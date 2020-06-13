Острова с самой высокой плотностью населения в мире

На большинстве некогда труднодоступных и малоизученных островах с богатой флорой и фауной сейчас стоят многоэтажные коробки зданий и снуют многочисленные автомобили. Но по сравнению с материковыми сообществами островные ресурсы строго ограничены. Это и становится причиной большой плотности населения.



Звание самого густонаселённого острова неофициально носит остров Санта Круз, расположенный вблизи Карибского побережья Колумбии. Постоянно здесь проживают 700 жителей. Во время каникул и праздников население острова увеличивается до 1200 человек. Связано это с тем, что местные дети и подростки, которые учатся в средней школе на материке приезжают домой к своим родным. Здесь вы не увидите привычных курортов, гостиничных комплексов и бассейнов с голубой водой. Из-за малых размеров острова здесь даже нет спортивного стадиона и кладбища. Все спортивные соревнования и похоронные процедуры проходят на соседнем острове Мукура. Практически все жители острова работают в море. Раз в три недели военные корабли доставляют сюда питьевую воду. Из-за недостатка пресной воды жители вынуждены купаться и стирать свои вещи прямо в море. По европейским меркам, островитяне очень бедны. Но здесь вы никогда не увидите закрытых дверей с тяжёлыми амбарными замками.

А с наступлением темноты местные жители собираются вместе со своими соседями перед экранами телевизоров для просмотра популярных мыльных опер . По данным 2008 года население острова Гонконг составляло более 1,2 миллиона человек. И это при сравнительно небольшом размере самой территории. Всего 80,4 квадратных километра. В 1842 году здесь проживало всего около трёх тысяч человек . На сегодняшний день Гонконг один из самых популярных туристических маршрутов. Путешественников привлекают сюда не только исторические памятники и современные торговые центры с заманчивыми рекламными вывесками, но и возможность пройтись по живописным горным холмам острова.Одной из самых старых и густонаселённых частей Нью-Йорка считается островной район Манхэттен. Здесь проживает 1,58 миллионов человек. Из расчёта количества жителей на один квадратный километр выходит 26,924 человек. Такой плотности населения нет ни в одном другом американском городе. Манхэттен часто называют финансовым сердцем мира, так как здесь расположены самые крупные коммерческие и финансовые мировые структуры. Здесь также находятся крупнейшие радио — и телекоммуникационные компании, штаб ООН и множество интересных исторических достопримечательностей.В Аравийском море на западном побережье Индии расположен остров Сальсетт. На 619 квадратных километрах суши проживает около 15,1 миллиона жителей. Заселение острова началось ещё в каменном веке племенем рыболовов. В третьем столетии до нашей эры остров попал под власть империи Морьи и преобразился в крупный культурный и религиозный центр буддистов и индуистов. Местные династии со временем сменяли одна другую, а остров процветал и приобрёл славу крупного торгового центра. В 18 столетии Сальсетт захватили британцы и создали многочисленные железнодорожные пути и автодорожные магистрали, соединившие этот остов с материком и островом Бомбей. Это привело к резкому увеличению числа жителей. Даже самые зажиточные люди выбирали этот остров для постройки своих роскошных вилл. Романтическая Венеция располагается на 118 небольших островах, разделённых друг от друга множеством каналов. Местные красоты привлекают сюда путешественников со всех уголков земного шара. Постоянно здесь проживает приблизительно 270 тысяч человек, но за счёт туристов население острова увеличивается как минимум вдвое . Жоаль-Фадиут – это необычная сенегальская деревня к юго-востоку от Дакара. Одна её часть, Жоаль, находится на материке, а вторая, Фадиут, на острове, образованном раковинами моллюсков. Соединяет обе части деревеньки мост. Раковины также используют ремесленники для украшения своих изделий и домов. Большинство местных жителей заняты выращиванием риса и ловлей рыбы. Знак при въёзде в деревушку на острове предупреждает о том, что тут запрещено пользоваться любыми видами автотранспорта. По данным 2007 года здесь проживало 39 тысяч человек.В южной части Северного атолла Мале находится одноимённый город – столица Мальдив. По сравнению с данными 1987 года в 2006 году количество жителей на острове увеличилось в пять раз и достигло ста тысяч. Кроме местного населения здесь проживает большое количество иностранных рабочих. Недавнее проведение операции по отсыпке грунта позволило немного расширить островные границы.Эбейе — самый густонаселенный атолл острова Кваджалейн на Маршалловых островах. Это постоянное место проживания 15 тысяч человек. Большинство из них беженцы или потомки беженцев, переселившихся сюда в марте 1954 года с атолла Бикини после проведения там разрушительных ядерных испытаний. На данный момент почти пятьдесят процентов местного населения ещё не достигли восемнадцатилетнего возраста. Одна из главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга – это прекрасный и величественный Васильевский остров. Здесь находится большая часть музеев и соборов города. Население острова в 2002 году превысило двести тысяч и с каждым годом продолжает расти . Островной город Любек является вторым по величине городом в Шлезвиг-Гольштейне в северной Германии и одним из самых больших немецких портов. Это невероятно красивый город с богатой архитектурой в готическом стиле. Любек даже отнесён ЮНЕСКО к объектам Всемирного наследия. В 2005 году население города-порта достигло отметки в 214 тысяч человек.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: