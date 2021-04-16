«Made in China»: как отличить китайскую гречку от отечественной и стоит ли ее брать

На Земле найдется не так уж много стран, где люди действительно любят гречневую крупу. Россия является одним из таких мест. Гречневая каша на отечественных просторах – блюдо, которое не нуждается в лишних представлениях и рекомендациях. При этом важно помнить, что крупу для каши выращивают не только в России, но и, например, в Китае. Последний входит в число основных мировых поставщиков данного лакомства. Как отличить русскую крупу от китайской и стоит ли вообще брать последнюю?
1. Гречка по-китайски
Гречка в появилась в Китае. |Фото: drive2.ru.
Для многих соотечественников скорее всего станет открытием, но родина гречки – Китай. Именно там гречиха посевная впервые была введена в качестве сельскохозяйственной культуры еще 5 тысяч лет назад! Интересно и то, что гречка позже всего проникла именно в Европу, в том числе в России. Распространение крупы началось в XV столетии. Сначала ее привезли в Корею и Японию, затем гречка попала на Кавказ. В Европе гречневую крупу прозвали «буковой пшеницей».
Очень часто производят и фасуют крупу в разных странах. |Фото: sb.by.
Сегодня Поднебесная остается одним из трех мировых лидеров в области производства гречки (остальные два Россия и Украина). Именно там ее закупают в случае образования дефицита на рынках Старого и Нового света. Что же касается качества данного продукта, то оно как водится бывает очень разным и напрямую зависит от сорта гречки. Однако, в общем и целом, по своей полезности китайский продукт мало чем отличается от отечественного, если не сказать, что вообще ничем не отличается в этом плане.
2. Главные отличия крупы
У гречки есть некоторые отличия. |Фото: news2world.net.
Хотя с точки зрения полезности и питательности китайская гречка почти ничем не отличается от русской, у продуктов есть другие немаловажные расхождения по форме и качеству. Так, китайская гречка самая мелкая. Кроме того, гречка, выращенная в Китае как правило имеет характерный темноватый оттенок из-за специфики технологии обжарки крупы при производстве. Русская и украинская гречка имеют заостренную форму, а китайская – округлую форму зерен. Очень часто продукт с Востока будет дешевле отечественного. Что же касается вкусовых качеств, то товар из Поднебесной немного горчит, что нравится далеко не всем нашим соотечественникам.
В остальном крупа произведенная в любой из трех стран должна соответствовать ГОСТу и иметь строго определенный уровень качества.
3. Как отличить крупу?
Граждане, изучайте этикетку! ¦Фото: ya.ru.
Для того, чтобы отличить крупу прямо в магазине, вовсе не обязательно рвать пачку, разглядывать зерна и привлекать внимание сотрудников службы охраны магазина. Достаточно внимательно изучить этикетку продукта. В абсолютном большинстве случаев на ней должны быть указаны производитель – место фасовки крупы по упаковкам, а также место происхождения крупы – чаще всего это будет Россия, Китай или Украина. Оформление этикетки зависит от конкретно компании-фасовщика.
В ряде случае страна, вырастившая гречку, указывается латинской буквой после даты производства: R – Россия, U – Украина, С – Китай и т.п. В этом случае на пачке крупы должна содержаться пояснительная записка по поводу обозначений.
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