Почему на подводных лодках морякам запрещают заниматься спортом

Для поддержания хорошей физической формы военные должны регулярно заниматься спортом / Фото: vk.com

На подводных лодках спортивные занятия запрещены из-за недостатка кислорода / Фото: ria.ru

На субмаринах кислород получают искусственным путем с помощью спецустановок / Фото: yandex.ua

Какая связь между воздухом внутри подлодки и спортивными занятиями

Интенсивные физические нагрузки могут негативно сказаться на здоровье членов экипажа / Фото: gulaypole.in.ua

На некоторых подлодках есть специально оборудованные спортзалы / Фото: korabel.ru

После всплытия субмарины на поверхность моряки могут расслабиться и отдохнуть на свежем воздухе / Фото: funnystorya.ru