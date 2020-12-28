Как справиться с запотеванием стекол в зимний период, чтобы без конца не хвататься за тряпку

Запотевание стекол в автомобиле – это не просто доставляющее лишний дискомфорт явление. Куда важнее то, что постоянно запотевающие стекла отвлекают водителя и постепенно снижают видимость. Последнее и вовсе категорически недопустимо при эксплуатации транспортного средства. А значит с запотеванием следует бороться. Вот только как это сделать так, чтобы не протирать стекла каждые 15 минут с сухой тряпкой?
Потеющие стекла - популярная проблема. /Фото: drive2.ru.
Запотевание стекол в салоне автомобиля в зимний период происходит по двум основным причинам: первая - разница температур между улицей и салоном автомобиля, вторая – повышенная влажность воздуха внутри салона. А потому для того, чтобы справиться с конденсатом на стеклах, необходимо в первую очередь удалить из салона все очевидные причины повышения влажности. Чаще всего такой причиной становится снег, лед или вода на автомобильных ковриках.
Ездить с такими просто невозможно. /Фото: automotogid.ru.
Помимо этого, настоятельно рекомендуется проветрить салон машины холодным сухим уличным воздухом. Чаще всего сделать это можно еще утром во время прогрева двигателя. Достаточно приоткрыть форточку и пустить немного свежего воздуха внутрь. Во время движения приток свежего воздуха можно организовать при помощи системы обдува и обогрева.
Важно не допускать попадания воды в салон. /Фото: zr.ru.
Для того, чтобы не сталкиваться с проблемой запотевания стекол в машине, рекомендуется осуществлять основательное проветривание салона перед уходом. Если довелось ездить с хорошо нагретым салоном, то следует его выветрить после остановки на парковке. Для этого достаточно будет открыть двери на пару минут, чтобы температура в салоне и снаружи выровнялась. Наконец, абсолютно не лишним будет осуществление периодической проверки изолирующих материалов и кузова машины на предмет выявление мест нарушения целостности конструкции.
Решению проблемы способствует правильное проветривание. /Фото: yavmashine.ru.
Кстати, вопреки популярному «совету», в морозную погоду кондиционер ничем не поможет при запотевании стекол. Большинство моделей просто не включается в холодную погоду. Все по причине того, что хладагент начинает закипать уже при -5 градусах. Поэтому специальная муфта просто не пускает жидкость в агрегат.
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