Элементы гардероба и косметика из прошлого, которые могли убить своих владельцев

В погоне за красотой женщины из прошлого использовали опасные для своего здоровья вещи и вредили себя, сами того не замечая. Одним словом, красота – страшная сила!
Корсет: смерть от удушья
До того момента, как в начале XX века Поль Пуаре на пару с Коко Шанель избавили женщин от корсетов, от него успело пострадать немало европеек. Степень фанатизма в разные времена колебалась, как и представления об идеале. Если в предыдущем столетии талия в 60 сантиметров считалась осиной, то в конце XIX века этот параметр был почти в два раза меньше – 33 сантиметра. А все из-за популярной в то время французской певицы-актрисы Полин Полер, достигшей пресловутого совершенства. Конечно, и в наше время есть свои Полин: Дита Фон Тиз, например, избавившаяся от нижней пары ребер хирургическим путем. Но женщинам, не заставшим появление пластической хирургии, приходилось значительно сложнее: они всю жизнь страдали деформацией внутренних органов, сокращением объема легких, а порой и неспособностью выносить ребенка. Думаете, в прошлом девушки пользовались нюхательными солями так часто из-за излишней впечатлительности? Им просто было нечем дышать, поэтому они постоянно падали в обморок.
Белила, пудры и средства для депиляции: смерть от отравления
Лицо страдало не меньше. Помимо осиной талии в XVII-XVIII веках эстетическим совершенством считалось бледное личико. Тональных кремов не было, зато были свинцовые и цинковые белила, мышьяк и уксус, который приходилось пить. Ну и что, что кожа очень скоро покрывалась язвами, зато была белее снега. Яды применялись и для депиляции: использовался состав на основе извести и мышьяка. А с пигментацией боролись при помощи соединений цианистого калия.
Изумрудно-зеленая ткань: смерть от отравления
Зеленого мерцающего цвета в одежде и интерьере, популярного в викторианскую эпоху, также добивались с помощью мышьяка. Травились, естественно, причем не только знатные дамы, но и изготовители: портнихи и текстильщики. В таких платьях опасно было даже потеть: выделяемый пот заново впитывался в кожу уже с отравой.
Кринолины: вероятность сгореть заживо
Кринолины были популярны в XIX веке в Англии. За десятилетие, с 1860 по 1870 год, от «кринолиновых пожаров» погибло около 3000 женщин. Огнестойкие ткани считались чересчур уродливыми, чтобы их носить. Однако известен случай спасения жизни кринолином. В 1885 году в The Times была опубликована заметка о женщине, спрыгнувшей с моста и выжившей благодаря кринолину, сыгравшему роль парашюта. До сих пор ведутся споры, насколько это возможно, но инцидент быстро стал известной бристольской байкой.
Беладонна и паслен: потеря зрения
Чтобы придать выразительности взгляду, в глаза часто капали белладонну или паслен: зрачки расширялись, появлялся «загадочный» блеск. Такой метод нередко приводил к галлюцинациям и слепоте. В тех же целях и с тем же результатом в древнем Египте применялся сульфид сурьмы.
Бинтование и перетяжка груди металлическими пластинами: деформация молочных желез
В Средневековье Церковь очень сильно влияла на представления о прекрасном, усиленно пропагандируя асексуальность. Так как искусство того времени было неотделимо от религии, то по девушкам с гравюр можно легко отследить идеалы красоты прошлого. Героиня Средних веков выглядела примерно так: миниатюрные руки и ноги, высокий лоб, круглый живот, светлые волосы, плоская грудь. Для того чтобы сделать округлые формы как можно более незаметными, грудь перебинтовывали и перетягивали металлическими пластинами уже с детства.
Парики: смерть от инфекции
В ХIV-ХVIII веках торжествовала мода на парики. Порой они доходили до таких абсурдных размеров, как, например, во времена Марии-Антуанетты, что в них селились грызуны, привлеченные запахом сала, служившего клеем и державшего конструкцию на голове.
Мужские цилиндры: смерть от отравления
Многие головные уборы, начиная со времен Средневековья, отделывали бобровым мехом: наполеоновские треуголки, широкополые шляпы французских шевалье, кокетливые дамские шляпки для верховой езды, цилиндры с гнутыми полями и другие. Тогда мало кто задумывался о том, что модный аксессуар мог привести к преждевременной смерти. И на этот раз, жертвами становились, в основном, мужчины. Дело в том, что в процессе выделки фетра, использовавшегося для изготовления головных уборов, применялась ртуть. Бытует мнение, что Безумный Шляпник в «Алисе» страдал от ртутного отравления.
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