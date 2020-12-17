Как влияет на организм работа микроволновки

Удивительно, но работа микроволновки до сих пор вызывает вопросы и противоречия. Незаменимая кухонная лошадка представлена на рынке уже более 70 лет. И едва ли найдется человек, который ни разу ее не использовал.





Однако за всё время своего существования микроволновая печь успела обрасти множеством мифов. И в первую очередь они связаны с тем, безопасно ли вообще ею пользоваться. Сегодня мы попробуем разобрать все волнующие моменты по этому поводу.



РАБОТА МИКРОВОЛНОВКИ

Что происходит с пластиком?

Как насчет температуры?

Миф об излучении

Первое, что вызывает сомнения, — потеря питательных веществ во время приготовления в микроволновке. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Так как в первую очередь это зависит от времени приготовления и от самого продукта.Например, одно исследование показало, что брокколи может утратить до 97 % флавоноидов. Это особые вещества, которые обладают антимикробными и антиоксидантными свойствами.Однако другой эксперимент доказал, что во время быстрого приготовления питательные вещества не пропадают. Более того, микроволновка может не только сохранить, но даже увеличить число флавоноидов. Это также зависит и от количества воды, в которой готовится овощ.Исследователь Сян Ли Ву говорит о том, что нужно знать точное время приготовления для каждого продукта.Например, умеренно нагревая конкретные овощи, ты, наоборот, увеличишь количество их полезных свойств.Следующий важный момент — нагревание пластиковой тары. Купить готовое запакованное блюдо и быстренько отправить его в микроволновку — такая классика жанра! Однако специалисты не рекомендуют это делать, и вот почему.Профессор Джумин Тан говорит о том, что некоторые виды пластика вовсе не подходят для нагревания. 9 лет назад ученые провели целое исследование на эту тему. Большая часть различной пластиковой тары выделяет химикаты, если ее нагреть. А это может сказаться на самочувствии человека.Чтобы сделать пластик более гибким, в его состав добавляют фталаты. И вот с ними всё не так радужно, как хотелось бы. Попадая в организм, они могут нарушить его работу, а в худшем случае — привести к ряду серьезных заболеваний.Если ты хочешь обезопасить себя и близких, разогревай пищу в керамической посуде. Но если тебе нужно купить блюдо в контейнере, проверяй маркировку на нём. Буквы «V» или «PVC» и цифра 3 указывают на то, что в пластике есть те самые фталаты.Специалисты не рекомендуют использовать микроволновку для готовки. Еда нагревается неравномерно и в некоторых местах может остаться полусырой. Основная работа микроволновки заключается в том, чтобы подогревать уже готовую пищу.Однако и с обычным нагреванием всё не так-то просто. В идеале еду можно разогревать только 1 раз. С каждой новой попыткой тебе будет сложнее избавиться от вредоносных бактерий, образующихся в продуктах.Раньше ходило много разговоров о том, что излучение в микроволновке вредит человеку. Однако это не так. Причем миф развенчали уже очень давно. Здесь задействовано низкочастотное электромагнитное излучение. Чтобы тебе было понятнее, точно такое же применяется в радиотехнике или электролампочках. Когда продукты оказываются в микроволновке, они просто поглощают микроволны. И дальше прибора они не выходят.Другими словами, излучение в микроволновке никак не повлияет на целостность химических связей в организме. И уж тем более не сможет повредить ДНК. На этот счет можно не беспокоиться. А вот заметки по поводу нагревания пластика обязательно возьми на вооружение! Зачем рисковать лишний раз?