10 самых высокооплачиваемых профессий для лентяев

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Роман Герберта Уэллса «Война миров», опубликованный в 1897 году, стал одним из самых ранних литературных произведений о войне между землянами и инопланетянами. Перед вами шикарные рисунки бразильского художника Энрике Алвим Корреа к культовому научно-фантастическому роману.





Смерть викария







Оригинальные иллюстрации бразильского художника Энрике Алвим Корреа (Henrique Alvim Correa) к роману «Война миров» продадут 14 мая с аукциона в Беверли-Хиллз, Калифорния.











Оригинальные иллюстрации бразильского художника Энрике Алвим Корреа (Henrique Alvim Correa) к роману «Война миров» продадут 14 мая с аукциона в Беверли-Хиллз, Калифорния.







Марсианская газовая пушка (бельгийское издание, 1906)







Вся коллекция состоит из 31 карандашного и чернильного рисунка плюс винтажный плакат и открытка, которую Корреа получил от Уэллса. За всё это раритетное добро планируют выручить сумму в 500 000 долларов.







Вся коллекция состоит из 31 карандашного и чернильного рисунка плюс винтажный плакат и открытка, которую Корреа получил от Уэллса. За всё это раритетное добро планируют выручить сумму в 500 000 долларов.





Марсианин в лесу

















Марсианская машина над Темзой

















Марсианин смотрит на убитых

















Марсианин смотрит на пьяную толпу

















Атака марсиан

















Красная трава

















Падающая звезда

















Щупальце схватило человека

















Люди и марсианские военные машины

















Марсианская боевая машина, поражённая снарядом.













