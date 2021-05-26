Как сделать сварочную массу из гаек и болта

В сегодняшней статье расскажем, как сделать своими руками полезную самоделку, которая пригодится каждому сварщику.
Как вы уже могли догадаться по названию статьи, речь пойдет о самодельной сварочной массе.
Стандартные зажимы «прищепки» не всегда хорошо справляются со своей задачей, а иногда и вовсе бесполезны. А вот сварочная масса из гаек и болта — применима везде.
Идею изготовления сварочной массы мы подсмотрели у автора YouTube канала Be Creative. В статье мы подробно расскажем, как сделать ее своими руками.
Необходимые материалы:
- шестигранные гайки разного диаметра;
- длинный болт;
- металлическая шайба;
- барашковая гайка;
- неодимовый магнит с отверстием для крепления.
Пошаговый процесс изготовления сварочной магнитной массы
Основная часть сварочной массы изготавливается из гаек — потребуется пять шестигранных гаек различного диаметра.
Берем самую большую гайку, к которой надо будет приварить металлическую шайбу.
Устанавливаем шайбу по центру гайки, придерживаем отверткой, и делаем несколько прихваток сваркой. Затем обрабатываем сварные «точки» на шлифовальном станке.
На следующем этапе устанавливаем большую гайку шайбой вверх, и привариваем к ней гайку меньшего размера. Дальше привариваем оставшиеся три гайки.
В результате у нас получится пирамидка из гаек. Зачищаем сварные точки на шлифстанке или УШМ с зачистным (лепестковым) диском.
Далее нам потребуется длинный болт.
В шляпке болта необходимо просверлить отверстие. Для этого зажимаем болт в патроне шуруповерта, а сверло требуемого диаметра — в слесарных тисках.
После того как просверлили отверстие, метчиком нарезаем в нем резьбу. Для удобства можно зажать метчик в патроне шуруповерта.
Теперь берем неодимовый магнит с крепежным отверстием, и прикручиваем его к шляпке болта при помощи винта. Неодимовый магнит автор использует прямоугольной формы.
Вставляем болт с магнитом в «пирамидку» из гаек, надеваем на резьбу клемму сварочного кабеля, после чего накручиваем барашковую гайку. Самоделка готова!
Подробнее о том, как сделать своими руками удобную сварочную массу из гаек и болта, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.
Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-svarochnuyu-massu-iz-gaek...
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