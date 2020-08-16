Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Британское издательство Bloomsbury решило переиздать книги Джоан Роулинг про мальчика-волшебника. В них появятся эксклюзивные иллюстрации Джима Кея. Первая партия обновленных книг поступит на прилавки магазинов в октябре, один экземпляр будет стоить 30 фунтов стерлингов, или 43 доллара.



Судя по нескольким рисункам из книги «Гарри Поттер и тайная комната», иллюстрации просто фантастические.













Обложка.







Несколько иллюстраций из предыдущей книги, «Гарри Поттер и философский камень».



























Рон Уизли.







источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





