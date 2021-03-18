Полезные привычки, с которыми уборка будет занимать меньше времени

Уборка дома – работа несложная, но современным хозяйкам нужна не просто чистота, а чтобы чисто было в максимально кратчайшие сроки. Никому не хочется тратить весь выходной день на наведение порядка в доме.

У кого-то это получается легко, а кто-то и убирает постоянно, но порядка почему-то нет. Возможно, все дело в привычках, которые стоит пересмотреть. Причем не только у хозяйки дома, но и у всех членов семьи.

1. Привычка закрывать открытые емкости

Если закрывать емкости сразу, не придется оттирать пятна от содержимого.

Незакрытые упаковки с крупами, тюбики с зубной пастой, емкости с сахаром и другими продуктами, флаконы из-под косметики и прочего – все это создает визуальный беспорядок. А кроме того легко переворачивается, засоряя все вокруг. Поэтому своевременное закрытие всего того, что открывается, избавит от лишней работы.

2. Привычка одного действия

Раскладывание вещей сразу по своим местам позволит не делать двойную работу.

Выкладывание покупок на стол, куча грязная посуда на столе, футболки и рубашки, которые пора кинуть в стирку, но они висят на стуле – картина, знакомая каждой хозяйке. При этом получается, что из-за отложенной на потом работы времени тратится вдвое больше.

Выложить покупки сначала на стол, затем снова раскладывать, но уже на полки в шкафах, бросить одежду на стуле, потом снова возвращаться и относить в корзину для белья – все это «съедает» драгоценное время. Поэтому очень полезной будет привычка одного действия – раскладывание всех вещей сразу по своим местам.

Полезный совет: При складывании грязного белья в корзину можно сразу же рассортировать белье, чтобы не пересматривать при закладке в стиральную машинку. Для этого достаточно и одной корзины, просто в ней нужно сделать перегородку, вырезав ее, например, из пенопласта.

3. Привычка сразу чистить обувь

Привычка сразу мыть грязные пары экономит время и продлевает срок службы обуви.

Торопясь утром на работу бывает неприятно обнаружить, что вышел из дома в грязной обуви, не заметив или не успев почистить. Поэтому стоит выработать полезную привычку – мыть ботинки и туфли сразу, приходя с улицы. Так и в доме будет чище – грязь с подошв не будет сыпаться в прихожей и разноситься по квартире, и утром не придется второпях отмывать обувь, собираясь на работу. Но если по каким-то причинам нет возможности сразу очистить обувь, то есть хорошее решение – поставить пластиковую корзинку у входа и складывать туда грязные пары. Вся грязь будет стекать в емкость, и прихожая будет чистой. К тому же, если на грязезащитном коврике поместится, допустим, только 2 пары, то в корзинку той же площади, что и коврик, можно поместить больше обуви, поставив ее вертикально.

4. Привычка доводить дело до конца

Сматывание проводов наушников сразу после использования избавит от потери времени на распутывание узлов.

Провода оставленных наушников сами собой связываются в узлы, и приходится их распутывать. Забитая грязной посудой раковина очень мешает процессу готовки, ведь в ней уже невозможно помыть овощи. Украшения и цепочки, брошенные на тумбочку, спутываются между собой, и как результат – тратится время на распутывание бижутерии. Белье, забытое в стиральной машинке, приходится перестирывать. Этой ненужной траты времени можно избежать, взяв за привычку завершать каждое дело. Развешивать сразу белье, сматывать провода наушников после прослушивания музыки, убирать украшения в специальный органайзер и т.д.

5. Привычка есть за обеденным столом

Есть за обеденным столом полезно для здоровья, да и в квартире будет чище.

Правило есть только за обеденным столом сегодня мало кем соблюдается. А зря. Во-первых, если кушать только на кухне, то в комнатах не будет грязной посуды и крошек пищи. А во-вторых, жуя перед телевизором или компьютером человек отвлекается, и не контролирует процесс. Это ведет к перееданию и набору лишнего веса.

6. Привычка забирать с собой то, что здесь не нужно

Выходя из комнаты, прихватите ненужные вещи, например, пустую чашку, чтобы отнести на кухню.

Сказать домочадцам, что едим только на кухне, легко, гораздо сложнее это воплотить в жизнь. Сложно удержаться от желания перекусить перед телевизором или погрызть чипсы за компьютерным столом. Поэтому будет очень полезной привычка, выходя из комнаты, забирать с собой все, что здесь лишнее: пустую чашку из-под кофе или чая, пакетики из-под орехов и т.п. Это не занимает дополнительного времени, а в комнате будет чище и убирать придется меньше.

7. Привычка собираться с вечера

Собираясь с вечера, не придется второпях собираться утром, оставляя хаос и беспорядок.

Собираясь на работу или на занятия утром, всегда есть риск что-то забыть. А иногда какую-то вещь просто не получается сразу найти и начинаются лихорадочные поиски. Привычка собирать все вещи с вечера экономит время, нервы, и приятным бонусом идет репутация обязательного человека, который никогда никуда не опаздывает.

8. Привычка замачивать загрязнения сразу

Когда нет времени, замачивание загрязнений поможет быстрее очистить предметы, когда дойдут руки.

Довольно часто бывает так, что ребенок посадил пятно на одежду, на плите что-то разлилось или пригорело в кастрюле, но времени на немедленную стирку и зачистку загрязнений нет. В этом случае можно успеть сделать главное – не дать засохнуть грязи, пока до нее не дойдут руки. Можно замочить все просто водой, но лучше всего вместе с моющим средством. Тогда избавиться от загрязнений получится намного быстрее и легче.

9. Привычка возвращать вещи на место

Привычка возвращать вещи на место экономит время, затрачиваемое на уборку.

Привычка возвращать вещи на свое место – это основа порядка в доме. Доведенная до автоматизма она освобождает колоссальное количество времени. Когда все вещи лежат на своих местах, не приходится тратить время на поиск нужного предмета, и становится ненужным периодическое расхламление и наведение порядка в шкафах. Взрослым возвращение вещей на место дается относительно легко, а детей стоит потихоньку к ней приучать, начиная с игрушек. Если ребенок сначала уберет все ненужное, прежде чем начать новую игру или задание, беспорядка будет гораздо меньше.

10. Привычка свободной поверхности

Ежедневная «разгрузка» поверхностей позволит меньше тратить времени на уборку.

Горизонтальные поверхности, заставленные различными предметами, создают впечатление захламленности. А за день их может набраться немало: остывший после глажки утюг, неубранная упаковка лекарств, наушники и другие вещи, которыми мы пользуемся ежедневно. Поэтому каждый вечер поверхности нужно «разгружать», раскладывая все предметы по своим местам. Это займет буквально пару минут, но сэкономит время, затрачиваемое на уборку в выходные дни. Ведь тогда не нужно будет разносить по местам скопившиеся за неделю вещи.

Полезный совет: Если на полке или тумбочке хранится множество мелких предметов, например, духи, кремы, очки и другие вещи, то их можно сгруппировать, сложив в симпатичные корзиночки или ящички. Так и пыль вытирать удобнее – достаточно только поднять корзинку, и не будет раздражающего ощущения беспорядка и хаоса.