Многомиллиардный провал армии США.

Помню подростком смотрел какой-т голливудский фильм, и там этот вертолет лихо расстреливал и уничтожал все вокруг. Ну прямо уникальное оружие уникальной американской армии.

А что было в реальности?

Идея создать новый вертолет зародилась в умах американских военных в начале 80-х. Холодная война после разрядки семидесятых годов обрела второе дыхание, вероятный противник был ясен — СССР и его союзники. Страны Варшавского договора обладали подавляющим превосходством и в количестве, и в качестве бронетанковой техники над странами НАТО. Естественно, американцам было необходимо средство для борьбы с этой техникой, в первую очередь — с танками. По мнению многих военных теоретиков, наиболее эффективным средством для борьбы с танками являлся специализированный вертолет, вооруженный противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

В декабре 1982 года был подготовлен доклад «Исследования в области применения авиации армии США», где была доказана неспособность устаревших вертолетов Bell АН-1 и Bell ОН-58 выполнять боевые задачи в условиях противодействия ПВО стран Варшавского договора.

«Ветераны» Вьетнамской войны идут на списание

Bell AH-1 Cobra был принят на вооружение в 1967 году, впоследствии прозванный «ветераном» Вьетнамской войны.

В свое время технические возможности машины впечатляли – максимальная скорость в горизонтальном полете – 315 км/ч, дальность полета – 510 км. Этот вертолет имел два пулемета калибра 7,62 мм и ракетную установку AGM-71.

Его ровесник — Bell ОН-58 Kiowa (принят на вооружение в 1967 г.) — летал медленнее, но дальше — его максимальная скорость в горизонтальном полете – 222 км/ч, но дальность полета – 556 км. А вот вооружение этого вертолета было куда более мощным – он нес на себе уже две ракетные системы — «Земля-воздух» и AGM-114.

В 1983 г. американское Министерство обороны объявило о начале разработки нового легкого многоцелевого вертолета по программе LHX (Light Helicopter Experimental). Новый вертолет предполагалось разрабатывать в двух вариантах: разведывательно-ударном (SCAT) и многоцелевом (UTIL).

Миссия невыполнима — цели и задачи «вертолета будущего»

В техническом задании Министерства обороны США значились несколько сложных и трудновыполнимых по тем временам задач, – осуществление боевых задач в любых климатических поясах, в высокогорной и равнинной местностях, днем и ночью.

Ключевыми моментами были требования достижения высокой максимальной скорости — на 180 км/час большей, чем у любого находящегося в эксплуатации вертолета. Другими словами – 500 км/час! Вторая задача — резко снизить заметность в визуальном, акустическом, радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

«Драка» за лакомый кусок

Вертолет по программе LHX по требованию армии США должен был разрабатываться на конкурсной основе. К 1994 году предполагалось построить 6 тысяч вертолетов, общая стоимость разработки которых оценивалась в 2,8 миллиарда долларов, а стоимость производства достигала 36 миллиардов, что сделало программу LHX самой масштабной из всех вертолетных проектов. Фирма-победитель конкурса обеспечила бы себя работой, а значит и прибылью, на ближайшие 20-25 лет. В жесткую борьбу за право создания перспективного вертолета вступили сразу четыре ведущие авиастроительные компании – «Белл», «Боинг-Вертол», «Сикорский» и «Хьюз». Проекты, представленные фирмами, очень сильно отличались друг от друга. Фирма «Сикорский» предложила вертолет соосной схемы с дополнительным толкающим винтом в кольцевом обтекателе. Считалось, что этот проект наиболее продвинут в техническом отношении, но имеет высокую степень риска, в частности, из-за использования соосной схемы, практически неиспользумой на Западе.

Фирма «Белл», имевшая большой опыт проектирования конвертируемых летательный аппаратов с поворотными винтами, предложила проект одноместного аппарата с поворотными и винтами и V-образным оперением, разработанным на основе экспериментального СВВП XV-15.

Легкий вертолет одновинтовой схемы без рулевого винта, сильно похожий на летательную технику из фантастических фильмов, предложила фирма «Хьюз». Похожий проект представила фирма «Боинг-Вертол», правда, ее вертолет выглядел более «приземленным».

Во всех проектах предусматривалось размещение вооружения на внутренней подвеске. При этом создавать новые системы оружия для вертолета LHX не планировалось. Вертолет должен быть вооружен пушкой и существующими ПТУР, НУР и УР «Стингер» класса «воздух-воздух».

Пентагон «дает задний ход»

Неожиданно для всех участников конкурса по созданию перспективного вертолета, в 1985 году были сокращены ассигнования на эту программу, а в 1986 г. вообще встал вопрос об ее аннулировании. Возможно, «виновата» в этом была наша перестройка, возможно, конкурентная борьба вокруг различных программ разработки систем вооружения для армии США. Средств на постройку и сравнительные испытания опытных вертолетов не было, но проведено компьютерное моделирование, а отдельные системы прошли сравнительные испытания в лабораториях и в полете на вертолетах — летающих лабораториях. Все конструкторские работы замерли на целых 5 лет. Но после успешной военной операции армии США в Ираке, в 1991 году было объявлено, что конкурс продолжается, и его победителями объявляются компании «Боинг» и «Сикорский».

Безымянный до сих пор вертолет LHX обрел официальное наименование — RAH-66 Comanche. Обозначение RAH — reconnaisence and attack helicopter- присваивалось вертолету армии США впервые. Оно переводится так – разведывательный и атакующий. Второе имя ему было дано «для красоты» по названию племени индейцев – Команч.

Ставка на композитные материалы

Comanche получил пятилопастный несущий винт, а рулевой винт был убран в кольцо. Вертолет оборудован электронной системой управления полетом, инфракрасными датчиками переднего обзора и телескопическими видеокамерами ночного видения. Благодаря широкому использованию композитных материалов вертолет обладал отличными летными характеристиками, высоким показателем удельной мощности и низкой заметностью для радаров. В отличие от традиционного расположения экипажа боевых вертолетов (летчик — сзади, а стрелок с системой наведения на цель — впереди), у вертолета RAH-66 Comanche оба места совершенно равнозначны. Электронная система наведения позволяла стрелку размещаться на заднем кресле, а летчику занять более удобное для пилотирования переднее. Каждое место было оборудовано приборной доской, рукояткой системы управления полетом и обычным рычагом управления общим шагом лопастей.

В новом боевом вертолете США был предусмотрен и вариант гибели одного из членов экипажа. Тогда управление общим шагом лопасти должно было осуществляться с помощью ручки управления. Кабина была оборудована цветным и черно-белым дисплеями на жидких кристаллах размером 150×200 мм каждый, через которые экипаж получает полную информацию о боевых действиях и картину местности, ведет картографические работы и оценивает тактическую ситуацию. Информация о работе системы вооружения и топливной системы отображалась на экране многофункционального дисплея размером 100×100 мм.

Двухместная кабина имела высокую степень герметизации, что надежно защищало экипаж от воздействия химического и бактериологического оружия и была оборудована электродистанционной системой управления полетом. Пол кабины имел панели, поглощающие энергию удара при аварии. Наружная обшивка на 40% выполнена из съемных панелей, изготовленных с использованием технологии «стелс»; двери, обтекатели и другие второстепенные конструкции выполнены в основном из кевларовых сотовых материалов.

Силовая установка

Перспективный вертолет армии США впервые получил сразу два мотора. Силовая установка RAH-66 Comanche состояла из двух газотурбинных двигателей модульной конструкции со свободной турбиной. Двигатели получили кольцевой воздухозаборник с пылезащитным устройством и связаны с цифровой системой управления FADEC, которая улучшает приемистость двигателя и обеспечивает его диагностику, уменьшая загрузку летчика. Двигатели расположены по бокам фюзеляжа в отдельных обтекателях с боковыми воздухозаборниками. Между ними размещается ВСУ BTS 124, используемая для их запуска и обеспечивающая работу вспомогательных систем в течение всего полета. Топливо содержится в центральном топливном баке емкостью 1142 л, возможна подвеска двух топливных баков емкостью по 1000 л или четырех баков общей емкостью 3406 л для перегоночных полетов.

Система управления и вооружение

Электронное оборудование американские конструкторы «спрятали» в трех изолированных отсеках с небольшим избыточным давлением, что препятствовало. Главный комплексный блок выполнения боевого задания МЕР включает две центральные БЦВМ с избыточными возможностями, которые связывают в единое целое все БРЭО, системы оружия, датчики и чувствительные элементы. Вооружение для всех вариантов применения включало трехствольную пушку калибра 20 мм на турели внизу носовой части фюзеляжа. Пушка могла убираться в обтекатель поворотом на 180°; время приведения пушки из обтекателя в боевое положение 2 секунды, скорострельность по наземным целям 750 выстрелов в минуту, по воздушным целям —1500 выстрелов, боекомплект нормальный — 320 снарядов, максимальный — 500 снарядов.

В двух отсеках вооружения, размещенных в средней части с обеих сторон фюзеляжа, на внутренней стороне открывающихся створок на шести узлах подвески (по три на каждой створке) могли размещаться ПТУР Hellfire с лазерной системой наведения и двумя управляемыми ракетами Stinger класса «воздух-воздух». На перспективном вертолете в течение 15 мин предусматривалась установка небольших крыльев для размещения на внешней подвеске дополнительного вооружения (система EFAMS). С установленной системой EFAMS вертолет мог нести на внешней подвеске восемь ПТУР Hellfire или тридцать две НАР Gidra калибра 70 мм в восьми блоках, или шестнадцать УР Stinger.

Несбывшиеся планы

Первый полёт опытного вертолёта RAH-66 Comanche состоялся 4 января 1996 года, летные испытания второго опытного вертолёта планировалось начать в 1998 году, на 2001 год планировались летные испытания для оценки тактических возможностей вертолетов, предназначенных для войсковых испытаний. Всего предполагалось построить шесть вертолетов для таких испытаний. Начало серийного производства планировалось на 2006 год, предполагалось, что армии США будет поставлено 1292 вертолёта. Но 23 февраля 2004 года Армия США приняла решение закрыть программу вертолёта RAH-66 Comanche. Более 8 миллиардов долларов США было уже вложено в программу на тот момент, кроме того объединение «Боинг-Сикорский» получило $450-680 миллионов в качестве вознаграждения за отказ Армии США от программы. Что же заставило Америку отказаться от почти готового к поступлению в войска и напичканного самыми последними достижениями науки и техники вертолета?

Медленный и слабый

Первоначальная задача – скорость 500 км/ч — так и не была выполнена. Американские пилоты-испытатели в один голос заявили, что управлять вертолетом на такой скорости, да еще в условиях боя на низкой высоте – нереально. В результате, даже в западной прессе сообщалось, что по маневренности вертолет RAH-66 в результате не смог превзойти российский вертолет Ка-50 – знаменитую «Черную акулу», скороподъемность последнего выше 10 м/сек, а «Команча» — 6 м/сек. Российский вертолет Ка-50, также как и Ми-28, благодаря хорошей бронезащите является, по мнению военных экспертов, «летающим танком». Броня же у «Команча», присутствует лишь в виде легких кевларовых щитков, прикрывающих членов экипажа с боков.

В варианте вертолета-истребителя «Команч» может нести всего две управляемые ракеты «Стингер» класса «воздух-воздух» (с установленной системой EFAMS-24), в то же время в состав вооружения Ка-50 входят 16 ПТУР «Вихрь», которые могут применяться и по воздушным целям.

Удачная очередь танковой пушки 2А42, установленной на российских вертолетах, способна в клочья разнести американского соперника, а броня российских вертолетов способна противостоять 30-мм снарядам авиапушки вертолета RAH-66. Можно сделать вывод, что в гипотетическом воздушном бою вертолетов Ка-50 и RAH-66 преимущество будет на стороне «Черной акулы». В итоге свой так и не начавшийся «боевой путь» перспективный вертолет RAH-66 закончил в авиационном музее армии США в форт Ракере, штат Алабама.