10 повседневных вещей, которых у нас не было бы, если бы не космические путешествия

Мы собрали 10 самых ярких космических инноваций , которые мы используем здесь, на планете Земля.

1. Светодиоды.

Светодиодные лампы более безопасны, более устойчивы к поломке и потребляют меньше электроэнергии, чем обычные лампочки. Из-за этого они стали популярным источником света в наши дни. Первоначально технология светодиодного света использовалась для выращивания растений в космосе.

2. Устойчивые к царапинам линзы.

Компания по производству очков Foster-Grant в 80-х годах в партнерстве с НАСА получила лицензию на технологию защиты от царапин, применяемую на космических шлемах астронавтов. Это позволило им изготавливать очки из пластика (небьющегося), не оставляющего царапин. Идеальное сочетание.

3. Беспроводные наушники.

Вы могли представить, что невесомость и провода — не лучшая комбинация. Чтобы помочь астронавтам работать без каких-либо проблем, была разработана передовая технология связи, в которой больше не требовались кабели.

Мы очень благодарны за это изобретение, потому что борьба с проводами здесь, на Земле, не менее реальна.

4. Пылесосы.

Чтобы извлечь образцы керна с Луны для исследования, НАСА в партнерстве с производственной компанией Black & Decker разработало и оптимизировало двигатель буровой установки. Эта технология сейчас используется в популярном портативном миниатюрном пылесосе.

5. Телефоны с камерой.

Вещи, которые можно доставить на машине и запустить в космос, очень ограничены по размеру и весу. Вот почему в 90-х годах команда работала над созданием очень маленьких и легких камер. Коллеги Эрика Фоссума назвали его идиотом, когда он изобретал для этого очень специфическую технологию. Несмотря на сомнения команды, он запатентовал свою идею, которая оказалась отличным решением, так как в настоящее время большинство телефонов используют эту же технологию.

6. Изоляция

В следующий раз, когда вам будет тепло и уютно в своем доме, не забудьте поблагодарить космическую промышленность, поскольку оригинальное изобретение изоляции было создано для защиты космонавтов от высоких температур. Лишь позднее частный сектор перенял ту же технологию и применил ее к методам энергосбережения, используемым в современных домах.

7. Системы очистки воздуха.