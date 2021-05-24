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Как супруга Исаака Зингера подарила своё лицо Статуе Свободы


Как супруга Исаака Зингера подарила своё лицо Статуе Свободы

Всех, прибывающих в Америку через океан, в Верхней Нью-Йоркской бухте встречает колоссальная величественная женщина, ставшая настоящим символом Нового Света. Эта статуя была подарком США от Франции ко Всемирной выставке 1876 года и столетию американской независимости. Согласно самой распространенной версии, моделью, облик которой имеет «железная леди», стала одна из богатейших и красивейших женщин Америки.


Женщина, ставшая моделью для символа Америки, родилась в Париже в настоящей интернациональной семье. Ее отец-кондитер был выходцем из Африки, а мать англичанкой. Изабелла выросла писаной красавицей и достаточно быстро стала моделью. Пытаясь сделать карьеру, она начала путешествовать по мировым столицам. В Лондоне 20-летняя девушка стала встречаться с известным ловеласом Исааком Зингером. Сердце его она покорила еще раньше, в Париже, но на Туманном Альбионе их страсть разгорелась не на шутку.
Изабелла Евгения Бойер слыла настоящей красавицей

Изабелла Евгения Бойер слыла настоящей красавицей

 

Зингер - талантливый изобретатель и не менее талантливый делец, сумел сколотить миллионы, создав, по сути, первую по-настоящему эффективную и удобную модель швейной машины. Кстати, в жизни этот человек, как истинный гений, перепробовал много профессий – кроме изобретателя он был и актером, и даже начальником переездной театральной труппы.
В личной жизни он отличался по-настоящему бурным темпераментом. Женился Исаак впервые в 19 лет, но достаточно быстро завел вторую семью. Незаконная жена родила ему 10 детей, и под гнетом этих весьма весомых обстоятельств он расторгнул первый брак (обвинив, кстати, жену в измене). Однако недавняя любовница вскоре в полной мере ощутила себя в роли супруги, застукав Зингера в экипаже с новой пассией. Она, однако, оказалась неробкого десятка и обвинила его в двоеженстве. Зингера арестовали, но он освободился под залог и удрал в Лондон вместе с очередной любовницей.
Айзек или Исаак Меррит Зингер - американский изобретатель и промышленник, который внес существенный вклад в усовершенствование конструкции швейной машины и основал компанию «Зингер»

Айзек или Исаак Меррит Зингер - американский изобретатель и промышленник, который внес существенный вклад в усовершенствование конструкции швейной машины и основал компанию «Зингер»

 

Именно здесь 50-летнего американского богача и настигло глубокое и светлое чувство к юной Изабелле Бойер. Надо отдать этой женщине должное, кажется, ее темперамент был под стать любвеобильному магнату. От нее он, во всяком случае, не ушел. Пара поженилась в 1863 году, и в этом браке за 12 лет родились 6 детей. Всего же у Исаака Зингера было 18 отпрысков от разных жен. Правда, и состояние он сумел сколотить по тем временам огромное – около 22 миллионов долларов, поэтому после его смерти вокруг этого «пирога» разгорелись нешуточные страсти. Однако Изабелла сумела доказать в судах свое право на наследство и стала в результате одной из самых богатых женщин Америки.

Долго, правда, она вдовий наряд не носила, буквально через несколько лет повторно вышла замуж за известного на весь мир голландского скрипача Виктора Ройбстета. Благодаря этому мужу она сумела получить графский титул. В 40 с небольшим лет графиня Кампоселице выглядела по-прежнему прекрасно и была звездой модных салонов. В этот период своей жизни она познакомилась со скульптором Огюстом Бартольди, будущим создателем Статуи Свободы, и, скорее всего, именно в этой женщине он увидел тот образ, который затем стал символом Америки.
Голова статуи на Всемирной выставке в Париже, 1878 год

Голова статуи на Всемирной выставке в Париже, 1878 год

 

К этому грандиозному проекту оказались причастны многие знаменитости: Гюстав Эйфель помогал решать вопросы сложной конструкции, легендарный генерал Шерман лично выбирал для нее место, первый медиа-магнат, изобретатель «желтой прессы» и основатель знаменитой до сих пор премии Джозеф Пулитцер на страницах своих изданий призывал граждан Америки собирать средства в фонд проекта. В результате на острове Бедлоу появилась гигантская женщина с факелом и скрижалями, символизирующая все свободы и принципы, которыми так гордятся Американцы. Эта статуя, которую еще до создания сравнивали с Колоссом Родосским, имеет лицо античной богини. Символично, что моделью для нее стала женщина, жизнь которой действительно была похожа на сбывшуюся Американскую Мечту.
Монтаж головы Стати Свободы

Монтаж головы Стати Свободы

 
Процесс строительства главного символа Соединенных штатов Америки – Статуи Свободы

Процесс строительства главного символа Соединенных штатов Америки – Статуи Свободы

 
Э. Моран, «Открытие статуи Свободы»

Э. Моран, «Открытие статуи Свободы»

 

Изабелла Бойер, графиня Кампоселице пережила и второго мужа. В 50 лет неувядающая и неунывающая красавица вышла замуж в третий раз за коллекционера произведений искусства поля Сохежа. Она умерла в 1904 году в Париже в возрасте 62 лет.
Остров Свободы в наши дни привлекает множество туристов

Остров Свободы в наши дни привлекает множество туристов

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Как супруга Исаака Зингера подарила своё лицо Статуе Свободы

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