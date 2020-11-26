Как стареют звёзды

Некоторых возраст уродует, образу других он придаёт лоска и благородства, а третьих только красит. Только Киану Ривз вообще не меняется.



Барбара Стрейзанд







Бетти Уайт







Билл Мюррей







Кэндис Берген







Кристофер Пламмер







Кристофер Уокен







Клинт Иствуд







Дик Ван Дайк







Элтон Джон







Голди Хоун







Хелен Миррен







Джек Николсон







Джейн Сеймур







Джессика Лэнг







Киану Ривз







Кит Ричардс







Морган Фриман







Опра Уинфри







Стивен Хокинг







Вуди Аллен







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