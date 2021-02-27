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Почему на подводных лодках морякам запрещают заниматься спортом


Почему на подводных лодках морякам запрещают заниматься спортом


Каждый человек знает, что спорт – это важная составляющая крепкого здоровья и долгой жизни. А регулярные занятия и тренировки улучшают не только здоровье, но и внешний вид. Особенно важна отличная физическая подготовка для людей, которые защищают страну – военных, моряков, силовиков.

Для поддержания хорошей физической формы военные должны регулярно заниматься спортом / Фото: vk.com

Для поддержания хорошей физической формы военные должны регулярно заниматься спортом / Фото: vk.com

 

Конечно, не менее важны и эмоциональное, духовное состояние, но спорт позволяет повысить, улучшить и эти показатели, сделать мужчину более сильным во всех смыслах этого слова. В связи с этим военные, в частности на флоте, должны на постоянной основе тренироваться, совершенствовать свои навыки не только в военном деле, но и в спорте.
На подводных лодках спортивные занятия запрещены из-за недостатка кислорода / Фото: ria.ru

На подводных лодках спортивные занятия запрещены из-за недостатка кислорода / Фото: ria.ru

 

Однако к морякам, служащим на подводных лодках, это утверждение не относится. В данном случае правило не работает. Если на суше подводники проходят соответствующую подготовку, в том числе и спортивную, то на большинстве атомных современных субмарин силовые спортивные занятия запрещены. Это связано с негативным влиянием тренировок на здоровье человека.

Подлодки, оснащенные атомными реакторами (АПЛ), стали намного автономнее своих предшественниц.
В связи с этим, они могут оставаться на глубине намного дольше.
На субмаринах кислород получают искусственным путем с помощью спецустановок / Фото: yandex.ua

На субмаринах кислород получают искусственным путем с помощью спецустановок / Фото: yandex.ua

 

Естественно, экипаж должен дышать, и для этого ему необходим воздух. Но здесь он искусственный, произведенный спецустановками жизнеобеспечения. Для того, чтобы люди могли дышать, им необходим кислород, получаемый в данном случае при помощи электролиза – вода из-за борта расщепляется на кислород и водород. На борту есть и специальные очистительные системы, удаляющие из воздуха, образующегося в результате жизнедеятельности моряков-подводников, углекислого газа.

Какая связь между воздухом внутри подлодки и спортивными занятиями


Интенсивные физические нагрузки могут негативно сказаться на здоровье членов экипажа / Фото: gulaypole.in.ua

Интенсивные физические нагрузки могут негативно сказаться на здоровье членов экипажа / Фото: gulaypole.in.ua

 

При интенсивных физических нагрузках выделяется больше углекислого газа, соответственно химическая формула воздуха нарушается, и это может отрицательно сказаться на здоровье членов экипажа. К тому же, под водой они находятся максимально допустимое количество времени (три месяца), а это само по себе является огромнейшей нагрузкой на все внутренние органы, в частности на сердце, почки и другие системы.
На некоторых подлодках есть специально оборудованные спортзалы / Фото: korabel.ru

На некоторых подлодках есть специально оборудованные спортзалы / Фото: korabel.ru

 

Но есть АПЛ, такие как подлодки проекта 941 «Акула», на которых изначально оборудованы спортзалы с тренажерами. Скорее всего на этих субмаринах установлена усовершенствованная система воздушной фильтрации и насыщения кислородом воздуха.
После всплытия субмарины на поверхность моряки могут расслабиться и отдохнуть на свежем воздухе / Фото: funnystorya.ru

После всплытия субмарины на поверхность моряки могут расслабиться и отдохнуть на свежем воздухе / Фото: funnystorya.ru

 

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Почему на подводных лодках морякам запрещают заниматься спортом

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