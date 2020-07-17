Как удается заставить змею танцевать?

В штате Уттар-Прадеш есть деревня Саперагон, что в переводе означает «деревня заклинателей змей». Каждый из 500 жителей деревни, от детей до стариков, умеет обращаться со змеями — иначе не выжить. Есть там факиры, есть ловцы, которые позже продают свой товар заклинателям. Легенда, что кобр для «танцев» воспитывают сызмальства, — выдумка. При отлове предпочтение отдается как раз взрослым, крупным, не менее 2 м, внушительно выглядящим экземплярам.

Далее начинается дрессировка.









Плененное пресмыкающееся вылезает из мешка, видит факира с флейтой и немедленно пытается атаковать. Тогда нежный музыкальный инструмент используется в качестве дубинки: кобра немедленно получает по голове. Избиение длится довольно долго, пока змея накрепко не поймет — флейта представляет угрозу. (Тех, кто науку не усваивает, пускают на другие представления — смертельные бои с мангустами, тоже нравящиеся публике.) А с выдрессированной особью теперь можно выступать.

Когда кобра вылезает из корзины факира, она не опознает своего мучителя, но флейту она узнает. Следит за движениями «дубинки» и двигается вместе с ней — вот он, змеиный танец. Заклинателю же следует внимательно следить за разделяющим их расстоянием: если слишком приблизиться, кобра может напасть. Такие случаи довольно часты, поэтому у факиров крепкая обувь, а под свободным одеянием прячется плотная кожаная «защита».











Плененное пресмыкающееся вылезает из мешка, видит факира с флейтой и немедленно пытается атаковать. Тогда нежный музыкальный инструмент используется в качестве дубинки: кобра немедленно получает по голове. Избиение длится довольно долго, пока змея накрепко не поймет — флейта представляет угрозу. (Тех, кто науку не усваивает, пускают на другие представления — смертельные бои с мангустами, тоже нравящиеся публике.) А с выдрессированной особью теперь можно выступать.Когда кобра вылезает из корзины факира, она не опознает своего мучителя, но флейту она узнает. Следит за движениями «дубинки» и двигается вместе с ней — вот он, змеиный танец. Заклинателю же следует внимательно следить за разделяющим их расстоянием: если слишком приблизиться, кобра может напасть.Такие случаи довольно часты, поэтому у факиров крепкая обувь, а под свободным одеянием прячется плотная кожаная «защита».









Тем не менее дрессировка змей — занятие чрезвычайно опасное. Доктор Хамилтон Фарли в течение 15 лет отслеживал жизнь 25 факиров — в итоге, как он сообщает, 19 из них погибли от змеиного яда. Иногда для безопасности кобрам удаляют ядовитые зубы (подсовывают кусок жесткой ткани, в которую она впивается зубами, а потом делают резкий рывок), но зубы имеют свойство отрастать.

В 1972 году в Индии был принят закон, запрещающий содержать диких животных в неволе, но факирам было сделано послабление: через некоторое время они обязаны отпустить «артиста» обратно на волю. Все заклинатели заявляют, что именно так они и поступают.







Тем не менее дрессировка змей — занятие чрезвычайно опасное. Доктор Хамилтон Фарли в течение 15 лет отслеживал жизнь 25 факиров — в итоге, как он сообщает, 19 из них погибли от змеиного яда. Иногда для безопасности кобрам удаляют ядовитые зубы (подсовывают кусок жесткой ткани, в которую она впивается зубами, а потом делают резкий рывок), но зубы имеют свойство отрастать.В 1972 году в Индии был принят закон, запрещающий содержать диких животных в неволе, но факирам было сделано послабление: через некоторое время они обязаны отпустить «артиста» обратно на волю. Все заклинатели заявляют, что именно так они и поступают.









Единственным европейцем, научившимся заклинать змей, стал в 1970 году







Единственным европейцем, научившимся заклинать змей, стал в 1970 году французский журналист Андре Виллерс, который уговорил факира дать ему несколько уроков. По итогам обучения состоялось представление, а затем журналистом была написана книга «Пять уроков заклинания».









Остался последний вопрос: слышат ли змеи музыку? До недавнего времени считалось, что они абсолютно глухи, так как не имеют ушей. Но затем ученые Принстонского университета в ходе экспериментов выяснили, что змеи не только прекрасно чувствуют вибрацию (она передается от земли к их челюсти и брюшным мышцам)







Остался последний вопрос: слышат ли змеи музыку? До недавнего времени считалось, что они абсолютно глухи, так как не имеют ушей. Но затем ученые Принстонского университета в ходе экспериментов выяснили, что змеи не только прекрасно чувствуют вибрацию (она передается от земли к их челюсти и брюшным мышцам) , но с помощью внутреннего уха могут распознать и те звуки, что переносятся по воздуху. Эти выводы подтвердили два года назад и зоологи датского Орхусского университета, устроившие опыты с королевским питоном.









Наибольшую активность, по словам исследователей, нейроны рептилии проявляли в ответ на звуки частотой от 80 до 160 Гц — то есть в районе самой низкой виолончельной ноты. Так что флейта, как и предполагалось, скорее вызывает у них опаску, чем желание пуститься в пляс.







Наибольшую активность, по словам исследователей, нейроны рептилии проявляли в ответ на звуки частотой от 80 до 160 Гц — то есть в районе самой низкой виолончельной ноты. Так что флейта, как и предполагалось, скорее вызывает у них опаску, чем желание пуститься в пляс.









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