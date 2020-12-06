Частые ошибки автомобилистов, которые приводят к образованию коррозии

Коррозия на кузове автомобиля – страшный сон любого водителя. При этом мало кто до конца понимает, что очень часто ржавчина на автомобильном металле начинается по вине самого водителя. Граждане то и дело допускают серьезные ошибки, которые способствуют началу и активному развитию процессов окисления. Сегодня речь пойдет о наиболее пагубных и распространенных из них.
1. Игнорирование проблем с ЛКП
Ошибки приводят к проблемам. /Фото: pikabu.ru.
Первая и, пожалуй, самая страшная ошибка, которую допускает огромное количество автомобилистов – это игнорирование сколов, царапин, пузырей и прочих дефектов лакокрасочного покрытия на кузове машины. Следует уяснить, что любое, даже самое небольшое повреждение – это потенциальный очаг развития коррозии. Столкнувшись с такой проблемой, следует как можно быстрее зачистить поврежденный участок, загрунтовать и покрасить.
2. Игнорирование повреждений
Многие проблемы. /Фото: drive2.ru.
Коррозия может начать и в тех местах на кузове машины, где никакой краски нет. Различные механические повреждения также могут стать очагом развития процессов окисления. В первую очередь это касается подкапотного пространства, а также частей кузова, которые прикрыты различными пластиковыми элементами. За подобными вещами также следует постоянно следить.
3. Игнорирование мойки
Мыть стоит почаще. /Фото: yandex.ru.
В народе бытует ошибочное мнение о том, что частая мойка – прямой путь к появлению ржавчины. В действительности, регулярная мойка автомобиля позволяет очищать его кузов от грязи, вместе с которой на него неизбежно попадают самые разные агрессивные вещества. Они в свою очередь ускоряют разрушение ЛКП и развитие коррозийных процессов. Так, что испортить водой кузов точно не получится.
4. Нарушение условий храненияhttp://navote.ru/?p=21525
Должен быть гараж. /Фото: alionauto.ru.
Наконец, не стоит забывать и игнорировать правила длительной консервации автомобиля. В первую очередь это касается тех, кто регулярно запирает автомобиль в гараж, например на зиму или на время длительного уезда. Перед тем, как оставить авто на хранение, будет абсолютно не лишним произвести его техническое обслуживание, в том числе проверку кузова. На наиболее уязвимые места можно даже нанести специальные защитные составы. Кроме того, машина должна храниться в помещении с качественной вентиляцией.
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