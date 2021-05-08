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6 небанальных способов вписать кирпич в интерьер, чтобы обстановка не получилась мрачной


6 небанальных способов вписать кирпич в интерьер, чтобы обстановка не получилась мрачной

В большинстве случаев кирпичная стена является гармоничным элементом интерьера лофт. Но если есть желание, ее можно вписать и в любой другой стиль, благодаря чему обстановка комнаты станет свежее и интереснее. Novate.ru рассказывает, как обыграть данную отделку, чтобы она стала прекрасным дополнением комнаты.

Кирпичная стена, на которой отсутствует штукатурка, смело можно рассматривать как историческую ценность или интересный акцент. Несмотря на то, что понятие красоты у всех людей разное, голый кирпич все равно невольно притягивает взгляд, заставляет остановиться и более внимательно присмотреться к нему, чтобы определить, мрачный он или восхитительный. Являясь счастливым обладателем кирпичной стены в интерьере, можно сделать невероятной любую комнату.
Рядом с кирпичной стеной прекрасно смотрится обеденная группа. / Фото: mebel-v-nsk.ru

Рядом с кирпичной стеной прекрасно смотрится обеденная группа. / Фото: mebel-v-nsk.ru

 

В отличие от гладкой оштукатуренной стены, кирпич всегда имеет свой неповторимый характер, но при этом прекрасно сочетается с любым стилем, поэтому не стоит торопиться списывать кирпичную стену со счетов. Для начала давайте подумаем, как его сделать стильным и уютным, а уже потом будете принимать окончательное решение.

Идея 1: Выложить рисунок


Кирпичом на стене можно выложить карту. / Фото: dizainexpert.ru

Кирпичом на стене можно выложить карту.
/ Фото: dizainexpert.ru

 

Кирпич является прекрасным акцентом, но его не обязательно использовать банально, для оформления всей стены. Можно пойти другим путем, включить фантазию и выложить из кирпича рисунок, например, растение или карту земли. Стоит учитывать, что такой элемент декора намного выгоднее смотрится при ярком освещении, так как оно подчеркивает его текстуру. Поэтому обязательно позаботьтесь о том, чтобы на кирпичную картину были направлены потолочные софиты или свет настенных боковых ламп. Этот декор гармоничнее всего смотрится в стиле лофт, поэтому окружающее пространство должно ему соответствовать. Возле такой стены очень красиво будет смотреться коричневый кожаный диван, лаконичный журнальный столик с коваными ножками.

Идея 2: Сочетать красный кирпич и белую плитку


Красный кирпич на кухне гармонично смотрится с плиткой «кабанчик». / Фото: bazakamnya.ru

Красный кирпич на кухне гармонично смотрится с плиткой «кабанчик». / Фото: bazakamnya.ru

 

Дизайнеры в один голос твердят: чтобы интерьер выглядел интереснее, объемнее, выразительнее, нужно использовать разные фактуры. Поэтому мы советуем обратить внимание на сочетание шероховатого красного кирпича и глянцевой белой плитки. За счет разного цвета и текстуры они будут выгодно играть на контрасте. При этом кирпич сделает плитку менее скучной и блеклой, а «кабанчик», в свою очередь, добавит интерьеру света и воздуха. Этот дизайнерский ход станет отличным решением для зонирования пространства: одну половину стены выложите кирпичом, а вторую – плиткой, таким образом разделив помещение на две части, например, обеденную и рабочую.

Идея 3: Сочетать с барельефом


Кирпич и барельеф гармонирует с металлической мебелью. / Фото: pinterest.ru

Кирпич и барельеф гармонирует с металлической мебелью. / Фото: pinterest.ru

 

Если вы хотите сохранить в квартире, оформленной в стиле лофт, атмосферу старой Москвы, дополните кирпичную стену барельефом с античной сценкой. Создастся ощущение, что кусок стены откололся и наружу проступило старинное украшение. Оригинальную стену можно будет дополнить соответствующими деталями, чтобы в итоге получилась целостная картина. Винтажная мебель из дерева, металлическая кровать с однотонным постельным бельем, советские аксессуары – все работает на вас. Потолок можно будет покрасить в светло-серый цвет, чтобы он совпадал с оттенком барельефа. В паре они смогут выгодно оттенить красный кирпич и сделать пространство больше, спокойнее и легче.

Идея 4: Покрасить кирпич в другой цвет


Интерьер прихожей украсит белый кирпич. / Фото: myhome.ru

Интерьер прихожей украсит белый кирпич. / Фото: myhome.ru

 

Красный кирпич – это классика. Но если вы не имеете ничего против того, чтобы модернизировать его внешний вид, просто покрасьте стену в другой цвет. Интересная фактура все равно будет заметна, но новый оттенок поможет поверхности более гармонично вписаться в цветовую палитру комнаты. К выбору тона следует подходить очень тщательно. Можно покрасить кирпич в цвет, идентичный мебели, а можно подбирать оттенок под текстиль и аксессуары.

Универсальным вариантом станет белый цвет. Несколько слоев краски позволят сохранить фактуру кирпичной кладки, но при этом сделать ее более современной, воздушной и лаконичной. Такой вариант имеет несколько преимуществ: во-первых, комната визуально станет больше и светлее, во-вторых, кирпич не будет сильно выбиваться из общего стиля, а в-третьих, натуральный материл будет играть роль связующего звена – кирпич объединит в единую композицию все архитектурные элементы (выступы, ниши, карнизы, перегородки), а также мебель и декор. Благодаря этому интерьер станет более утонченным и стильным.

Обратите внимание: Гармоничнее всего белый кирпич смотрится в спальне. Несмотря на его грубоватую фактуру, он привносит в обстановку легкость, воздушность и даже некоторую романтику. Кроме того, белый кирпичный фон сможет стать удачным изголовьем.

Идея 5: Выложить как кухонный фартук


Кирпич подойдет в качестве фартука на кухне вместо стандартной плитки. / Фото: m-strana.ru

Кирпич подойдет в качестве фартука на кухне вместо стандартной плитки. / Фото: m-strana.ru

 

В последнее время популярным решением становится фартук из кирпича. Плитка уже приелась, и хочется чего-то нового, оригинального, а так как натуральные материалы сейчас в моде. кирпич становится идеальным вариантом. Но здесь стоит учесть несколько нюансов. Необработанный экземпляр не подходит для ваших целей. Он обладает пористой поверхностью, легко собирает пыль, грязь, а ухаживать за ним не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому после укладки обязательно обработайте его полимерным влагостойким лаком, чтобы все поры и трещины запечатались и фартук стал более устойчивым к внешним негативным факторам. Или можно закрыть его закаленным стеклом, чтобы на кирпич не оказывалось никакого воздействия.

Идея 6: Сделать акцент за изголовьем кровати


Кирпич добавит спальне изюминку в стиле лофт. / Фото: stroimpilim.ru

Кирпич добавит спальне изюминку в стиле лофт. / Фото: stroimpilim.ru

 

Если вы хотите внести изюминку в спальню, дополните интерьер акцентной кирпичной стеной. Чтобы все в комнате выглядело целостно и гармонично, дополните ее подходящей мебелью и декором в стиле лофт либо в скандинавском стиле. Отдельное внимание уделите освещению – лампы с теплым мягким светом сделают атмосферу более уютной и не позволят кирпичу создать дисгармонию в интерьере.

Идея 7: Использовать как фон для произведений искусства


На кирпичной стене стильно смотрятся фотографии в рамках. / Фото: yellowhome.ru

На кирпичной стене стильно смотрятся фотографии в рамках. / Фото: yellowhome.ru

 

Кирпичная стена – прекрасный фон для домашней галереи. Если у вас есть картины, постеры, фотографии в красивых рамках, разместите их на подобной поверхности – грубый материал выгодно оттенит произведения искусства. Но учтите: чтобы повесить полотна на такую стену, особенно если они массивные и тяжелые, нужно будет приложить дополнительные усилия. В щелях между кирпичами следует просверлить отверстия на глубину 2,5 см, используя сверло по камню и дюбели, чтобы картины не упали. В остальном этот вид декора достаточно простой и понятный: чем больше постеров, тем меньше делается акцент на самой кирпичной кладке.

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