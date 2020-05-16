Простой способ научить ребенка не перебивать
Наверное, каждому родителю знакома ситуация, когда во время разговора с кем-то маленький сын или дочь дергают за рукав и перебивают. Эта техника, которую я подсмотрела у одной своей знакомой, поможет раз и навсегда решить такую проблему.
Мы сидели у нее дома и беседовали, когда ее трехлетний сын подошел и хотел что-то сказать. Но вместо того, чтобы прервать разговор, он просто положил свою руку на ее запястье и стал ждать. В ответ, не отрываясь от разговора, подруга положила свою руку поверх руки сына.
После того, как она закончила свою мысль, она повернулась к ребенку. Я была в восторге! Так просто и так нежно. Ее сыну нужно было всего лишь подождать несколько секунд, пока мама закончит предложение, после чего все ее внимание было обращено на него.
Я рассказала об этом мужу, и мы сразу же решили использовать эту технику в своей семье. Мы объяснили детям, что если они хотят что-то сказать, а кто-то уже разговаривает, достаточно просто положить руку на наше запястье и немного подождать. Прошло совсем мало времени, и дети перестали влезать в разговоры.
А самое главное — не нужно больше никаких грубых фраз типа «Не перебивай!», «Не влезай в разговор!» или «Подожди!». Только легкое касание и все.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии