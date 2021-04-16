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«Made in China»: как отличить китайскую гречку от отечественной и стоит ли ее брать


«Made in China»: как отличить китайскую гречку от отечественной и стоит ли ее брать

На Земле найдется не так уж много стран, где люди действительно любят гречневую крупу. Россия является одним из таких мест. Гречневая каша на отечественных просторах – блюдо, которое не нуждается в лишних представлениях и рекомендациях. При этом важно помнить, что крупу для каши выращивают не только в России, но и, например, в Китае. Последний входит в число основных мировых поставщиков данного лакомства. Как отличить русскую крупу от китайской и стоит ли вообще брать последнюю?

1. Гречка по-китайски


Гречка в появилась в Китае. |Фото: drive2.ru.

Гречка в появилась в Китае. |Фото: drive2.ru.

 

Для многих соотечественников скорее всего станет открытием, но родина гречки – Китай. Именно там гречиха посевная впервые была введена в качестве сельскохозяйственной культуры еще 5 тысяч лет назад! Интересно и то, что гречка позже всего проникла именно в Европу, в том числе в России. Распространение крупы началось в XV столетии. Сначала ее привезли в Корею и Японию, затем гречка попала на Кавказ. В Европе гречневую крупу прозвали «буковой пшеницей».
Очень часто производят и фасуют крупу в разных странах. |Фото: sb.by.

Очень часто производят и фасуют крупу в разных странах. |Фото: sb.by.

 

Сегодня Поднебесная остается одним из трех мировых лидеров в области производства гречки (остальные два Россия и Украина).
Именно там ее закупают в случае образования дефицита на рынках Старого и Нового света. Что же касается качества данного продукта, то оно как водится бывает очень разным и напрямую зависит от сорта гречки. Однако, в общем и целом, по своей полезности китайский продукт мало чем отличается от отечественного, если не сказать, что вообще ничем не отличается в этом плане.

2. Главные отличия крупы


У гречки есть некоторые отличия. |Фото: news2world.net.

У гречки есть некоторые отличия. |Фото: news2world.net.

 

Хотя с точки зрения полезности и питательности китайская гречка почти ничем не отличается от русской, у продуктов есть другие немаловажные расхождения по форме и качеству. Так, китайская гречка самая мелкая. Кроме того, гречка, выращенная в Китае как правило имеет характерный темноватый оттенок из-за специфики технологии обжарки крупы при производстве. Русская и украинская гречка имеют заостренную форму, а китайская – округлую форму зерен. Очень часто продукт с Востока будет дешевле отечественного. Что же касается вкусовых качеств, то товар из Поднебесной немного горчит, что нравится далеко не всем нашим соотечественникам.

В остальном крупа произведенная в любой из трех стран должна соответствовать ГОСТу и иметь строго определенный уровень качества.

3. Как отличить крупу?


Граждане, изучайте этикетку! ¦Фото: ya.ru.

Граждане, изучайте этикетку! ¦Фото: ya.ru.

 

Для того, чтобы отличить крупу прямо в магазине, вовсе не обязательно рвать пачку, разглядывать зерна и привлекать внимание сотрудников службы охраны магазина. Достаточно внимательно изучить этикетку продукта. В абсолютном большинстве случаев на ней должны быть указаны производитель – место фасовки крупы по упаковкам, а также место происхождения крупы – чаще всего это будет Россия, Китай или Украина. Оформление этикетки зависит от конкретно компании-фасовщика.

В ряде случае страна, вырастившая гречку, указывается латинской буквой после даты производства: R – Россия, U – Украина, С – Китай и т.п. В этом случае на пачке крупы должна содержаться пояснительная записка по поводу обозначений.

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«Made in China»: как отличить китайскую гречку от отечественной и стоит ли ее брать

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«Made in China»: как отличить китайскую гречку от отечественной и стоит ли ее братьПодписаться на мой Instagram
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