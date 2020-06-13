10 необычных теорий, меняющих взгляд на мировую историю

Сегодня мы предлагаем вам подборку из 10 теорий, которые, на наш взгляд, не совсем глупо выглядят и претендуют на то, чтобы их можно было рассматривать вполне серьезно. Конечно, подтвердить или опровергнуть что-то с их помощью нельзя, но на серьезные размышления они наводят.

1. Убийство президента США Джона Кеннеди

Официальная версия смерти 35 президента США гласит, что его застрелил Ли Харви Освальд. Но некоторые независимые эксперты убеждены, что в смерти политика были заинтересованы более внушительные силы, чем недовольный внешней и внутренней политикой американец.

Согласно одной из версий, Кеннеди, как и Линкольн, был убит по заказу иезуитов. Всем известно, что президент собирался досрочно завершить войну во Вьетнаме, а это не входило в планы Ватикана.

2. Гибель «Титаника»

Целью католической церкви было насаждение католицизма в этом регионе и передача его под влияние папы римского.

Кроме всем известной версии гибели парохода вследствие столкновения с айсбергом, существует еще как минимум три варианта морской катастрофы. Согласно одного из них, «Титаник» вообще не тонул, а вместо него погиб его двойник — построенное годом раньше судно «Олимпик».

Вторая теория говорит о том, что в момент столкновения с ледяной глыбой пароход уже горел в районе угольного бункера. Айсберг ударил в сильно нагретую изнутри часть борта, отчего та лопнула, образовав роковую пробоину. Согласно третьей версии, «Титаник» затонул из-за древнего проклятия египетских жрецов, так как на его борту исследователь Древнего Египта лорд Кентервиль перевозил мумии из своей коллекции.

3. Смерть Майкла Джексона

Часто бывает так, что страстные поклонники звезды не желают мириться с ее смертью. Так случилось и с королем поп-музыки Майклом Джексоном. Доводами того, что смерть американского певца инсценирована, по мнению фанатов, могут быть отсутствие серьезных проблем со здоровьем перед смертью, подделка последних фотографий, отсутствие видео с камер наблюдения, которые работали и многое другое.

Известно, что на церемонии погребения гроб не открывали, а члены семьи певца были скупы на эмоции. Также сторонники теории любят приводить в качестве довода фото дочери Джексона трехлетней давности, сделанное в автомобиле. На снимке, при некоторых манипуляциях с настройками света и контраста, на заднем сидении можно увидеть самого Короля. Есть, кстати, и те, кто утверждает о наличии записей в дневнике звезды, говорящих о намерении уйти на покой, инсценировав свою смерть.

4. Сокровища Ватикана

Город, а точнее, отдельное государство в черте Рима, поражает воображение гостей обилием исторических и архитектурных памятников, а также великих произведений искусства. Но многие говорят о том, что-то, что мы видим, лишь часть сокровищ, собиравшихся папами за многие столетия существования католической церкви.

Ходят слухи, что Ковчег Завета спрятан в недрах Ватикана, а кроме этого в тайных запасниках папской резиденции хранится немало вещей, считающихся мифическими или навсегда утраченными. Скрывающийся от всех оригинал Библии, каббалистические мистические тексты, артефакты, доказывающие или опровергающие существование Иисуса и апостолов — теорий, связанных с Ватиканом невероятно много.

5. Папесса Иоанна

Исторические сведения о женщине, однажды избранной папой римским, скупы и противоречивы. Считается, что родилась она в день смерти Карла Великого в семье английского миссионера, а в 12 лет сбежала из дома со странствующим монахом на Афон, переодевшись в мальчика.

Пара долго бродяжничала по Европе, но затем осела в Вечном городе, где грамотной Иоанне удалось устроиться писцом в папскую курию. Получив со временем сан кардинала, женщина, переодетая в мужчину, сменила на папском престоле умершего Льва IV. Если верить не слишком достоверным фактам, обман раскрылся, когда папа начал рожать прямо во время крестного хода. Обманутые подданные, якобы растерзали папессу на месте.

Именно после этого вопиющего случая в Папском дворце появилось то самое специальное смотровое кресло, которым вплоть до XX века пользовались кардиналы, чтобы удостовериться в мужественности избранника на пост главы католической церкви.

6. Нестыковки в истории Древнего Египта

Нам кажется, что история одной из самых древних цивилизаций на земле изучена вдоль и поперек, а все ключевые даты определены и проверены. Но на самом деле мы не можем ручаться за то, что происходило даже столетие назад, не говоря уже о нескольких тысячах лет.

В 1857 году была обнаружена каменная стела, информация на которой сообщила историкам, что фараон Хефрен не создавал сфинкса, а лишь отреставрировал огромную статую. То, что фигура фантастического существа гораздо древнее, чем мы считаем, подтверждают следы от обильных муссонных ливней на его спине.

Ученые считают, что такие осадки могли быть в Египте не позднее, чем восемь тысяч лет назад, а эта цифра сдвигает всю историю Египта. Стелла, как и следы от дождей, таинственным образом исчезли вскоре после обнаружения и остались лишь отрывочные письменные свидетельства об этом открытии.

7. Нарушение в летоисчислении

Первым о том, что из истории человечества выпали целые столетия, заговорил великий ученый XVII столетия Исаак Ньютон. Основатель египтологии Шампольон, запутавшись в фараонах и не обнаружив данных о некоторых правителях Древнего Египта, утвердил ошибку, сместив историю этого государства как минимум на три столетия.

В истории Руси также есть три выпавших века. Историческая наука говорит об основании в VI веке первых славянских поселений, после чего сразу же переходит к тому, что Киев становится городом и столицей в IX столетии. Некоторые считают, что с веками всех запутал монах Нестор, причем специально, по заказу Владимира Мономаха.

Из-за ошибок в летоисчислении под вопросом оказывалось даже существование короля Карла Великого и основание династии Каролингов, с ее монументальными дворцами и крепостями.

8. Нападение японцев на Перл-Харбор спровоцировано США

Сейчас не подлежит сомнению то, что президент Рузвельт заранее собирался ввязаться во Вторую мировую войну. Но поддержки этот шаг в обществе, мягко говоря, не находил. Единственным верным решением в таком случае было показать агрессию Японии против США и этим развязать себе руки.

Именно так хитрый политик и сделал — он представил провокационный ультимативный документ, вынудив тем самым японцев первыми напасть на США. Так как все было спланировано и просчитано, с базы в Перл-Харборе были заранее выведены самые ценные боевые корабли — авианосцы. Историки считают, что с точки зрения глобального управления и, учитывая влияние Штатов на исход войны, Рузвельт поступил правильно.

9. Открытие Трои

Считается, что легендарная Троя, воспетая Гомером, находится на холме Гиссарлык, на территории современной Турции. Там руины древнего города обнаружил историк и археолог Шлиман, получивший лавры первооткрывателя. Только на момент великого открытия Шлиман вовсе не считался гениальным ученым и даже пламенным энтузиастом археологии.

Среди современников первооткрыватель Трои пользовался репутацией пройдохи и выскочки, который готов на все что угодно, лишь бы оставить свой след в науке. Есть версия, что знаменитый «клад Приама» — это ничто иное, как сосуд с драгоценностями, собранными по всему античному миру и зарытый на холме среди подходящих руин безымянного греческого поселения.

Когда Шлимана обвинили в подлоге, интерес к его открытию резко угас. Дошло до того, что артефакты, найденные при раскопках Трои, не хотел брать в свою экспозицию ни один уважающий себя музей.

10. События 11 сентября 2001 года

В свое время фильм «Дух Времени» посеял сомнения в умах многих людей. Оказалось, что терроризм — это отличный инструмент для манипулирования массами в руках правительств. Теракт 11 сентября многие считают отличным подтверждением этой теории.

Нападение, стоившее жизни тысячам людей, позволило правительству США выпустить знаменитый «Патриотический акт», развязывающий руки спецслужбам. Этот документ разрешает официально проводить обыски и аресты, прослушивать телефоны и просматривать переписку жителей США без соответствующих разрешений суда.

Напоследок хочется всем напомнить, что обманутой толпой легче манипулировать и именно из-за этого в мире едва ли не ежедневно появляются разные теории и мистификации. Но нужно жить не массовым сознанием, а своим умом и самим решать, во что верить, а что поставить под серьезное сомнение.