит в 8-10 раз дешевле оригинала, идеально повторяет форму дизайнерского предмета и на порядок уступает ему по качеству. Редкая качественная реплика европейской сборки обычно стоит заметно дороже (полцены от оригинала) и, к сожалению, также не соответствует в полной мере характеристикам оригинала. Делая выбор в пользу подделки, не стоит забывать и об этическом аспекте — покупая реплику, вы поддерживаете деньгами не автора предмета, а безымянную фабрику. А в случае коммерческой недвижимости — о репутационных рисках: допуская использование «краденного дизайна», в сознании клиента вы допускаете использование некачественных продуктов (если вы общепит), поддельных товаров (если речь о ритейле), непрозрачных для клиента схемах (если вы финансовая организация). Как известно, клиент всегда прав и часто сам просит дизайнера интерьеров использовать подделки. Задача профессионала в такой ситуации — объяснить клиенту все риски и последствия данного решения. Но давайте разберемся, всегда ли корректно использовать слово «подделка», если идеи витают в воздухе, а дизайнеры, как и художники, активно заимствуют и переосмысливают произведения своих коллег. Формально «подделкой» можно назвать только копию оригинального предмета с незаконно размещенным логотипом правообладателя. Поскольку в предметном дизайне значение лого не столь велико, как в fashion-индустрии, то производитель копии просто повторяет форму оригинального предмета, предлагая покупателю «реплику». Принципиальная разница между «подделкой» и «репликой» очевидна — производитель подделки пытается выдать копию за оригинал, в то время как автор реплики честно предупреждает покупателя о том, что предлагает неоригинальное изделие, благоразумно умалчивая о некачественных материалах, несовершенных инженерных решениях, пожароопасных электрических схемах и прочих факторах, позволивших значительно снизить цену копии. Юридически между «подделкой» и «репликой» можно смело ставить знак равенства, поскольку объектом авторского права является не только логотип автора / правообладателя, но и само дизайнерское решение. Законодательство большинства стран закрепляет за автором право на созданную им интеллектуальную собственность на весь срок его жизни и 70 лет после его смерти. Впрочем, всегда найдутся исключения или альтернативные трактовки закона. К примеру, Великобритания до недавнего времени была крупнейшим рынком легальных дизайнерских реплик по причине того, что законодательство страны признавало авторское право на дизайнерское решение только в течение 25 лет с даты производства предмета. В 2016 году закон привели к общемировому стандарту, а британские производители и продавцы реплик массово переехали в Ирландию, законы которой пока еще позволяют им вести свой бизнес легально. В России продавцы нелегальных копий чувствуют себя значительно спокойнее, производство и продажа реплик поставлены на поток, дешевые русско-китайские подделки пользуются огромным спросом и явно доминируют на рынке дизайнерской мебели. Вероятно поэтому российские производители в отличие от своих британских коллег не считают нужным предупреждать покупателя о том, что продают реплики, указывая на своих сайтах только оригинальное название предмета и часто сопровождая его фотографией, взятой из каталога официального дилера. Такой «расслабленный» подход к вопросу интеллектуальной собственности создает дополнительные проблемы для дизайнера интерьеров, а нередко и провоцирует конфликты с клиентом. В подавляющем большинстве российский покупатель не представляет, сколько стоят оригинальные предметы, не может отличить копию от оригинала и, ориентируясь исключительно на форму, искренне полагает, что просто нашел лучшее предложение на рынке.
1. Eames DSW, Vitra.
Оригинал: от 23 000 рублей Реплика: от 2000 рублей Легендарный стул с изогнутым пластиковым сиденьем на деревянных ножках, соединенных изящными черными «спицами», покорил мир своей лаконичностью. Впрочем, у массового признания есть и обратная сторона — объем подделок индустриального масштаба. Копии DSW окружают нас буквально повсюду — от плохих кафе до офисов крупных уважаемых компаний. Любопытно, что российскому покупателю предлагают также обеденные столы и барные стулья DSW, к созданию которых супруги Имз не имеют ни малейшего отношения.
2. PH Artichoke, Louis Poulsen
Оригинал: от 540 000 рублей Реплика: от 17 000 рублей Знаменитый светильник Пола Хеннингсена, состоящий из 72 гибких лепестков, крепящихся в шахматном порядке, ставший практически национальным достоянием Дании. Изначально светильник производили из полированной меди и нержавеющей стали. Позже появились белая и стеклянная версии, а в честь 50-летия культового предмета была выпущена лимитированная золотая серия. Людям, не видевшим оригинальный «артишок» живьем, довольно сложно объяснить, почему он стоит свои полмиллиона, равно как и почему ни одна из пятидесяти копий лимитированной серии в 24-каратном золоте ни разу не появилась на аукционах и e-bay за прошедшие 10 лет.
3. Stool 60, Artek
Оригинал: 20 000 рублей IKEA: 799 рублей В 1933 году простой табурет с разноцветными сиденьями на трех L-образных ножках из гнутого массива березы финского дизайнера Алвара Аалто произвел фурор в профессиональном сообществе и небольшую технологическую революцию. Почти полвека спустя ведущий дизайнер IKEA Гиллис Лундгрен выпустил свою «четырех-ногую» версию Stool-а с некрашенным сиденьем под именем Frosta. Позже выяснилось, что у Аалто также был табурет на четырех ногах E60, который меньше нравился автору и поэтому не получил широкого распространения. IKEA часто обвиняют в заимствовании, а иногда и банальном копировании чужих идей. Один из бывших топ-менеджеров кампании Юхан Стенэбу искренне признавался в том, что в 70-е и 80-е годы вся ассортиментная политика шведского бренда строилась на копировании и удешевлении. Судя по всему, IKEA экономит на материалах, но не на юристах. Добиться судебного решения о запрете производства шведских копий удавалось единицам. С другой стороны, многие дизайнеры интерьеров и их клиенты благодарны шведскому гиганту за то, что он делает дизайн доступнее.
4. Heracleum Big O, Moooi
Оригинал: от 1 млн рублей Реплика: от 100 000 рублей Молодая нидерландская компания стремительно ворвалась на рынок актуального дизайна в 2001 году. Благодаря свежему ироничному взгляду на дизайн интерьера в сочетании с высочайшим качеством продукции, стала одним из лидеров «новой волны». В конце нулевых в коллаборации со знаменитым дизайнером Бертьяном Потом был создан воздушный хрупкий светильник, напоминающий соцветие столь нелюбимого в России борщевика, который собрал такое количество профессиональных наград, что в 2014 году было принято решение сделать Heracleum символом компании.
5. Louis Ghost, Kartell
Оригинал: 24 000 рублей Реплика: от 5000 рублей Постмодернистская версия классического кресла с округлой спинкой-«медальоном» времен Людовика XVI, созданная в начале века Филиппом Старком, приобрела культовый статус всего за несколько лет. Количество проданных «призрачных стульев» к настоящему моменту превышает полтора миллиона. Старк, как и Аалто в 1933 году произвел технологическую революцию, использовав технологию впрыскивания поликарбоната через одну форму. В результате получилась легкая, литая, без единого соединения конструкция невероятной прочности. В общем, если встретите сломанный Louis Ghost, знайте — это подделка. Настоящие «призраки» Старка неубиваемы.
6. Beat Pendant Black, Tom Dixon
Оригинал: от 28 000 рублей Реплика: от 4000 рублей Том Диксон — современный дизайнер, ставший жертвой популярности своих лаконичных латунных светильников с внутренней чеканкой. Подделки практически полностью вытеснили с рынка оригиналы. В результате дизайнеру пришлось сконцентрироваться на работе с архитекторами и крупными заказчиками, минимизировав розничные продажи.
7. Branching Bubble, Lindsey Adelman Studio
Оригинал: от 540 000 рублей Реплика: от 28 000 рублей Можно сказать, что Линдси Адельман — «дизайнер одного светильника». Древовидная конструкция из металла и стекла ручной работы имела столь ошеломительный успех в 2006 году, что автор решила сконцентрироваться на производстве своего единственного шедевра. Каждый предмет собирается вручную мастерами студии. Ежегодно производится не более тысячи светильников. По этой причине большая часть «ветвящихся пузырей» в свободной продаже — подделки.
8. Swan, Fritz Hansen
Оригинал: от 190 000 рублей Реплика: от 30 000 рублей Еще один культовый предмет времен расцвета mid century modern, актуальный и в наши дни. Так же, как и культовое кресло Ball, Арне Якобсен создавал Swan для легендарного копенгагенского отеля SAS Royal, оригинальную обстановку которого в наши дни можно увидеть только в номере-музее №606. Swan имеет не только тысячи подделок, но и несколько узаконенных заимствований. Самое доступное — кресло Ogi Андерса Нёргорда для BoConcept.
9. Barcelona, Knoll
Оригинал: от 360 000 рублей Реплика: от 60 000 рублей Один из первых объектов коллекционирования в предметном дизайне — кресло, специально разработанное Людвигом Мис ван дер Роэ для международной выставки в столице Каталонии в 1929 году. Оно по сей день является культовым предметом для большинства дизайнеров и не только активно подделывается на протяжении последних ста лет, но и имеет наибольшее количество официальных «оммажей».
10. Eames Lounge Chair, Vitra
Оригинал: от 630 000 рублей Реплика: от 60 000 рублей Кресло, созданное супругами Имз в 1956 году, как недостижимый идеал оптимального «посадочного места« для частного самолета, не говоря уже о бизнес-классе. Кресло, завоевавшее статус культового среди голливудских продюсеров и режиссеров 60/70-х, и в наши дни является предметом обожания и символом успеха для большинства офисов и частных интерьеров во всем мире.
11. Tulip, Knoll
Оригинал: 200 000 рублей Реплика: от 50 000 рублей Очередной культовый предмет 50-х от легендарного американского дизайнера финского происхождения Ээро Сааринена. Стол Tulip, входящий в постоянную экспозицию нью-йоркского MoMA, был призван избавить современный дом от «зарослей мебельных ножек», поражал современников своим «космическим дизайном» и во многом предвосхитил дальнейшие эксперименты дизайнеров с новыми материалами и нестандартными формами. Флоренс Кнолл, помогавшая дизайнеру в реализации этого проекта, до сих пор выпускает безупречные в сравнении с русско-китайскими подделками предметы Tulip Collection.
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