С нами не соскучишься!

7 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

9 ошибок, которые не дают вкусно приготовить даже простое блюдо

9 ошибок, которые не дают вкусно приготовить даже простое блюдо

Когда два повара готовят идентичные блюда из одинакового набора компонентов, нет никакой гарантии, что они оба получатся вкусными. Важны не только продукты, но также знания, навыки и кулинарные фишки, способные облегчить и улучшить работу с имеющимися ингредиентами. 

Мы рассказываем о распространенных ошибках, которые допускают даже опытные повара, и советует, как их можно исправить, чтобы быстрее достичь кулинарных вершин.

9 ошибок, которые не дают вкусно приготовить даже простое блюдо

Ошибка 1: Варить курицу на большом огне

Бросать курицу в кипящую воду и варить на большом огне - плохая идея. / Фото: legkovmeste.ru

Бросать курицу в кипящую воду и варить на большом огне - плохая идея.

Все знают, что курица варится достаточно быстро, поэтому оставляют ее приготовление на самый конец, а затем ставят на большой огонь в надежде, что через 15 минут получат идеальное мясо. Однако есть один нюанс – курицу нельзя варить при высокой температуре, иначе она получается сухой и резиновой.

Как правильно: Мясо нужно варить в воде, температура которой составляет не более 85 C. Учтите, что вода должна полностью покрывать курицу, но при этом не бурлить.

Ошибка 2: Готовить мясо вместе с овощами

Мясо и овощи нужно смешивать за пару минут до подачи. / Фото: gotovimkstolu.ru

Мясо и овощи нужно смешивать за пару минут до подачи. 

Если одновременно положить на сковороду все ингредиенты, соки курицы будут впитываться в овощи, вместо того, чтобы выпариваться.

В этом случае можно будет не ждать нежного и сочного мяса в тандеме с ароматными овощами – курица получится резиновой, а овощи приобретут специфический привкус. Кроме того, нарушится техника приготовления – вместо того, чтобы жариться, мясо будет париться.

Обратите внимание: Перед приготовлением курицу нужно достать из холодильника и дать разморозиться при комнатной температуре. Если положить охлажденное мясо на сковороду, общая температура блюда снизится, что также негативно отразится на вкусе.

Как правильно: Положите кусочки курицы на разогретую сковороду, добавьте лук, чеснок, соль, перец и любимые специи, а затем переложите мясо в другую посуду. Второй этап – обжарка овощей. Непосредственно перед подачей добавьте мясо к овощам и готовьте пару минут.

Ошибка 3: Заливать пюре холодными сливками или молоком

Охлажденный картофель не вбирает в себя нужное количество жидкости. / Фото: povar.ru

Охлажденный картофель не вбирает в себя нужное количество жидкости.

Продолжая тему пюре, стоит упомянуть о том, какая температура должна быть у масла или сливок. Если залить картофель сливками, которые вы только что достали из холодильника, смесь охладится и пюре не сможет впитать нужное количество жидкости.

Как правильно: Перед тем, как толочь картофель, подогрейте масло или сливки. Делайте это на медленном огне, чтобы иметь возможность контролировать процесс, или в микроволновке. Обратите внимание, что продукт не должен закипеть.

Ошибка 4: Класть рыбу на холодную сковороду

Рыба прилипает к сковороде. / Фото: ru24.net

Рыба прилипает к сковороде. 

Если не прогреть сковороду, рыба будет жариться неравномерно и начнет прилипать к дну посуды. То же самое касается решетки для гриля.

Как правильно: Не торопитесь выкладывать филе. Дайте посуде и маслу хорошо прогреться. Как понять, что рыбу можно начинать жарить? Следите за маслом – оно должно зашипеть, но не дымиться.

Ошибка 5: Мыть грибы перед готовкой

Грибы лучше вытирать бумажным полотенцем, чтобы они не вбирали воду в себя

Грибы лучше вытирать бумажным полотенцем, чтобы они не вбирали воду в себя

Вы никогда не задумывались о том, почему самостоятельно приготовленные грибы получается не такими вкусными, как в ресторане? Зачастую дело в воде. Объясним, что это значит. Грибы – чемпионы по впитыванию влаги. И если их слишком долго мыть или замачивать, они наберут воды больше своего веса. А во время жарки вся жидкость окажется на сковороде.

Как правильно: Если грибы изначально более или менее чистые, просто протрите их влажным полотенцем или щеткой. Таким образом вы очистите их от загрязнений и не дадите впитать ненужную влагу.

Ошибка 6: Добавлять много сыра в пиццу

Из-за большого количества сыра, начинка может размякнуть. / Фото: blog.eda.ua

Из-за большого количества сыра, начинка может размякнуть.

Пиццу сыром не испортишь – так думают многие повара. И ошибаются. Далеко не всегда большое количество этого ингредиента является уместным в итальянском блюде. Например, если положить 200-300 граммов моцареллы, которая содержит много влаги, вы добьетесь совсем не того результата, на который надеялись изначально: пицца будет сырой, в то время, как остальные ингредиенты размокнут и приобретут неаппетитный внешний вид.
Как правильно: Не переусердствуйте. Разложите сыр таким образом, чтобы слегка прикрыть соус. Так вы сможете избежать ненужной влаги и сохранить корочку хрустящей.

Ошибка 7: Не прогревать противень

Если положить пиццу на холодный противень, корочки не будет. / Фото: 1000.menu

Если положить пиццу на холодный противень, корочки не будет. 

Еще одна частая ошибка в приготовлении пиццы – холодный противень, который рубит на корню все мечты о хрустящей корочке и идеально пропеченном тесте.

Как правильно: Одним из секретов появления хрустящей корочки является высокая температура и горячая поверхность. Неудивительно, что итальянцы тратят минимум времени на выпекание идеальной пиццы – в дровяной печи она готовится две-три минуты. Чтобы добиться похожего эффекта, налейте масла в противень, поставьте его в духовку, а когда он нагреется – выкладывайте тесто с начинкой.

Ошибка 8: Не учитывать срок годности яиц

Варить нужно только те яйца, которые полежали в холодильнике. / Фото: severdv.ru

Варить нужно только те яйца, которые полежали в холодильнике.

Некоторые повара варят свежие яйца, а потом удивляются, почему они так плохо чистятся. Дело в том, что белок в таких яйцах имеет низкий уровень pH и при варке сильнее прилипает к скорлупе. А через несколько дней уровень кислотности повышается, белок меньше прилипает к мембране, благодаря чему яйцо легко освобождается от скорлупы. Именно поэтому в числе кулинарных лайфхаков часто можно встретить совет о том, что варить нужно только те яйца, которые полежали несколько дней в холодильнике.

Как правильно: Свежие яйца идеально подходят для жарки и в качестве компонента для теста, а «полежавшие» следует использовать для варки. Если в холодильнике есть только свежие, добавьте в воду половину чайной ложки соды или увеличьте время варки.

Ошибка 9: Готовить все блюда на антипригарной сковороде

На антипригарной сковороде не получится мясо с корочкой

На антипригарной сковороде не получится мясо с корочкой

В последнее время в магазине появляется все больше посуды с антипригарным покрытием, так как это очень удобно и полезно для людей, которые придерживаются правильного питания. Однако на такой сковороде можно готовить далеко не все блюда. Например, добиться хрустящей корочки на мясе или рыбе не получится.

Как правильно: Выбирайте разные типы посуды для разных блюд. Например, если вы готовите омлет или блины – сковорода с антипригарным покрытием придется как нельзя кстати. Но если ваша цель – блюдо с корочкой, то лучше отдать предпочтение чугунной посуде или сковороде из нержавеющей стали.

 

Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх