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Как влияет на организм работа микроволновки

Удивительно, но работа микроволновки до сих пор вызывает вопросы и противоречия. Незаменимая кухонная лошадка представлена на рынке уже более 70 лет. И едва ли найдется человек, который ни разу ее не использовал.
Как влияет на организм работа микроволновки

Однако за всё время своего существования микроволновая печь успела обрасти множеством мифов. И в первую очередь они связаны с тем, безопасно ли вообще ею пользоваться. Сегодня мы попробуем разобрать все волнующие моменты по этому поводу.

РАБОТА МИКРОВОЛНОВКИ


Первое, что вызывает сомнения, — потеря питательных веществ во время приготовления в микроволновке. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Так как в первую очередь это зависит от времени приготовления и от самого продукта.

Как влияет на организм работа микроволновки
Например, одно исследование показало, что брокколи может утратить до 97 % флавоноидов. Это особые вещества, которые обладают антимикробными и антиоксидантными свойствами.

Как влияет на организм работа микроволновки

Однако другой эксперимент доказал, что во время быстрого приготовления питательные вещества не пропадают. Более того, микроволновка может не только сохранить, но даже увеличить число флавоноидов. Это также зависит и от количества воды, в которой готовится овощ.

Как влияет на организм работа микроволновки

Исследователь Сян Ли Ву говорит о том, что нужно знать точное время приготовления для каждого продукта.
Например, умеренно нагревая конкретные овощи, ты, наоборот, увеличишь количество их полезных свойств.

Что происходит с пластиком?


Следующий важный момент — нагревание пластиковой тары. Купить готовое запакованное блюдо и быстренько отправить его в микроволновку — такая классика жанра! Однако специалисты не рекомендуют это делать, и вот почему.

Как влияет на организм работа микроволновки

Профессор Джумин Тан говорит о том, что некоторые виды пластика вовсе не подходят для нагревания. 9 лет назад ученые провели целое исследование на эту тему. Большая часть различной пластиковой тары выделяет химикаты, если ее нагреть. А это может сказаться на самочувствии человека.
Чтобы сделать пластик более гибким, в его состав добавляют фталаты. И вот с ними всё не так радужно, как хотелось бы. Попадая в организм, они могут нарушить его работу, а в худшем случае — привести к ряду серьезных заболеваний.

Как влияет на организм работа микроволновки

Если ты хочешь обезопасить себя и близких, разогревай пищу в керамической посуде. Но если тебе нужно купить блюдо в контейнере, проверяй маркировку на нём. Буквы «V» или «PVC» и цифра 3 указывают на то, что в пластике есть те самые фталаты.

Как насчет температуры?


Специалисты не рекомендуют использовать микроволновку для готовки. Еда нагревается неравномерно и в некоторых местах может остаться полусырой. Основная работа микроволновки заключается в том, чтобы подогревать уже готовую пищу.

Как влияет на организм работа микроволновки

Однако и с обычным нагреванием всё не так-то просто. В идеале еду можно разогревать только 1 раз. С каждой новой попыткой тебе будет сложнее избавиться от вредоносных бактерий, образующихся в продуктах.

Миф об излучении


Раньше ходило много разговоров о том, что излучение в микроволновке вредит человеку. Однако это не так. Причем миф развенчали уже очень давно. Здесь задействовано низкочастотное электромагнитное излучение. Чтобы тебе было понятнее, точно такое же применяется в радиотехнике или электролампочках. Когда продукты оказываются в микроволновке, они просто поглощают микроволны. И дальше прибора они не выходят.

Как влияет на организм работа микроволновки
Другими словами, излучение в микроволновке никак не повлияет на целостность химических связей в организме. И уж тем более не сможет повредить ДНК. На этот счет можно не беспокоиться. А вот заметки по поводу нагревания пластика обязательно возьми на вооружение! Зачем рисковать лишний раз?
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Микроволновкаорганизм
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