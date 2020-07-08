Почему в СССР в «хрущевках» батареи вмуровывали прямо в стены
http://vs-t.ru/pochemu-v-sssr-v-xrushhevkax-batarei-vmurovyvali-pryamo-v-stenyНа сегодняшний день планировку «хрущевок» не ругает только ленивый. То кухни с балконами маленькие, то в ванных комнатах негде развернуться, то соседский телевизор слышен сильнее, чем свой. Однако, не стоит забывать, что первоочередной задачей правительства 50-60 лет назад было обеспечение людей собственным жильем. И чтобы сдать дом в эксплуатацию как можно быстрее, архитекторы и инженеры прибегали к оптимизации строительства. Во многих домах отопление вмуровано прямо в стены.
«Хрущевка» серии 464. | Фото: upload.wikimedia.org. Наверняка многие читатели Novate.ru не только России, но и республик бывшего Советского Союза подтвердят, что живут в «хрущевках» или «брежневках», где отопительные системы замурованы в стену. Нет привычных радиаторов под подоконниками. Зачем делали именно так, а не ставили привычные батареи? Не выходило ли, что вместо комнат отапливали улицу?
Отопительная система внутри стен. | Фото: s13.stc.all.kpcdn.net. Как уже было сказано, во времена юности наших родителей и бабушек с дедушками, когда страна восстанавливалась после последствий Великой Отечественной войны, население необходимо было переселить из бараков в собственные квартиры. Именно поэтому строительство велось в рекордно короткие сроки. Правда, качество из-за этого тоже страдало, но это уже другая история…
Схема нагревательных элементов. | Фото: bogiremonta.ru. Так вот, одной из идей, которая могла бы ускорить темпы возведения домов, стало внутристенное отопление. Ведь его можно было делать еще на стадии заливки железобетонных конструкций. Сотрудники разных НИИ наперебой предлагали варианты оптимизации энергоэффективности отопительной системы. Одни настаивали на проектировании труб в фасадных блоках, другие считали, что лучше прокладывать батареи в межкомнатных перегородках. Такой способ отопления применялся в домах серий 1605, 464,1-515,121,91
Схема расположения батарей в стене. | Фото: bogiremonta.ru. Чтобы не отапливать улицу, еще на этапе прокладки труб нужно было правильно уложить утеплитель и использовать качественный железобетон. Тогда тепло шло в дом, а воздух внутри комнаты становился менее влажным, если сравнивать с настенной системой отопления.
Внутристенное отопление. | Фото: i1.ytimg.com. На сегодняшний день многие владельцы квартир с внутристенным отоплением стремятся устанавливать наружные радиаторы, опасаясь, что старые трубы могут потечь, что повлечет за собой разбивание стен. Какой же способ отопления эффективнее, однозначного ответа нет. Одни жильцы жалуются на холод в квартирах, а то время как другим тепло и комфортно, а еще места больше из-за того, что батареи не выпирают.
Демонтаж подоконного блока с батареями в стене. | Фото: slom-servis.ru
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