18 «народных» подсказок, с которыми обычные средства выручат в неожиданных ситуациях

Перекись водорода для стирки окровавленных вещей.



С помощью перекиси водорода можно не только обеззаразить рану, но и очистить с одежды следы крови. Для этого загрязненный участок нужно замочить в холодной воде, залить перекисью и несколько раз промокнуть ватным диском, смоченным в той же перекиси. После этого вещь можно постирать обычным способом.

3. Лак для волос