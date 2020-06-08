Что нужно хостам весной для пышной листвы

Вырастить пышный куст любимого многими ландшафтными дизайнерами и садоводами растения – хосты – под силу даже начинающему цветоводу, если знать некоторые тонкости и нюансы ухода. Особенно внимательно нужно отнестись к потребностям многолетника весной.



Даже если появившиеся из земли ростки выглядят неплохо, их следует подкормить, подрыхлить и защитить от болезней и вредителей. И тогда хосты порадуют вас своим великолепным видом. Узнайте и другие секреты ухода за многолетником.



Секрет №1: хранение хосты до посадки

Секрет №2: где посадить хосты

Секрет №3: как поливать хосты

Секрет №4: как ухаживать за хостами весной

Секрет №5: чем подкормить хосту весной

Секрет №6: деление куста

Секрет №7: мульчирование

Хосты в открытый грунт обычно высаживают весной или осенью (с конца августа до середины сентября). В прекрасную пору года это можно делать, когда минует угроза возвратных заморозков. Хотя некоторые сорта и выдерживают отрицательные температуры в несколько градусов, но лучше не рисковать. Оптимальные сроки посадки весной – с конца апреля по первую половину мая.Однако если вы приобрели растение значительно раньше, то необходимо позаботиться о правильном его хранении. Здесь есть два способа: высадить хосту в горшок или поместить в холодильник в полиэтиленовом пакете с влажными опилками.При регулярном опрыскивании саженец в отделении для хранения овощей продержится до апреля, после чего его можно будет высадить на доращивание в грядку для рассады или в парник.В горшке хосту не стоит держать на подоконнике, т.к. она предпочитает тень. Когда растение окрепнет, и наступят благоприятные погодные условия, пересадите его методом перевалки на клумбу или в сад.Пышность листвы хосты во многом зависит от условий, в которых она будет расти. Поэтому к выбору места ее «проживания» на ближайшие годы необходимо подойти со всей тщательностью.Лучше всего многолетник развивается в полутени и на защищенном от сквозняков участке. Однако растения с желтой и пестрой листвой нуждаются в солнце значительно больше остальных: оно делает их окраску ярче. Голубые хосты, наоборот, предпочитают тень, т.к. на солнце выгорают.В тени хосты растут медленнее, но их куст выше, а листва крупнее.Почву же многолетник любит влажную и богатую гумусом, с нейтральной или слабокислой реакцией. Ведь в природе он произрастает чаще всего вдоль водоемов и на заливных лугах. Поэтому о месте под посадку хосты надо позаботиться еще с осени. Внесите под перекопку 3 ведра компоста на 1 кв.м.Благотворно для растения соседство с хвойными культурами, опавшие иголки которых подкисляют почву и защищают от нашествия злейших врагов хосты – слизней.Если хоста плохо растет и не образует на протяжении нескольких лет новых розеток, пересадите ее на солнечное место. От стресса растение начнет наращивать листву, после чего его следует вернуть на постоянное место.При сухой почве куст растет медленнее, и листва вянет, т.к. влага быстро испаряется с ее большой поверхности. Поэтому полив должен быть регулярным и только под корень, т.к. капли на листьях будут фокусировать солнечный свет, и растение может получить ожоги.Во время полива грунт должен промокнуть минимум на 10 см в глубину. Но застоя воды хоста тоже не любит. После полива почву стоит подрыхлить, чтобы на ней не образовалась корка, препятствующая поступлению воздуха к корням.Сохранить влагу поможет мульчирование.Ростки хост после зимы довольно поздно пробиваются на свет. Чтобы не повредить их во время прополки или других работ на клумбе, посадите между кустами первоцветы. Они распустятся раньше и обозначат место посадки хост.Если вы не обрезали многолетник на зиму, то весной освободите его от старых листьев. Опытные цветоводы рекомендуют убирать сухую растительность пораньше. Так молодые побеги быстрее пустятся в рост и не подвергнутся деформации.После уборки почву вокруг растений следует замульчировать хвоей, которая не даст слизням добраться до молодых листиков и «полакомиться» ими.Обрезанные на зиму хосты прорастают раньше. Их необходимо прополоть, подрыхлить и замульчировать открытые корневые шейки. В дальнейшем, когда куст разрастется, прополки ему будут не нужны.Посаженные в плодородную почву хосты первые несколько лет не нуждаются в подкормках. Растениям вполне хватает питательных веществ из грунта и компоста, которым их укрывают на зиму.Но взрослым кустам для формирования обильной зеленой массы весной необходимы азотные подкормки. Хосты хорошо отзываются на органику. Дважды за сезон: в мае и конце июня подкормите их раствором настоя коровяка в соотношении 1:10.Из минеральных удобрений им «по вкусу» аммиачная селитра, сульфат калия и суперфосфат, но лучше использовать готовый комплексный препарат для декоративнолиственных растений, в котором такие макроэлементы, как азот, фосфор и калий содержатся в равных частях.Гранулы внесите в разрыхленную почву под куст, а затем его обильно полейте. Такие подкормки проводите 2-3 раза за сезон, последнюю – не позже первой половины августа.Для хост, как и для большинства растений, актуален принцип: «Лучше недокормить, чем перекормить». Поэтому придерживайтесь дозировок и соблюдайте график подкормок.Со временем взрослые растения разрастаются и теряют свою привлекательность. Деление куста поможет не только размножить растение, но и омолодить его. Чтобы такая процедура прошла безболезненно для многолетника, лучше провести ее в мае, когда из земли появятся синеватые почки.Выкопайте куст и поделите корневище на отдельные кочки, которые затем пересадите на новое место. Чтобы саженцы лучше прижились, не забывайте их регулярно поливать. Однако при делении хост весной велика опасность погубить их при ночных заморозках. Поэтому следите за прогнозом погоды или перенесите размножение многолетника таким способом на конец лета.Сохранить в почве влагу и одновременно подпитать хосты помогает такой агротехнический прием, как мульчирование. Весной мульчу, которая защищала растения в зимний период, стоит заменить на новую.Так вы обезопасите многолетник от грибковых заболеваний, возбудители которых, возможно, размножились во влажной среде. В качестве мульчи для хост хорошо подходит торф, древесная щепа, компост, свежая трава или хвоя, которая подкисляет почву и защищает от слизней.В этих простых приемах, проведенных своевременно и качественно, и заключается секрет прекрасной формы, здоровья и красоты любимых многими садоводами и ландшафтными дизайнерами хост. В их разнообразии вы обязательно сможете подобрать тот вид и сорт, который больше всего подходит для создания уникальных композиций на клумбе или в саду.