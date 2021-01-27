Москва, которой больше нет, на ностальгических примитивных пейзажах Сергея Волкова

Совсем не часто, созерцая произведения современного искусства, можно получить искренние позитивные эмоции и эстетическое наслаждение, по-доброму улыбнуться и ощутить легкий привкус ностальгии. Однако, соприкоснувшись с творчеством московского художника Сергея Волкова, работающего в жанре примитивного городского пейзажа, спектр этих ярких чувств буквально захватывают зрителя в ностальгический плен. Предлагаем вашему вниманию великолепную подборку полотен, посвященных Москве и москвичам 70-80-х годов.
«Праздничная». 70х100см. Холст-масло. 1990
Равнодушным мимо живописи Сергея Васильевича Волкова пройти сложно. Его картины интересны как для детей, так и для взрослых. Причем дети смотрят на них как нечто сказочное и игрушечное, а взрослые ощущают некую тонкую связь, которая вовлекает в созерцание и цепляет тонкие струны души, где еще сохранились островки памяти о тех удивительных временах, когда жизнь людей протекала в совершенно ином ритме, в иных заботах и радостях и имела совершенно другие ценности. Поэтому, вернее всего будет сказать, что картины Волкова, как машина времени, что уносит современного зрелого зрителя в годы его детства или юности.
«Кропоткинская». 90х100см. Холст-масло. 1983 год. Автор: Сергей Волков.
Городские легенды, художественные романы и анекдоты советских времен, все это четко прочитывается в работах художника. Любовь автора к столице и ее жителям передается всем, кто рассматривает произведения Сергея Волкова, поэтому его творчество всегда находит отклик в душах зрителей.
О художнике
Сергей Волков (1956 г.р) родом из города Петрозаводска. В Москву с родными переехал в 8-летнем возрасте. Одаренного мальчишку столица покорила своим величием и архитектурой. Он в раннем детстве очень любил рисовать, поэтому одновременно с общеобразовательной школой Волков окончил и художественную. Затем была учеба в Абрамцевском художественно-промышленном училище им. Васнецова. Вначале 80-х, Сергей Волков становится постоянным участником всероссийских и международных выставок. В 1990 году был принят в члены Московского Союза Художников-живописцев.
Сергей Волков - московский художник.
Любимой темой начинающего художника стал городской пейзаж. Еще будучи студентом, он постепенно, один за другим открывал для себя московские бульвары. Изучал их индивидуальность, их настроение. "...Самый театральный – Тверской, самый интеллигентный – Чистопрудный, самый пыльный – Яузский, самый шумный – Суворовский, самый литературный – Гоголевский..."
«Таганка». 90х100см. Холст-масло. 1985 год. Автор: Сергей Волков.
Со временем он обнаружил, что, если пройти через все московские бульвары, проспекты и улицы, соединив воедино впечатления от каждого из них, получается уникальная панорама целого города. Волков искренне полюбил то, что сейчас уже невозможно ни вернуть, ни подделать, а именно то, что теперь определяется словосочетанием - «старая Москва». Именно она нашла отражение в творчестве художника, и именно она является главным персонажем всех его картин по сей день.
«Старый Арбат». 60х70см. Холст-масло. 1979 год. Автор: Сергей Волков.
Вспоминая город своей юности, разумеется, Сергей Васильевич не мог обойти вниманием Арбат, улицу, которая считается символом старой Москвы.
О стиле и технике
Как было сказано выше, работает художник в жанре примитивного городского пейзажа. Именно эта манера позволила Волкову создавать оригинальные по мотивам и тематике картины, которым присущ русский дух и самобытный ироничный стиль.
Переезд. Автор: Сергей Волков.
Сам же примитив Сергея Волкова, как художественный прием, буквально пропитан атмосферой мягкого лиризма, тонкой иронией и легким комизмом. Этот прием чувствуется в изображении даже мельчайших деталей столичной жизни. Казалось бы, стилизованные примитивные картины – фантазируй сколько душе угодно. А нет, живописец – все, что касается архитектурных ансамблей, автомобильного транспорта, моды в одежде, да и многих других подробностей, постарался запечатлеть и донести до зрителя с документальной достоверностью.
«Коптевский рынок». 90х100см. Холст-масло. 1983 год. Автор: Сергей Волков.
Волков в своем городе чудес в первую очередь удивляет зрителя хитросплетением реальности и фантастики, тонкого юмора и иронии. Также интересен подход к композиционному решению, используемое зачастую художником как некой круговерти, которой подчинено все действие, происходящее на картинной плоскости. Сферическая линия горизонта, используемая мастером, смотрится весьма эффектно и придает его работам особую изюминку.
«Калитниковский рынок». 90х90см. Холст-масло. 1979 год. Автор: Сергей Волков.
Но и это еще не все. Художник в своих работах зачастую выбирает высокую точку зрения, а иногда он и вовсе заставляет зрителя парить над землей. Этот прием позволяет как можно больше охватить взглядом и объектов, и происходящих событий.
Улочки московские и москвичи
Еще раз хотелось бы отметить, что многие сюжеты, раскрытые художником, всплывают из детских и юношеских воспоминаний самого автора, а также из московского фольклора и различных анекдотических ситуаций.
«Место для полетов». 65х65см. Холст-масло. 1992 год.
"Мастер, будто волшебник, создал свой игрушечный городок со стилизованными домиками, узкими улочками, магазинчиками, с вывесками как в те далекие годы, с машинами старых марок; ну и, конечно же, с чудаками и фантазерами, иногда наивными и смешными. Здесь и трамвайчики, и автомобильчики, и колясочки, и бегущие куда-то людишки, суетливые и комичные. И это их любимый город – чудо-город",- так отмечают критики работы этого удивительного художника.
Слон. Автор: Сергей Волков.
Оригинальность художника в его отношении к выбранным мотивам. Каждым из них он любуется, к каждому из персонажей испытывает неподдельную симпатию.
«Московский дворик». 90х90см. Холст-масло. 1989 год. Автор: Сергей Волков.
К тому же Сергей Васильевич, искренне влюбленный в свой город, в его жителей, удивительным образом передает эти теплые чувства зрителям, наполняя их сердца, каким-то внутренним свечением, а лица – улыбками.
Искатели истины. Автор: Сергей Волков.
Времена года. Апрель. Автор: Сергей Волков.
Рыбалка. Автор: Сергей Волков.
Наблюдение НЛО на Гороховом поле. Автор: Сергей Волков.
И в заключение нужно сказать, что у художника много почитателей его таланта по всему миру. Немало работ Сергея Волкова вошли в собрания Министерства культуры и Союза художников России, но львиная их доля разошлась по частным коллекциям не только в России, но и США, Канады, Франции, Испании, Австрии, Италии. В одной лишь Швеции в собраниях коллекционеров насчитывается более 130 картин художника.
«Столешниковский переулок». 90х100см. Холст-масло. 1986 год. Автор: Сергей Волков.
P.S.
В те же редкие случаи, когда Волкову удается, не спеша, прогуляться по знакомым местам любимой столицы он довольно часто испытывает разочарование. Стиль города стремительно меняется, и не в лучшую сторону, по его мнению. Одна за другой исчезают старые строения, рекламы и вывески закрывают фасады домов, на месте уютных кафе открываются дорогие рестораны, клубы и казино. Глядя на все это, на художника буквально нападает ностальгия. Ностальгия по Москве, которой уже нет.
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