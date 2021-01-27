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Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова


Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

Совсем не часто, созерцая произведения современного искусства, можно получить искренние позитивные эмоции и эстетическое наслаждение, по-доброму улыбнуться и ощутить легкий привкус ностальгии. Однако, соприкоснувшись с творчеством московского художника Сергея Волкова, работающего в жанре примитивного городского пейзажа, спектр этих ярких чувств буквально захватывают зрителя в ностальгический плен. Предлагаем вашему вниманию великолепную подборку полотен, посвященных Москве и москвичам 70-80-х годов.

Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Праздничная». 70х100см. Холст-масло. 1990

 

Равнодушным мимо живописи Сергея Васильевича Волкова пройти сложно. Его картины интересны как для детей, так и для взрослых. Причем дети смотрят на них как нечто сказочное и игрушечное, а взрослые ощущают некую тонкую связь, которая вовлекает в созерцание и цепляет тонкие струны души, где еще сохранились островки памяти о тех удивительных временах, когда жизнь людей протекала в совершенно ином ритме, в иных заботах и радостях и имела совершенно другие ценности. Поэтому, вернее всего будет сказать, что картины Волкова, как машина времени, что уносит современного зрелого зрителя в годы его детства или юности.
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Кропоткинская». 90х100см. Холст-масло.
1983 год. Автор: Сергей Волков.

 

Городские легенды, художественные романы и анекдоты советских времен, все это четко прочитывается в работах художника. Любовь автора к столице и ее жителям передается всем, кто рассматривает произведения Сергея Волкова, поэтому его творчество всегда находит отклик в душах зрителей.

О художнике


Сергей Волков (1956 г.р) родом из города Петрозаводска. В Москву с родными переехал в 8-летнем возрасте. Одаренного мальчишку столица покорила своим величием и архитектурой. Он в раннем детстве очень любил рисовать, поэтому одновременно с общеобразовательной школой Волков окончил и художественную. Затем была учеба в Абрамцевском художественно-промышленном училище им. Васнецова. Вначале 80-х, Сергей Волков становится постоянным участником всероссийских и международных выставок. В 1990 году был принят в члены Московского Союза Художников-живописцев.
Сергей Волков - московский художник.

Сергей Волков - московский художник.

 

Любимой темой начинающего художника стал городской пейзаж. Еще будучи студентом, он постепенно, один за другим открывал для себя московские бульвары. Изучал их индивидуальность, их настроение. "...Самый театральный – Тверской, самый интеллигентный – Чистопрудный, самый пыльный – Яузский, самый шумный – Суворовский, самый литературный – Гоголевский..."
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Таганка». 90х100см. Холст-масло. 1985 год. Автор: Сергей Волков.

 

Со временем он обнаружил, что, если пройти через все московские бульвары, проспекты и улицы, соединив воедино впечатления от каждого из них, получается уникальная панорама целого города. Волков искренне полюбил то, что сейчас уже невозможно ни вернуть, ни подделать, а именно то, что теперь определяется словосочетанием - «старая Москва». Именно она нашла отражение в творчестве художника, и именно она является главным персонажем всех его картин по сей день.

 
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Старый Арбат». 60х70см. Холст-масло. 1979 год. Автор: Сергей Волков.

 

Вспоминая город своей юности, разумеется, Сергей Васильевич не мог обойти вниманием Арбат, улицу, которая считается символом старой Москвы.

О стиле и технике


Как было сказано выше, работает художник в жанре примитивного городского пейзажа. Именно эта манера позволила Волкову создавать оригинальные по мотивам и тематике картины, которым присущ русский дух и самобытный ироничный стиль.
Переезд. Автор: Сергей Волков.

Переезд. Автор: Сергей Волков.

 

Сам же примитив Сергея Волкова, как художественный прием, буквально пропитан атмосферой мягкого лиризма, тонкой иронией и легким комизмом. Этот прием чувствуется в изображении даже мельчайших деталей столичной жизни. Казалось бы, стилизованные примитивные картины – фантазируй сколько душе угодно. А нет, живописец – все, что касается архитектурных ансамблей, автомобильного транспорта, моды в одежде, да и многих других подробностей, постарался запечатлеть и донести до зрителя с документальной достоверностью.
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Коптевский рынок». 90х100см. Холст-масло. 1983 год. Автор: Сергей Волков.

 

Волков в своем городе чудес в первую очередь удивляет зрителя хитросплетением реальности и фантастики, тонкого юмора и иронии. Также интересен подход к композиционному решению, используемое зачастую художником как некой круговерти, которой подчинено все действие, происходящее на картинной плоскости. Сферическая линия горизонта, используемая мастером, смотрится весьма эффектно и придает его работам особую изюминку.
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Калитниковский рынок». 90х90см. Холст-масло. 1979 год. Автор: Сергей Волков.

 

Но и это еще не все. Художник в своих работах зачастую выбирает высокую точку зрения, а иногда он и вовсе заставляет зрителя парить над землей. Этот прием позволяет как можно больше охватить взглядом и объектов, и происходящих событий.

Улочки московские и москвичи


Еще раз хотелось бы отметить, что многие сюжеты, раскрытые художником, всплывают из детских и юношеских воспоминаний самого автора, а также из московского фольклора и различных анекдотических ситуаций.
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Место для полетов». 65х65см. Холст-масло. 1992 год.

 

"Мастер, будто волшебник, создал свой  игрушечный городок со стилизованными домиками, узкими улочками, магазинчиками, с вывесками как в те далекие годы, с машинами старых марок; ну и, конечно же, с чудаками и фантазерами, иногда наивными и смешными. Здесь и трамвайчики, и автомобильчики, и колясочки, и бегущие куда-то людишки, суетливые и комичные. И это их любимый город – чудо-город",- так отмечают критики работы этого удивительного художника.
Слон. Автор: Сергей Волков.

Слон. Автор: Сергей Волков.

 

Оригинальность художника в его отношении к выбранным мотивам. Каждым из них он любуется, к каждому из персонажей испытывает неподдельную симпатию.
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Московский дворик». 90х90см. Холст-масло. 1989 год. Автор: Сергей Волков.

 

К тому же Сергей Васильевич, искренне влюбленный в свой город, в его жителей, удивительным образом передает эти теплые чувства зрителям, наполняя их сердца, каким-то внутренним свечением, а лица – улыбками.
Искатели истины. Автор: Сергей Волков.

Искатели истины. Автор: Сергей Волков.

 
Времена года. Апрель. Автор: Сергей Волков.

Времена года. Апрель. Автор: Сергей Волков.

 
Рыбалка. Автор: Сергей Волков.

Рыбалка. Автор: Сергей Волков.


Наблюдение НЛО на Гороховом поле. Автор: Сергей Волков.

Наблюдение НЛО на Гороховом поле. Автор: Сергей Волков.

 

И в заключение нужно сказать, что у художника много почитателей его таланта по всему миру. Немало работ Сергея Волкова вошли в собрания Министерства культуры и Союза художников России, но львиная их доля разошлась по частным коллекциям не только в России, но и США, Канады, Франции, Испании, Австрии, Италии. В одной лишь Швеции в собраниях коллекционеров насчитывается более 130 картин художника.
Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

«Столешниковский переулок». 90х100см. Холст-масло. 1986 год. Автор: Сергей Волков.

 

P.S.


В те же редкие случаи, когда Волкову удается, не спеша, прогуляться по знакомым местам любимой столицы он довольно часто испытывает разочарование. Стиль города стремительно меняется, и не в лучшую сторону, по его мнению. Одна за другой исчезают старые строения, рекламы и вывески закрывают фасады домов, на месте уютных кафе открываются дорогие рестораны, клубы и казино. Глядя на все это, на художника буквально нападает ностальгия. Ностальгия по Москве, которой уже нет.

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Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

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Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея ВолковаПодписаться на мой Instagram
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