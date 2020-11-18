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Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Проект из Канады Secret Wood создают восхитительные кольца с микро-миром внутри.

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Украшения изготавливаются из дерева смолы и пчелиного воска. Каждое кольцо делается вручную и все они отличаются друг от друга.

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Снежные пейзажи в украшениях на пальце

http://www.etoday.ru/2016/04/snezhnye-peyzazhi-v-ukrasheniyah-na-palce.php?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+etoday+%28Etoday%29


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