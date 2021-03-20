Фабрика силиконовых «женщин»

1. «Наша секс-кукла по сравнению с подобным продуктом массового производства, это как Мерседес по сравнению с игрушечным автомобилем», — написано на сайте производителя. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

2. Производитель на официальном сайте написал, что «предлагает на выбор дам во всем «диапазоне женской красоты». Компания сообщает также, что, хотя куклы предназначены для интимных отношений, они могут быть использованы также в качестве очень реалистичных манекенов. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

3. Изготовление куклы занимает примерно неделю. Основой каждой силиконовой «дамы» является алюминиевая рама, которая весит около 40 килограммов. Куклы оснащены специальной внутренней системой подогрева. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

4. Куклы отливают в специальных формах, а затем их тщательно проверяют на наличие дефектов. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

5. На фотографии один из сотрудников компании аккуратно вынимает куклу из формы, затем он снимет защитный слой и проверит ее качество. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

6. В компании Dreamdoll работают всего три человека: владелец — Тьерри Реверди, а также Эрик и Рафаэля. На фото: Рафаэля делает макияж на лицах кукол. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

7. Глаза куклам, как правило, делают из стекла. Клиенты могут выбрать цвет глаз из доступной палитры. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

8. Какая красотка! Силиконовые куклы, завернутые в пленку, доставляют клиентам в специальных контейнерах. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

9. После установки глаз, сотрудники Dreamdoll обязательно проверяют, находятся ли они на одинаковом уровне. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

10. Уши силиконовых красоток изготавливают отдельно, а потом приклеивают к голове. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

11. Последние штрихи. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

12. Суррогат женщины готов к отправке. (Фото: VINCENT KESSLER/REUTERS).

Силиконовые куклы, которые производят на заводе «Dreamdoll» во Франции, стоят от 5 до 11 тысяч евро и продаются в основном на европейском рынке. У заказчика столь специфичного товара, который платит весьма приличную сумму, есть возможность выбора цвета кожи, волос и глаз, а также размера бюста суррогатной женщины. Смотрите, как делают игрушки для взрослых на фабрике силиконовых «женщин».