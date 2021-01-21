Громкий дон: жизнь и похождения Джона Готти Младшего, босса мафиозной семьи Гамбино

Эта история началась в далеком 1940 году в Бронксе, где семейство Готти, папаша Джон и его жена Фанни, пытались выживать и за неимением иных развлечений плодились как кролики.

Среди итальянских эмигрантов в Бронксе это была обычная картина. В общем, Джон Джуниор оказался пятым из тринадцати отпрысков Фанни. Папаша Джон на тот момент уже давно сбился со счета и не слишком стремился уделять время своим детям.

Надо сказать, у него-то было еще кое-какое занятие помимо шумной оравы. Папаша Готти обожал карты, кости и другие способы подразнить удачу. Увы, удача чаще водила бедолагу за нос. Его непостоянных заработков разнорабочего едва хватало на то, чтобы семья не умерла с голоду. Младший Джон довольно рано понял, что если он хочет хотя бы досыта есть, то надо эти вопросы решать самому.

С раннего возраста Джон активно участвовал в жизни района. То он бежал по поручению, то крутился со старшими парнями, то убегал вниз по улице с куском пирога, украденным из пекарни на углу, то давал затрещину чистенькому соседскому мальчишке. В младших классах этот малолетний гангстер еще как-то появлялся, однако в средней школе он уже прогуливал чаще, чем ходил на уроки, а из старшей школы и вовсе ушел на улицу.

К этому моменту Джон успел сделать совсем неплохую карьеру уличного бандита. С двенадцати лет он исполнял мелкие поручения для Кармине Фатико, капореджиме (см. наш словарик ниже) в мафиозной Семье Гамбино. Фатико и подчиненные ему солдато любили собираться в одном из заведений в районе, где жил Джон Готти. Мальчику сразу понравились уверенные в себе парни, которые не боялись никого и ничего.

Он узнал, что за ними стоит могущественная организация, однако до поры до времени книги закрыты, он не может даже надеяться на вступление. Но кто знает, времена меняются, ротация происходит. Итальянское происхождение — это большой козырь. У полукровок нет никаких шансов, а вот итальянец, если он доказал свою полезность, всегда получит содействие. Работать на Семью все равно гораздо выгоднее в перспективе.

Когда Готти исполнился 21 год, он уже был вполне состоявшимся преступником. За спиной пять арестов, богатый опыт грабежей, угона автомобилей, уличных драк. Даже один довольно экзотический эпизод с членовредительством. Однажды совсем юный Джон пытался украсть бетономешалку со строительной площадки, но уронил конструкцию себе на ноги и отрезал кончики пальцев ног. По этой причине он приобрел на всю жизнь характерную прихрамывающую походку.