13 известных актёров, которые сильно поправились или сбросили вес специально для роли

Образ, созданный актером на экране, лишь верхушка айсберга, за ней огромный труд, начиная от психологической подготовки и заканчивая внешним сходством. Не всегда для того чтобы полностью соответствовать роли, достаточно наложить грим и поработать с костюмером. Актерам приходится делать колоссальную работу над собственным телом. Иногда разрушая годами выстроенную фигуру, а иногда наоборот, кропотливо создавая совершенно иное тело.
1. Крис Хемсворт, «Тор»
После этой роли ему пришлось сбрасывать вес ради съемок в другой ленте.
Когда Криса утвердили на роль, он был отлично сложенным парнем, с телом серфера – атлетичным, но худощавым. Костюм на нем висел, несмотря на подходящий типаж, до настоящего громовержца ему было ой как далеко. Режиссером было дано задание основные силы бросить на то, чтобы прокачать тело и соответствовать новой роли внешне. Он практически не выходит из зала полгода, актер шутит, что все, что он делал – это качался и ел белковую пищу. Конечно, для него была составлена индивидуальная программа и занимался он с лучшим голливудским тренером, поэтому задуманное удалось.
Всего он набрал 10 кг мышечной массы, но после съемок прекратил столь усиленные тренировки. К тому же, во время примерки костюма выяснилось, что он слегка перестарался, тот был ему немного мал в руках.
2. Натали Портман «Черный лебедь»
Роль далась актрисе очень тяжело, но оно того стоило.
Натали никогда не была полной, но для этой роли ей пришлось сбросить 9 кг. При росте 160 см она весит 52 кг, во время съемок фильма, в котором она играла балерину, она весила 43 кг. Для нее была разработана специальная диета, на основе вегетарианских продуктов. К тому же, она много часов подряд занималась в танцевальном классе. Ведь играя балерину, нужно было быть не только очень худой, но и уметь танцевать.
После съемок Портман вернулась к своему нормальному весу и призывает поклонниц не повторять этот опасный эксперимент, ведь героиня, которую она сыграла, была больна анорексией и питалась одними грейпфрутами, полагая, что худоба принесет ей роль в «Лебедином озере». Портман же эта роль принесла Оскара.
3. Джона Хилл и его роли
Сейчас актер очень похудел, но ничего не мешает ему набрать вес снова.
Этот актер никогда не был стройным, что не мешало ему строить успешную карьеру на экране. Наоборот, его амплуа – смешные толстячки, в образы которых он отлично вписывался. Он часто менял вес для своих ролей, так, для фильма «Мачо и ботан-2» он сбросил 40 кг, а для «Парни со стволами» набрал 20. Несмотря на то, что тот его вес уже подходил для образа, он решил, что его герою не помешает красочный второй подбородок. И вот в ход пошли бургеры, газировка и поздние ужины. Тогда-то его вес и достиг критической для него отметки в 115 кг. Ощутив на себе все прелести одышки, потливости и неуклюжести, он решил сбросить вес.
Сейчас он не просто сбросил лишний вес, но и подкачался, стал питаться более рационально, вдумчиво подходит ко всему, что попадает в его желудок и это дает результаты.
4. Джейк Джилленхол, «Левша»
Выглядеть как боксер-профессионал? Сложно, но можно.
Актеру пришлось нелегко, ведь прямо перед фильмом «Левша», в котором ему предстояло сыграть боксера, он окончил работу над «Стрингером», ради которого сбросил 14 кг. Причем речь шла не о том, чтобы просто «наесть» свой прежний вес, а набрать мышечную массу, ведь он должен был выходить на ринг и играть чемпиона.
Его тренировки были крайне интенсивными, конечно же, кроме силовых упражнений они включали и занятия боксом, ведь необходимо было, чтобы мускулатура развивалась по нужному типажу. Несмотря на то, что спортом ему приходилось заниматься по 6 часов в день, он чувствовал себя великолепно, признаваясь, что в нем было 80 кг энергии и ярости.
5. Мэттью Макконахи, «Далласский клуб покупателей»
Образ получился крайне запоминающимся.
Мэттью в этом фильме сыграл мужчину, который умирал от СПИДа, понятно, что пышущий здоровьем красавец как бы ни вживался в роль, вряд ли сумел быть убедительным. В течение 4 месяцев он скинул 21 кг и стал весить около 60 кг, что для мужчины его возраста и роста критическая цифра. Похудение происходило под контролем врачей и, несмотря на то, что доставляло актеру массу проблем и неудобств, было относительно безопасным.
Он практически не выходил из дома, чтобы быть не только худым, но еще и бледным, практически не двигался, чтобы не набирать мышечную массу, а наоборот, сжигать ее. Ему пришлось отказаться и от светских мероприятий на этот период. Первым делом после окончания съемок, он заказал себе доставку из фаст фуда.
6. Том Харди, «Бронсон»
Не многим удается пообщаться с прототипом лично.
Идея сыграть Бронсона была одобрена самим известным преступником, и он фактически утвердил кандидатуру Тома на эту роль. Неудивительно, худой и жилистый Том, сам вырос в криминальном районе и обладает слишком крутым и взрывным характером, это то и показалось заключенному близко. Их общение было построено не только на обмене информацией для вхождения в роль. Бронсон создал для Тома программу тренировок, по тому принципу, по которому качался сам на протяжении многих лет.
Бронсон, рост которого составляет 180 см, а вес около центнера и впрямь производит впечатление. Он отжимается с сокамерниками на плечах, бегает, даже когда его удерживают надзиратели и вообще очень много внимания уделяет своей физической подготовке. За период подготовки к фильму, Том стал тяжелее почти на 20 кг. Ибо, как и наказывал Бронсон, его кормили на убой и гоняли на тренировках.
7. Шарлиз Терон, «Монстр»
Шарлиз может выглядеть и вот так.
Шарлиз, настоящий профессионал, который видит актерское мастерство не только в перевоплощении на экране, но и в длительной работе над каждой мелочью. В фильме «Монстр» она играет грязную наркоманку и для многих эта роль стала настоящим откровением, открытием, что ослепительная Шарлиз может быть такой.
Для роли она набрала 14 кг. Это было не сложно, она просто налегала на пончики, газировку и другие сладости, поэтому лишний вес не заставил себя долго ждать, к тому же он исключила спорт, что сделало ее фигуру обрюзгшей. Остальное за нее сделали профессионалы. Парикмахер из золотистых локонов сотворил паклю, гримеры «испортили» кожу, а на зубы придумали специальные накладки. Уже на ближайшей церемонии Оскар, Шарлиз выглядела потрясающе как и всегда, никакого лишнего веса.
8. Том Хэнкс, «Изгой»
Сложность заключалась в том, что худеть нужно было прямо в процессе съемок.
Актер за свою карьеру сыграл более 70 ролей, но съемки в этом фильме заставили его сначала набрать вес, а потом экстремально быстро похудеть. В общей сложности за период съемок он похудел на 23 кг. По сюжету фильма мужчина средних лет попадает в авиакатастрофу и вынужден жить на необитаемом острове. Конечно, он должен был за это время похудеть и обрасти, ведь герой жил впроголодь.
Но Том – один из богатейших актеров Голливуда и он точно не живет впроголодь, поэтому с быстрым похудением у него были проблемы, да и на экране события показываются в ускоренном режиме. Поэтому съемку даже приостанавливали на некоторое время, чтобы Том как следует оброс и похудел.
9. Деми Мур «Солдат Джейн»
Ради роли Деми Мур не только изменила свое тело, но и побрилась на лысо прямо в кадре.
Культовый фильм, который перевернул карьеру актрисы, заставив смотреть на нее не просто как на романтичную особу, играющую роковых красавиц, а как на характерную актрису. Для съемок в фильме она несколько месяцев провела в военном лагере, тренируясь по программе «морских котиков», что не замедлило дать плоды.
В ее программу подготовки входили не только кардио и силовые нагрузки, но и психологические приемы. Ведь выдержать все это было под силу только человеку с выносливой психикой. Деми Мур доказала, что она не просто красавица, но и настоящий боец, в борьбе за эту роль она доказала не только окружающим, но и самой себе, что такие нагрузки ей под силу. К моменту начала съемок, актриса без проблем отжималась на одной руке.
10. Кертис Джексон (50 Cent) «Разные вещи»
Для роли актер изменился до неузнаваемости.
Больной раком паренек и накаченный темнокожий репер – два образа мало вяжущиеся друг с другом. Но в фильме «Разные вещи» эта роль досталась реперу, известному как 50 Cent. Не многие поклонники сразу узнали его в этой роли, уж слишком очевидной была разница.
Для этой роли репер сбросил 27 кг за месяц с небольшим. Безусловно, это было крайне непростой задачей, и он заметно пошатнул свое здоровье. Он худел на так называемой питьевой диете, то есть не ел, а пил – воду, чаи, супы. И занимался кардиотренировками. Силовые были под запертом, поскольку они способствуют росту мышечной массы.
11. Кристиан Бейл и его роли
Почти 30 кг ради роли!
Его серьезная драматическая игра – не единственное, на что обращаешь внимание в фильме «Машинист». По сценарию Бейл играет героя, который в течение года не ест и не спит, выглядит соответствующим образом. Бейл для этой роли скинул 28 кг. Причем он хотел продолжить похудение, но врачи забили тревогу, уверив его, что дальнейшее скидывание веса может привести к необратимым последствиям. Особой диеты актер не придерживался, он просто не ел, питался яблоком и банкой консервированного тунца в день.
После «Машиниста» Кристиан снялся в фильме «Бэтмен: начало» и для этой роли набрал 45 кг, доказав, что его тело может трансформироваться во что угодно, если он этого на самом деле захочет.
12. Рене Зеллвегер, «Дневник Бриджит Джонс»
Пышкой Рене тоже идет.
Не так сложно было набрать 15 кг для роли, как скидывать их потом обратно, тем более что Рене так идет лишний вес и смотрится он на ней крайне гармонично. В обычной жизни она тщательно следит за показателями на весах и редко позволяет себе какие-то излишества, однако интересная роль – веский аргумент для того чтобы на некоторое время позабыть о тренировках и диетах.
Набирала актриса также как и все на фастфуде и пиве – это главный секрет тех, кто хочет набрать вес, причем такой рыхлый и неприятный. Сбрасывала набранные килограммы в сжатые сроки, сидела на монодиетах и активно тренировалась.
Джаред Лето «Глава 27»
Набор веса стал для актера серьезным шагом.
Атлетичный актер никогда не весил больше 70 кг, да и представить его с лишним весом было сложновато. Однако после того как его утвердили на одну из главных ролей в интересном фильме «Глава 27», он решил набрать вес, чтобы иметь максимальное сходство с героем – он сыграл убийцу с психическими отклонениями, задумавшего нападение на кумира.
С помощью мороженого и оливкового масла он набрал 20 кг. Но этот набор веса не прошел даром, он испортил свой обмен веществ и с трудом вернулся к своему привычному показателю на весах лишь спустя некоторое время. Многие поклонники не узнали кумира в новом образе, уж слишком разительными оказались перемены.
13. Рассел Кроу «Самый громкий голос»
Образ и талантливая игра актера заслуживают внимания.
Непревзойденный Рассел Кроу уже неоднократно доказывал, что это он владеет своим телом, а не наоборот. Он был безупречен в роли гладиатора, и роль стареющего Роджера Айлса оказалась ему по плечу. Для этого образа он набрал вес, причем достигнув своего максимума в 135 кг.
Стоит ли говорить, что Кроу, отлично владеющий своим телом и уже неоднократно худевший и набиравший вес для ролей, отлично справился с этой задачей. Кстати обычно Кроу набирает вес без алкоголя, хотя остальные актеры используют его для повышения аппетита и ухудшения пищеварения.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии