5 популярных в СССР продуктов, которые «приехали» из США

Напряженные отношения Советского Союза и Соединенных Штатов Америки - это практически лейтмотив всего исторического процесса второй половины 20 века. Попытки понять друг друга и наладить отношения сменялись длительными периодами взаимной неприязни и даже враждебности, которые создавали напряженность в международном пространстве. Однако соприкосновение культур и менталитета даже в тех условиях было неизбежным. Поэтому нет ничего удивительного, что даже в гастрономическом пространстве советских граждан нашлось место для блюд «империалистического Запада». Вашему вниманию 5 любимых в СССР продуктов, которые были «привезены» из США.
1. Кетчуп
Соус, известный в СССР еще с довоенных времён. /Фото: livejournal.com
Любимый миллионами соус появился в СССР еще в довоенное время, во второй половине 1930-х годов. Он быстро полюбился советским людям, которые предпочитали его использовать не только как заправку к мясным блюдам, но и в качестве ингредиента для супа. В период войны на полках кетчупу не нашлось места, и его заменила томатная паста, из которой теперь и делали соус.
А вот вернуться помидорный продукт на столы советских граждан смог только почти через полвека. В середине 1980-х годов была вновь налажена его поставка в магазины городов СССР – ввоз производился из Югославии, Болгарии и Венгрии.
2. Томатный сок
Рецепт - наш, технология - заокеанская. /Фото: pinterest.com
Сразу несколько продуктов, которые остаются в фаворитах и сегодня, появились на полках советских магазинов благодаря наркому пищевой промышленности СССР Анастас Микоян, который посетил Соединенные Штаты в далеком 1936 году. Именно его стараниями на наших столах уже которое десятилетие стоит томатный сок.
Справедливости ради, следует уточнить, что «подсмотрел» Микоян не рецептуру, а технологию производства напитка. Что касается сырья, то помидоров в США было не так много, зато СССР на их количество никогда не жаловался. Поэтому томатный сок стал производиться в промышленных масштабах. К тому же, фруктовые соки появились в советских магазинах лишь четверть века спустя, но количество ценителей напитка из помидор от этого вряд ли стало меньше.
3. Консервы и полуфабрикаты
Первые советские бургеры делались из полуфабрикатов. /Фото: back-in-Ussr.com
Из Америки Микоян привез не только технологии производства, но и необходимое оборудование. Среди этих заводских машин были и те, что предназначались для изготовления консервов. И хотя этот способ хранения мяса и других продуктов был известен еще в Российской империи, именно в эпоху СССР та же тушенка стала пользоваться огромной популярностью у потребителя.
Что касается полуфабрикатов, то нарком пищевой промышленности прежде всего поспособствовал появлению первых замороженных котлет. С ними позже готовили гамбургеры по-советски, которые продавались под названием «Московские котлеты».
4. Колбаса
Технологии прямиком из Чикаго. /Фото: product.by
Пожалуй, самым известным «приобретением» Анастаса Микояна была колбаса, технологию производства которой ему показали в Чикаго. А первый советский завод с аналогичной специализацией был построен уже в 1936 году. Колбаса настолько пришлась по вкусу народу социалистического государства, что ею стали считать едва ли не лекарством: в конце 1930-х годов в меню санаториев для пациентов с проблемами пищеварения и недостатком веса включили диетический вариант мясного продукта, который и сегодня известен под метким названием «Докторская».
5. Сухие завтраки
Хлопьями на завтрак лакомиться и наши бабушки. /Фото: daily.afisha.ru
Советский гражданин был настолько же занятой, насколько и сознательный. Поэтому любая возможность сократить время на домашние хлопоты принималась очень тепло. Именно поэтому появившиеся сухие завтраки приобрели огромную популярность у потребителя.
Первым и самым известным примером такого рода продуктов были кукурузные хлопья. Их советские граждане предпочитали называть на западный манер «корнфлексом», а уже отечественный производитель советовал лакомиться таким завтраком с добавлением молока, сметаны и даже киселя. Но все эти советы не мешали детишкам есть хлопья сухими, без добавок.
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