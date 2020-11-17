13 известных актёров, которые сильно поправились или сбросили вес специально для роли

1. Крис Хемсворт, «Тор»

После этой роли ему пришлось сбрасывать вес ради съемок в другой ленте.

2. Натали Портман «Черный лебедь»

Роль далась актрисе очень тяжело, но оно того стоило.

3. Джона Хилл и его роли

Сейчас актер очень похудел, но ничего не мешает ему набрать вес снова.

4. Джейк Джилленхол, «Левша»

Выглядеть как боксер-профессионал? Сложно, но можно.

5. Мэттью Макконахи, «Далласский клуб покупателей»

Образ получился крайне запоминающимся.

6. Том Харди, «Бронсон»

Не многим удается пообщаться с прототипом лично.

7. Шарлиз Терон, «Монстр»

Шарлиз может выглядеть и вот так.

8. Том Хэнкс, «Изгой»

Сложность заключалась в том, что худеть нужно было прямо в процессе съемок.

9. Деми Мур «Солдат Джейн»

Ради роли Деми Мур не только изменила свое тело, но и побрилась на лысо прямо в кадре.

10. Кертис Джексон (50 Cent) «Разные вещи»

Для роли актер изменился до неузнаваемости.

11. Кристиан Бейл и его роли

Почти 30 кг ради роли!

12. Рене Зеллвегер, «Дневник Бриджит Джонс»

Пышкой Рене тоже идет.

Джаред Лето «Глава 27»

Набор веса стал для актера серьезным шагом.

13. Рассел Кроу «Самый громкий голос»

Образ и талантливая игра актера заслуживают внимания.