Почему Антон Макарский за 20 лет супружества несколько раз собирался уйти от жены

Долгое время звездные супруги Антон и Виктория Макарские были и остаются примером для многих. Со стороны они всегда смотрелись идеальной парой, и практически никто не догадывался, какая драма скрывалась за внешне красивыми и безмятежными лицами неразлучных любимцев публики. Но лишь по прошествии 20 лет совместной жизни, пройдя через множество испытаний и жизненных перипетий, Антон с уверенностью говорит о своей супруге: "Эта женщина мне была послана Богом".
ОН
Антон Макарский в детстве и в молодые годы
Родился Антон Макарский в Пензе в 1975 году в семье театралов. Родители развелись рано. Но когда мальчику исполнилось десять, в их доме появился отчим, который сумел заменить ему родного отца и дал свою фамилию — Макарский. Антон, серьезно увлекшись спортом, ни в детстве, ни в юности даже не помышлял ни о какой актерской карьере, хотя и рос в творческой среде. Его дед - народный артист Михаил Яковлевич Каплан служил в драматическом театре в Пензе, а мать - Елена Михайловна была музыкальным педагогом, в прошлом актриса театра кукол. Отчим - Александр Макарский - актёр театра кукол. Да и сам Антон с восьми лет был задействован в постановках драмтеатра родного города.
Тем не менее, парень в артисты не собирался, ему куда интереснее был спорт. И чем только не увлекался Антон в юные годы. Бокс, фехтование, конный спорт, восточные единоборства - везде умудрился он преуспеть. Его мечта стать тренером, не испарилась даже после того как он после спарринга остался без четырех зубов и со сломанным носом.
Антон Макарский.
Но, к счастью, пророчество о большом спортивном будущем Макарского не сбылось. Родной дядя отговорил племянника от поступления в педагогический вуз на факультет физкультуры. Антон отступил перед натиском близких, разглядевших в нем природный артистизм, и подал документы сразу в несколько театральных института. Из трех вузов Макарский выбрал Щукинское, где проявился на все 100. При выпуске из пяти дипломных спектаклей он был занят в четырёх, из семнадцати экзаменов по танцу - отплясывал в двенадцати и, разумеется, отметился в вокале, подготовив семь песенных номеров.
Став дипломированным актером, Антон несколько месяцев отыграл в театре "У Никитинских ворот" Марка Григорьевича Розовского, а потом неожиданно для всех пошел служить в армию. Сначала попал в конвойную роту, но вскоре был откомандирован в Академический ансамбль песни и пляски внутренних войск МВД России, где пригодились все таланты артиста. Он был первым тенором в хоре. К слову, именно вокальный талант сыграет в будущем решающую роль в его творческой карьере.
Демобилизовавшись, Макарский долго искал работу. А однажды, услышав о мюзикле «Метро», решил пойти на кастинг. И несмотря на то, что наш герой не был профессиональным вокалистом он получил главную роль в проекте и вскоре завоевал признание зрителей. К слову сказать, именно во время работы над этим проектом Антон и встретил свою любовь.
Антон Макарский.
Пиком популярности начинающего артиста стало участие в российской версии мюзикла «Нотр Дам де Пари», где проникновенное исполнение песни Belle в образе капитана Феба сделало Антона Макарского довольно известным в музыкальных кругах. А после съемок клипа с Вячеславом Петкуном и Александром Голубевым за нашим героем и вовсе закрепилось амплуа романтического героя-любовника.
На невероятной волне успеха этого мюзикла Макарский записал сольный альбом. Да и в дальнейшем артист не раз делал каверы на мировые хиты, одним из которых стала «Вечная любовь». Многим запомнился Антон в роли князя Долгорукого в сериале «Бедная Настя». Эта работа закрепила успех за молодым красавцем, и он стал предметом обожания всего женского населения страны - от девочек, до бабушек.
Его со всех сторон засыпали предложениями сотрудничества: он играл в опереттах, снимался в клипах, озвучивал мультфильмы. Артиста также приглашали и в популярные телешоу, и в различные проекты: «Большие гонки», «Танцы со звездами». Он вел «Призрак оперы» и параллельно снимался в кинофильмах. С каждым годом фильмография звезды пополнялась все новыми успешными работами.
ОНА
Виктория Макарская — российская певица, актриса, продюсер. Сегодня артистку больше знают, как жену Антона Макарского. А ведь ее звезда зажглась задолго до того, как заговорили о ее именитом супруге. Свою творческую карьеру Вика начинала под девичьей фамилией - Морозова.
Вика Морозова.
Виктория Морозова родилась в 1973 году в белорусском городе Витебске. Детство она провела вместе с родителями в засекреченных военных гарнизонах в лесах Прибалтики. Пела с раннего детства, а с 15-ти лет уже побеждала в Международных конкурсах с Государственным эстрадным оркестром Белоруссии в качестве вокалистки.
Она окончила режиссерский факультет ГИТИСа. В молодости ее клипы показывали на ведущих музыкальных каналах, ее песни звучали на всех радиостанциях. Также певица ездила по стране с сольными концертами. Однако более широкой публике певица стала известна только после нашумевшего мюзикла «МETRO». К слову, этот проект стал и для нее судьбоносным в личной жизни.
Судьбоносная встреча
Одна из первых совместных фотографий Виктории и Антона.
Впервые Морозова присмотрелась к Макарскому на вечеринке, после окончания кастинга. Он был невероятно очарователен и неподражаем. На предложение провести остаток вечера в доме Виктории на Цветном бульваре, Антон согласился сразу. И, как водится, остался на ночь. Утром, стоя на балконе в лучах восходящего солнца, он предложил девушке руку и сердце, сказав такую речь: “Я не имею ни морального ни физического права делать тебе предложение. Понимаю где ты, а где я. У меня джинсы, две майки а из имущества только гитара. Но, если ты за меня выйдешь замуж, у тебя будет всё.” Виктория, не задумываясь, тут же согласилась. Было в его словах нечто такое, чему она искренне поверила, и не ошиблась.
Венчание и свадьба Виктории и Антона Макарских.
Однако все вокруг говорили, что они - не пара. Друзья Виктории относились к Антону с насмешкой, считая молодого бедного артиста альфонсом. Но девушка была влюблена и ее абсолютно не интересовало чье-либо мнение. Через год пара обвенчалась. А ещё через три - оформили отношения. Прошло время, актер крепко стал на ноги и теперь уже ему начали говорить: зачем ему Виктория, потерявшая голос (она после мюзикла «МETRO», сорвав голос, ушла со сцены), старше за него на два года, да и к тому же не имеющая возможности родить ребенка...
Любовь - это тяжелый труд
Антон Макарский, когда речь заходит о его национальной принадлежности, не без гордости говорит, что помимо четверти еврейской, в нем течет грузинская, немецкая, казачья и польская кровь. И можно себе только представить, как отразилась эта гремучая смесь на темпераменте актера.
Тем не менее, невзирая ни на что, звезды отечественного шоу бизнеса вместе уже 20 лет. Сейчас они по истине счастливы. Ну, а тогда в 1999-м, решив жить вместе под одной крышей, никто из них даже не предполагал настолько окажется сложным период их притирки, через какие испытания им придется пройти... Антон, влюбившийся в певицу с первого взгляда, из-за своего сложного характера не раз собирался уйти от нее. Но, несмотря на бурные ссоры и недопонимание, пара сумела не только сохранить брак, но и создать настоящую крепкую семью.
Антон и Виктория Макарские.
«У нас шли бои без правил: два совершенно разных человека, понимая, что они не могут друг без друга, начинают притираться. Бодались очень сильно, три раза я уходил в первый год. Вика возвращала. Я по старой привычке уходил дней на пять, куролесил, а она находила меня», — вспоминает те годы Антон, который несколько раз порывался уйти в свободное плавание не из-за того, что разлюбил, а потому, что считал себя недостойным Виктории. А та, как мудрая женщина, отбрасывая все свои амбиции, находила нужные слова, чтобы успокоить и вернуть любимого. Она никогда не ревновала Антона к многочисленным поклонницам: у нее была какая-то абсолютная уверенность, что они созданы друг для друга.
"Вика меня возвращала всеми возможными способами, причем иногда полностью растоптав свою гордость. Знаете, что помогло нам преодолеть все препятствия? То, что после первого же самого сложного года обвенчались и поняли, что теперь мы - одно целое вне зависимости от каких бы то ни было обстоятельств."
Антон и Виктория Макарские с новорожденной дочкой.
Ситуацию в их браке усложняло и то, что супруги мечтали о детях, но у них никак не получалось стать родителями. За много лет пара перепробовала множество способов: сдавали всевозможные анализы, консультировались у специалистов, ездили в паломнические поездки и молились в храме о прибавлении в семействе. Но, все было бесполезным – врачи ставили диагноз «несовместимость». Макарские в это верить не хотели и решили использовать все способы. Но, после неудачного очередного ЭКО в московской клинике Вика чуть было не лишилась жизни.
Об этой истории Вика до сих пор говорит с трудом: «... от передозировки гормонов прохудились сосуды, жидкость пошла во все внутренние органы, меня раздуло настолько... Врачи прокалывали все наживую и выкачивали огромным насосом. Я конкретно умирала...» Именно тогда Антон по-настоящему почувствовал настолько дорога Богом данная ему женщина. После этого страшного случая в сознании обоих супругов наступил переломный момент, и они решили больше не идти против воли природы, а уповать на Всевышнего. Отменили очередное ЭКО в Израиле и стали молиться.
Семья Макарских.
А когда в 2012 году стало известно о беременности 39-летней Виктории, счастливые супруги не могли поверить в чудо, которое они ждали 13 лет. Долгожданную дочку Макарские назвали Марией, а еще через два года на свет появился сын Ваня. "Это два вымоленных ребенка. Врачи к их появлению - не имеют никакого отношения", — говорит Вика.
Семья Макарских.
Жизнь Макарских изменила религия. Теперь в любой сложной ситуации супруги обращаются к Богу, веря, что он поможет снова.
Дуэт Макарских
Так случилось, что в 2002 году Виктория после участия в судьбоносном мюзикле сорвала голос. Она прекратила концертную деятельность и занялась продюсированием своего супруга. Шесть лет певица не выходила на эстраду, думая, что уже никогда не сможет петь. Но, снова помог случай. Столичный международный дом музыки настоял на совместном концерте супругов Макарских. Виктория долго колебалась, но решилась. Их выступление получилось оригинальным, зрители приняли дуэт хорошо. С тех пор они стали гастролировать вместе. Когда в семье один за другим появились долгожданные дети, гастрольную деятельность пара на время прекратила, чтобы больше времени уделить малышам.
Антон и Виктория Макарские.
А начиная с 2017 года, Макарские начали гастролировать по России с новым совместным концертным проектом - «Живой концерт», с которым они исколесили немало городов страны. В программе представлено яркое интерактивное музыкальное действо, выходящее далеко за пределы формата эстрадного концерта и не имеющее аналогов среди концертных программ других исполнителей. На протяжении двух часов супруги-музыканты исполняют вживую ряд песен, а также ведут диалог с залом. В творчестве музыкантов нашла отражение их вера. Они выпустили песню «Церковь при дороге», которая заставляет призадуматься о многом.
Нередко на сцену с родителями выходит их дочь Маша, у которой уже довольно ярко прослеживается вокальный талант. Стоит полагать - у династии Макарских растет достойная смена.
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