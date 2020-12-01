Следователи обнаружили на краснодарском кладбище клад с 50 миллионами рублей

Считается, что времена, когда пиратские капитаны закапывали свои сокровища в мрачных и укромных местах давно миновали. Но, несмотря на архаичность такого метода хранения нетрудовых доходов, кое-кто продолжает его использовать. Следователи СКР обнаружили на одном из краснодарских кладбищ «клад» с 50 млн рублей, владелец которого был хорошо известен правоохранителям.

Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю рассказала о ценной находке на одном из погостов Краснодара, а также о том, кому принадлежала солидная сумма денежных средств. Хозяином миллионов оказался не флибустьер и не разбойник с большой дороги, а скромный труженик кубанской электросетевой компании, занимающий должность заместителя ее генерального директора.

Деньги были найдены не случайно — ответственное лицо заподозрили в участии в коррупционных схемах еще в октябре 2020 года. Сотрудники Следственного комитета России узнали, что замдиректора собирается выступить посредником при даче взятки.

Круглая денежная сумма должна была решить проблему подчиненного топ-менеджера — он оказался на крючке у полиции и в отношении него проводилась доследственная проверка. Заместитель директора компании пообещал своему сотруднику решить проблему за 10 млн рублей, которые будут переданы «нужным людям», способным закрыть дело.

Служащий энергокомпании сделал вид, что согласился на это предложение и попросил дать ему время на поиск денег. Сам же немедленно обратился в Следственный комитет, где рассказал о добровольном помощнике. 8 ноября правоохранители посетили топ-менеджера с целью проведения обыска и неожиданно обнаружили в его кабинете 20 млн рублей, 100 тыс. долларов (7,6 млн рублей) и десять часов неприлично дорогих зарубежных брендов.

Но следователи не без основания считали, что изъяли у «решалы» далеко не последнее, поэтому продолжили его «трясти». 26 ноября состоялся апофеоз этой истории, когда на Славянском кладбище Краснодара в тайнике были найдены еще 50 млн рублей криминального происхождения.

Как и положено пиратскому кладу, деньги были зарыты в могиле, правда, в фальшивой, на которой даже не было надгробия. Место коррупционер выбрал так, чтобы не особо напрягаться, проведывая свой вклад — на центральной аллее некрополя. Известно, что Славянское кладбище уже не используется для захоронений, поэтому там относительно спокойно даже в дневное время.

Сейчас владелец миллионов находится в краснодарском СИЗО и выдумывает истории о том, как у него оказалась такая уйма денег. Ему придется серьезно напрячь фантазию, ведь если он не будет убедителен, то вполне может провести несколько лет за решеткой по статье 291.1, часть 5 УК РФ за посредничество в даче взятки.