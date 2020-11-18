Снежные пейзажи в украшениях на пальце

Проект из Канады Secret Wood создают восхитительные кольца с микро-миром внутри.











Украшения изготавливаются из дерева смолы и пчелиного воска. Каждое кольцо делается вручную и все они отличаются друг от друга.







































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