Напитки, ставшие известными благодаря кино и телевидению

Многие фильмы и телесериалы подарили популярность различным напиткам. Отправимся же в этом посте в путешествие по миру этих «киногероев», крепких и не очень!









Пиво «Дафф»

«Веспер»

«Белый русский»

Текила Avion

Свиш

«Горючий Мо»

Виски «Лагавулин»

Коктейль «Космополитен»

Виски «Сантори»

Пино нуар

«Олд фешен»

Orange Whip

«Сингапурский слинг»

Пиво «Базз»

«Красный глаз»