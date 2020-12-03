Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pciha Ivanova
    Многие факты сомнительны.45 откровенных фа...
  • Отари Хидирбегишвили
    Любопытные факты!18 удивительных г...
  • Boris Max
    Пиздаболы...Черные копатели с...

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Многие фильмы и телесериалы подарили популярность различным напиткам. Отправимся же в этом посте в путешествие по миру этих «киногероев», крепких и не очень!

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Пиво «Дафф»


Вымышленная марка пива из мультсериала «Симпсоны» стала настолько популярна, что скоро появится в официальной продаже. Мы можем только предположить, что это будет лучшее пиво в мире!

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

«Веспер»


Оригинал рецепта коктейля, появившегося в 1953 году в книге «Казино Рояль» о Джеймсе Бонде, звучит так: «Три части «Gordon`s», одна часть водки, и половина части «Kina Lillet». Хорошенько встряхните, добавьте МНОГО льда и длинную, тонкую спираль кожуры лимона.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

«Белый русский»


Это любимый напиток Джеффри «Чувака» Лебовски, и, конечно, в барах намного чаще стали заказывать «Белого русского» после выхода фильма «Большой Лебовски» в 1998 году.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Текила Avion


После многократных появлений в сериале «Красавцы» этот бренд мексиканского алкоголя стал одним из самых популярных.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Свиш


Свиш – это то, что получается, если налить воды в деревянную бочку из-под алкогольного напитка и оставить её ферментироваться. Напиток стал популярен благодаря сериалу «Парни из Трейлерпарка».


«Горючий Мо»


Созданный Гомером Симпсоном в вечер, когда закончилось пиво, этот загадочный коктейль делается из сиропа от кашля и затем поджигается.


Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Виски «Лагавулин»


Это любимый напиток героя Рона Суонсона в сериале «Парки и зоны отдыха», который предпочитает простые и качественные вещи, в том числе в мире напитков.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Коктейль «Космополитен»


Этот коктейль стал популярен после выхода сериала «Секс в большом городе», где все подруги наслаждались напитком в баре. Рецепт таков: водка «Absolut Citron», апельсиновый ликер трипл-сек, лимонный сок Rose’s и немного клюквы, чтобы придать коктейлю розовый цвет.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Виски «Сантори»


Герой Билла Мюррея в фильме «Трудности перевода» едет в Японию, чтобы рекламировать этот напиток.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Пино нуар


Это любимое вино Пола Джаматти в фильме «На обочине», который не боится говорить о том, что ему нравится и что не нравится, когда дело доходит до его вкусов.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

«Олд фешен»


Любимый напиток героя сериала «Безумцы» Дона Дрейпера, этот коктейль стал ощутимо более популярным после выхода сериала.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Orange Whip


Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

«Сингапурский слинг»


Рецепт этого сладкого напитка, который пил Хантер Томпсон в книге «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», таков: он состоит из состоит из джина, вишневого бренди, ананасового сока, сока лайма, гренадина, ликеров Бенедиктин и Куантро

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Пиво «Базз»


Сюжет «Шоу Дрю Кэри» завязывается, когда герои решают смешать пиво и кофе и основывают свою маленькую пивоварню в гараже. Пиво «Базз» было принято на ура задолго до бума частных пивоварен.

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

«Красный глаз»


Этот классический напиток из фильма «Коктейль» делается из томатного сока, светлого пива и яйца. Ядрёная смесь!

Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх