Василий Чапаев: что на самом деле случилось с легендарным командиром дивизии 

Смерть в реке

Братья Васильевы снимали фильм на основе романа, прославившего одного из рядовых, в общем-то, участников Гражданской войны. Согласно книге Дмитрия Фурманова, осенью 1919 года Чапаев погиб при столкновении с белыми казаками в районе Лбищенска (ныне село Чапаев в Западно-Казахстанской области). Раненый в руку начдив с тремя товарищами пытался переплыть реку, чтобы попасть на Бухарскую сторону, т.е. в степь к кочевникам. Двоих красноармейцев белые убили сразу, последний же был с Чапаевым до конца.

«Плыли двое, уже были у самого берега – и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову. Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся, позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала», - говорится в романе.

Фурманов основывался на рассказе одного из связистов чапаевской дивизии, но эта версия событий 5 сентября является далеко не единственной. Бойцы 25-й дивизии и местные жители по-разному рассказывали о смерти красного командира.

Даже не все из тех, кто был согласен с фактом его гибели в Урале, видели рядом с ним других бойцов – возможно, что Чапаев утонул в одиночестве.