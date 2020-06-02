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Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи

Аббревиатура «ОК» не является случайным выражением и имеет свое удивительное происхождение, и, очевидно, место, где фламинго сгибают ноги, на самом деле не является коленом. Мы поражены нашей предсказуемо непредсказуемой планетой и не можем дождаться, чтобы раскрыть некоторые абсурдные факты, которые могут шокировать вас. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи

Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 1. Яйца колибри. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 2. Фламинго сгибают ноги в лодыжке, а не в колене. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 3. Ваш туалет в 7 раз чище вашего телефона. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 4. Дельфины называют друг друга по именам. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 5. Ученые не совсем уверены, почему мы зеваем, но это может помочь регулировать температуру нашего тела. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 6. «ОК» происходит от неправильного написания фразы «все правильно». Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 7. Страусиные яйца являются самыми крупными из всех яиц. Они более чем в 20 раз превышают вес куриного яйца. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 8. Лимон — 70% сахара, а клубника — только 40% сахара. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 9. Морские огурцы испражняются и дышат через анус. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 10. Люди могли ходить по воде на Луне. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 11. Желудочная кислота может растворить металл. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 12. При ударе головой о стену в течение одного часа сжигается 150 калорий, а при обнимании — 70 калорий. Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи 13. У улиток тысячи микроскопических зубов.

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Абсурдные факты, которые выбьют вас из колеи

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