10 пронзительных романов в письмах, которые произвели настоящий фурор

Романы в письмах можно без преувеличения назвать самым чувственным литературным жанром. Сегодня письмо – это не только послание на бумаге, но ещё сообщения в чатах и в электронной почте, переписка в социальных сетях, яркие бумажные открытки, подписанные телеграф-стилем, и многое-многое другое. Обычно в письменном виде люди гораздо откровеннее, чем в разговоре, потому и книги, написанные в письмах, словно приоткрывают завесу тайны над чужой жизнью, позволяя заглянуть в потаённые уголки человеческой души.
«Одиночество в сети», Януш Вишневский
«Одиночество в сети», Януш Вишневский. / Фото: www.ytimg.com
В момент своего выхода в печать в середине 2000-х годов, роман Януша Вишневского произвёл настоящий фурор. Каждый читатель мог узнать себя в героях произведения, а потому боль, переживания, сомнения были понятны каждому. Общение в интернете не так часто перерастает в настоящую дружбу или любовь, но зато в полной мере даёт прочувствовать своё одиночество среди миллионов таких же одиноких людей во всём мире. Может быть и для них реальная встреча окажется испытанием куда большим, чем попытка построить отношения посредством электронных сообщений.
«Святые земли», Аманда Штерс
«Святые земли», Аманда Штерс. / Фото: www.prochtenie.org
Для главного героя романа Гарри Розенмарка, переехавшего из Америки в Израиль после выхода на пенсию, письма стали основным средством общения. Он пишет местному раввину, пытаясь получить благословение на развитие своего нового бизнеса по выращиванию свиней, он надеется повлиять на сына, который не скрывает нетрадиционной ориентации, поддерживает жену, чахнущую от болезни. И каждое письмо пронизано неутолимой жаждой любви.
«Письмовник», Михаил Шишкин
«Письмовник», Михаил Шишкин. / Фото: www.mixcloud.com
Очень необычное произведение. Оно способно заставить думать, искать смысл жизнь, размышлять о любви и о войне. Роман Михаила Шишкина словно усыпляет бдительность читателя, предлагает ему погрузиться в историю любви Володи и Сашеньки, не раскрывая до самого конца лишь одну, но самую главную интригу всего повествования. Только в финале читатель сможет понять, почему герои никогда не встретятся в реальной жизни.
«Цена нелюбви», Лайонел Шрайвер
«Цена нелюбви», Лайонел Шрайвер. / Фото: www.knigoplaneta.ru
Невероятно пронзительные письма успешной женщины, которые она адресует собственному мужу, пытаясь понять: где именно она допустила ошибку в жизни? Не в тот ли момент, когда родила сына, пойдя на поводу у стереотипов о том, что в жизни каждой женщины обязательно должны быть дети. Или когда так и не смогла полюбить своего ребёнка? А сын всего за несколько дней до собственного 16-летия стал убийцей, устроив резню в школе.
«Не верю. Не надеюсь. Люблю», Сесилия Ахерн
«Не верю. Не надеюсь. Люблю», Сесилия Ахерн. / Фото: www.userapi.com
Роман Сесилии Ахерн охватывает почти полувековой период жизни двух героев Алекса и Рози. Они дружат с детства и привычно поддерживают друг друга в любых ситуациях. Им понадобилась целая жизнь и сотни писем, чтобы понять: они любили друг друга с того самого времени, когда встретились ещё в весьма нежном возрасте.
«Хорошо быть тихоней», Стивен Чбоски
«Хорошо быть тихоней», Стивен Чбоски. / Фото: www.labirint.ru
Главный герой романа Чарли – обычный подросток, в жизни которого есть свои радости и огорчения. В своих попытках разобраться в собственных проблемах он обращается не к друзьям или родным, а к письмам, которые он пишет неизвестному адресату. И с каждым письмом меняется его взгляд на мир и его отношения с окружающими.
«Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре», Виктор Пелевин
«Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре», Виктор Пелевин. / Фото: www.honor.ru
Пьеса написана в форме интернет-чата, где каждый герой пытается разобраться в происходящем с ним в данное время и в данном месте. Они могут выбраться из лабиринта, если смогут договориться друг с другом. Но именно в этом и заключается главная сложность. Эта книга Виктора Пелевина была написана в рамках международного проекта, где писателям из разных стран было предложено переписать известные мифы на новый лад.
«Три девушки в ярости», Изабель Пандазопулос
«Три девушки в ярости», Изабель Пандазопулос. / Фото: www.telegra.ph
В романе, действие которого разворачивается в 1960-е годы, три девушки оказываются в разных странах. У каждой из них свои проблемы и пути к их решению. Одна спасается от военной диктатуры в Греции, другая не может встретиться со своей семьёй, оставшейся за Берлинской стеной, третья не желает идти на поводу у родственников, мечтающих о мещанском благополучии, в то время как она сама жаждет жизни, свободной от предрассудков и морали. У каждой героини есть свой повод для ярости.
«Замок в Пиренеях», Юстейн Гордер
«Замок в Пиренеях», Юстейн Гордер. / Фото: www.xxlbook.ru
Всего одна случайная встреча способна перевернуть всю жизнь. И заставить не только размышлять о смысле жизни, но ещё и попытаться понять: почему два человека, которые так любили друг друга, расстались 20 лет назад? Что заставило их отказаться друг от друга и от своих чувств. Теперь они вместе хотят вспомнить о том таинственном происшествии, которое и стало когда-то причиной расставания влюблённых.
«Когда я вернусь будь дома», Эльчин Сафарли
«Когда я вернусь будь дома», Эльчин Сафарли. / Фото: www.twimg.com
Казалось бы, нет ничего необычного в том, что отец пишет письма своей дочери, неизменно заканчивая их подписью: «Скучаю. Папа». Ганс даёт советы своей дочери Досту, рассказывает ей о жизни, о том, как печёт он пышные булочки и любимое малиновое печенье Досту. Вот только он никогда не получит ответ ни на одно из своих писем. Своими посланиями он пытается примирить себя с жестокой действительностью, ведь его дочери уже нет в живых.
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