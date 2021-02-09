Что приготовить из шпината: 7 оригинальных блюд из полезной зелени

Зачастую из отдела зелени в магазине мы охотно покупаем петрушку и укроп, оставляя другие полки без внимания. И очень зря! Ведь из такого простого ингредиента, как листья шпината, можно приготовить массу вкусных блюд – от обжаренной красной рыбки, до омлета и оригинального салата.
1. Фриттата
Фриттата со шпинатом и помидорами черри. \ Фото: blogspot.com.
Надоел банальный домашний омлет на завтрак и ужин? Тогда обязательно попробуйте приготовить итальянский вариант под названием фриттата, который удивит своим вкусом и уникальным сочетанием продуктов!
Ингредиенты:
• Яйца – 8 шт;
• Молоко – 2 ст.л;
• Сыр твердый – 35 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – 1 зубочек;
• Шпинат – 300 г;
• Сырь козий – 65 г;
• Соль и перец – по вкусу;
• Оливковое масло.
Итальянский омлет. \ Фото: dinne.ru.
Способ приготовления:
• В миску разбить яйца, влить следом молоко и размешать;
• Добавить предварительно натертый твердый сыр (лучше – пармезан);
• Сдобрить солью и перцем, размешать;
• Сбрызнуть сковороду маслом и дать прогреться;
• Очистить и накрошить лук, после обжарить его несколько минут;
• Очистить чеснок, мелко накрошить и добавить к луку, обжарить ещё немного;
• Шпинат промыть под водой и дать просохнуть;
• Порезать и добавить на сковородку;
• Слегка уменьшить огонь и тушить, пока он не станет меньше;
• Влить яично-сырную смесь так, чтобы она равномерно покрывала овощи;
• Выложить сверху кусочки козьего сыра;
• Накрыть крышкой и тушить около пятнадцати минут;
• После снять с огня и отправить в духовку на пару минут до румяности.
2. Тефтели
Тефтельки со шпинатом. \ Фото: yhteishyva.fi.
Такое блюдо, как тефтели, можно готовить не только из смеси различных фаршей, грибов или других начинок, но и из постной и аппетитной индейки, сдобрив её полезными листьями шпината.
Ингредиенты:
• Шпинат (можно замороженный) – 320 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Фарш из индейки – 440 г;
• Лук – ¼;
• Чеснок – зубочек;
• Соль и перец – по вкусу;
• Панировочные сухари;
• Растительное масло.
Тефтели с добавлением шпината. \ Фото: alfa.lt.
Способ приготовления:
• Дать шпинату разморозиться и отжать лишнюю жидкость;
• Разбить к нему яйцо, всыпать фарш;
• Измельчить лук и чеснок, добавить следом;
• Сдобрить солью и перцем;
• Добавить сухари;
• Вручную сформировать небольшие шарики;
• Смазать противень маслом;
• Выложить на него шарики;
• Печь около двадцати минут при 200 градусах.
3. Лосось со шпинатом
Лосось со шпинатом. \ Фото: peopletalk.ru.
Филе лосося прекрасно само по себе, однако можно приготовить его так, что домочадцы просто пальчики оближут и попросят добавки. А для этого понадобится как вкусная рыбка, так и немного шпината и сыра со специями.
Ингредиенты:
• Шпинат (можно замороженный) – 90 г;
• Сыр сливочный – 200 г;
• Моцарелла – 55 г;
• Филе лосося – 4 шт;
• Лимон – половинка;
• Чеснок сушеный – ¼ ч.л;
• Перец, соль и чили – по вкусу;
• Сливочное и оливковое масло.
Блюдо из лосося со шпинатом. \ Фото: bigmir.net.
Способ приготовления:
• Шпинат поставить на разморозку и избавить от жидкости;
• Смешать между собой сыры в емкости;
• Добавить к ним шпинат;
• Очистить и накрошить чеснок, добавить следом;
• Притрусить солью и перцем чили, перемешать;
• Рыбу сполоснуть и дать стечь воде;
• Сделать небольшие надрезы на филе;
• Начинить с помощью сырно-шпинатной начинки;
• Обтереть всю поверхность рыбы солью и перцем;
• Влить масло на сковородку и дать ему нагреться;
• Выложить рыбу и обжаривать с двух сторон до румяности (примерно по пять минут);
• Подавать, сбрызнув лимонным соком.
4. Ньокки с рикоттой
Ньокки с рикоттой. \ Фото: pinterest.at.
Ньокки, они же клёцки на более привычный манер, можно приготовить не только из теста и хлебных крошек, но и из более сытных ингредиентов. Вооружайтесь шпинатом, завалявшимся в морозилке, а также несколькими видами сыра для следующего рецепта.
Ингредиенты:
• Шпинат (замороженный) – 300 г;
• Рикотта – 220 г;
• Пармезан – 65 г;
• Желток – 1 шт;
• Мука – 4 ст.л.
Клёцки. \ Фото: delicious.com.au.
Способ приготовления:
• Дать шпинату разморозиться и отжать воду;
• Все ингредиенты всыпать в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Руками сформировать шарики;
• Обвалять их в муке;
• Поставить кастрюлю с водой, довести до кипения;
• Опустить туда шарики на три-четыре минуты;
• Готовить, пока не всплывут со дна кастрюли.
5. Крем-суп
Суп-пюре из шпината. \ Фото: google.com.ua.
Вкусные, простые и полезные, крем-супы – отличный выбор на обед или ужин. В особенности, если приготовить не классический грибной или сливочный, а полезный вариант со шпинатом на лёгком, овощном или мясном бульоне.
Ингредиенты:
• Масло сливочное – 55 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Картошка – 2 шт;
• Бульон (овощной или мясной) – 500 мл;
• Молоко – 550 мл;
• Шпинат – 500 г;
• Лимон – половинка;
• Соль и перец – по вкусу;
• Мускатный орех – по вкусу.
• Сливки (жирные) – по вкусу.
Крем-суп из шпината. \ Фото: espanarusa.com.
Способ приготовления:
• Масло предварительно растопить;
• Очистить лук с чесноком, накрошить;
• Вылить масло на сковороду, добавить следом лук и чеснок, обжарить пару минут;
• Картошку помыть, очистить и накрошить;
• Добавить на сковородку и несколько минут прожарить;
• Бульон влить, проварить около пятнадцати минут на огне;
• Следом добавить молоко;
• Довести смесь до появления пузырьков;
• Шпинат промыть и просушить;
• Всыпать в смесь половину;
• Натереть немного цедры лимона и добавить следом;
• Накрыть крышкой и тушить около двадцати минут;
• Снять с огня и дать остыть;
• Влить жидкость в блендер;
• Добавить оставшийся шпинат;
• Перебить до состояния пюре;
• Затем снова нагреть на огне;
• Сдобрить специями;
• По желанию в тарелку добавить ложку сливок.
6. Салат медово-цитрусовый
Салат со шпинатом. \ Фото: photorecept.ru.
Из шпината, конечно же, можно приготовить и невероятно вкусные варианты салатов. Следующий рецепт пригодится на случай, если помидоры с огурцами знатно надоели, а кормить семью и детишек полезными продуктами важно и нужно.
Ингредиенты:
• Гранат – 1 шт;
• Апельсин – 2 шт;
• Сельдерей – 3 перышка;
• Шпинат – 200 г;
• Миндаль – 25 г;
• Лук – 1 шт;
• Уксус яблочный – 2 ст.л;
• Масло оливковое – 2 ст.л;
• Мёд – 1 ст.л;
• Соль и перец – по вкусу.
Салат со шпинатом и гранатом. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Избавить гранат от шкурки;
• Очистить апельсин, снимая шкурку и пленки;
• Сельдерей накрошить;
• Смешать в емкости шпинат, апельсин, сельдерей, гранат;
• Добавить следом перебитый миндаль;
• Оставшийся апельсин отжать на сок;
• Отдельно смешать его с уксусом, мёдом, маслом;
• Всыпать следом также соль и перец;
• Покрошить лук и добавить к заправке;
• Перемешать;
• Полить основу салата и подавать на стол.
7. Смузи
Смузи со шпинатом. \ Фото: facebook.com.
Густой, вкусный, питательный и чрезвычайно полезный напиток, который пригодится и взрослым, и детям – это смузи. А приготовить его можно из сподручных фруктов, оставшихся в доме, а также из небольшого количества шпината.
Ингредиенты:
• Молоко – 250 мл;
• Шпинат – 70 г;
• Киви – 3 шт;
• Банан - 1 шт;
• Йогурт (без добавок) – 250 мл
Очень вкусный и полезный смузи со шпинатом. \ Фото: optix.su.
Способ приготовления:
• Молоко влить в чашу блендера;
• Добавить промытые заранее листья шпината;
• Следом влить йогурт;
• Очистить киви и банан;
• Накрошить небольшими кусочками;
• Засыпать к шпинату;
• Перебить до однородности;
• Разлить по стаканам и подавать к столу.
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