Как супруга Исаака Зингера подарила своё лицо Статуе Свободы

Изабелла Евгения Бойер слыла настоящей красавицей

Айзек или Исаак Меррит Зингер - американский изобретатель и промышленник, который внес существенный вклад в усовершенствование конструкции швейной машины и основал компанию «Зингер»

Голова статуи на Всемирной выставке в Париже, 1878 год

Монтаж головы Стати Свободы

Процесс строительства главного символа Соединенных штатов Америки – Статуи Свободы

Э. Моран, «Открытие статуи Свободы»

Остров Свободы в наши дни привлекает множество туристов