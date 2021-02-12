Почему нужно мыть пол с солью

Почему раньше можно было услышать от мам, бабушек и прабабушек, что они мыли пол с солью? Для чего это нужно и какие преимущества даёт соль, по сравнению с магазинной химией или даже простой водой? Давайте разберёмся, ведь, на самом деле, всё очень просто и понятно.



Соль, которой достаточно одной горсти (1-2 ст. л.) на ведро/таз воды, является отличным чистящим средством. Можно использовать как морскую, так и обычную поваренную соль. Небольшое количество соли, добавленное в воду, не оставляет разводов после мытья. Зато грязь и споры плесени убираются с пола лучше, чем с обычной водой. Также соль убивает пыльных клещей, от которых может развиться астма или бронхит. Попробуйте помыть полы с солью, и в доме сразу станет чище, свежее и приятнее!





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