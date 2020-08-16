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Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Британское издательство Bloomsbury решило переиздать книги Джоан Роулинг про мальчика-волшебника. В них появятся эксклюзивные иллюстрации Джима Кея. Первая партия обновленных книг поступит на прилавки магазинов в октябре, один экземпляр будет стоить 30 фунтов стерлингов, или 43 доллара.

Судя по нескольким рисункам из книги «Гарри Поттер и тайная комната», иллюстрации просто фантастические.

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере


Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Обложка.

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Несколько иллюстраций из предыдущей книги, «Гарри Поттер и философский камень».

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

Рон Уизли.

Волшебные иллюстрации книг о Гарри Поттере

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